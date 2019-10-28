Предприятие крупнейшего горно-металлургического холдинга «Металлоинвеста» переходит на налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг - это замена традиционных проверок на онлайн-взаимодействие. Эту систему в стране стали внедрять с 2016 года в отношении крупнейших налогоплательщиков. Те предоставляют налоговикам удаленный доступ к собственным информационным системам. Что новый формат общения с ФНС дает бизнесу?

ТРЕТЬ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ГОТОВЫ

Сейчас на налоговый мониторинг перешли полсотни крупнейших компаний страны. Как недавно считали в ФНС, они обеспечивают 12% поступлений в бюджет страны. И если поначалу процесс шел медленно, теперь к системе подключается все больше бизнес-структур.

По словам главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, треть из 1905 крупных российских компаний максимально готовы к переходу на налоговый мониторинг.

На днях стало известно, что на новую систему уже в 2020 году перейдет Лебединский горно-обогатительный комбинат, входящий в компанию «Металлоинвест». Это один из крупнейших налогоплательщиков Белгородской области. В 2018 году предприятие перечислило в бюджеты всех уровней 21,4 млрд рублей налогов и сборов.

- Комбинат первым из предприятий Металлоинвеста переходит на налоговый мониторинг, - говорит главный бухгалтер УК «Металлоинвест» Елена Шахова. - Это передовой формат взаимодействия, позволяющий минимизировать риски и издержки, связанные с налоговым контролем. Переход на налоговый мониторинг – закономерный шаг для нашей компании - ответственного налогоплательщика, ведущего прозрачный бизнес.

Как пояснили в Металлоинвесте, для онлайн-взаимодействия Лебединского ГОКа с налоговыми органами запущена Витрина данных. Работа над проектом идет в тесном взаимодействии с представителями ФНС России. Сейчас они знакомятся со структурой бизнеса ГОКа.

НЕТ ПРОВЕРОК, НЕТ ИЗДЕРЖЕК

Основные преимущества мониторинга для налогоплательщика - почти полное отсутствие выездных и камеральных проверок, уменьшение максимального срока налогового контроля, снижение налоговых рисков за счет оперативного согласования методологических позиций с ФНС.

- Переход на налоговый мониторинг сокращает продолжительность налоговых проверок компании в три раза. Отказ от классической системы истребования документов позволит в 10 раз снизить объем документов, представляемых в налоговый орган, - пояснял недавно Михаил Мишустин.

Сейчас, чтобы перейти на эту форму налогового контроля компания должна иметь следующие параметры: оборот в 3 млрд рублей, активы на 3 млрд рублей, не меньше 300 млн рублей уплаченных налогов за предыдущий год. Но в будущем доступ в систему планируют упростить и распространить на средний бизнес.

ДОСЛОВНО

«Налоговый мониторинг - это удобно для всех. Выигрывают и представители налоговых властей, и, что не менее важно, бизнес. Во-первых, снижаются трудозатраты на администрирование налогов. Все данные можно получить, никуда не выезжая. Бизнес в большинстве случаев освобождается от камеральных и выездных налоговых проверок, это всегда головная боль для компании. Нормальный ритм сбивается. И самое главное - присоединение к мониторингу формирует правильные поведенческие условия. На него соглашаются те компании, которые готовы быть открытыми для общества и государства. Это позволяет бизнесу формировать позитивный имидж, репутацию открытой и современной компании».

(Премьер-министр Дмитрий Медведев - на совещании о развитии системы налогового мониторинга).

СПРАВКА «КП»

Компания «Металлоинвест» - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. В Металлоинвест входят ведущие горно-обогатительные и металлургические комбинаты России - Лебединский и Михайловский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат и Уральская Cталь.