Любовь Духанина, Председатель Российского общества "Знание": «Люди спрашивали, сможет ли искусственный интеллект заменить учителя или судью?»

Востребованы ли просветительские книги «Комсомольской правды» в школах? Что дает цифровизация учебных заведений и библиотек? Какие меры предлагает Российское общество «Знание» в качестве базовой организации Совета по профессиональным квалификациям при президенте России? О этом и многом другом рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель Российского общества «Знание» Любовь Духанина.

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ОТ ИНТЕРНЕТА

– Любовь Николаевна, почему Российское общество «Знание» решило принять участие в просветительском проекте «Комсомольской правды», который позволяет пополнить региональные библиотеки и школы книгами из нашей коллекции «Великие умы России»?

– Реализация масштабных просветительских проектов — основная задача Российского общества «Знание». И мы очень рады, что совместно с «Комсомольской правдой» нам удалось организовать такую замечательную акцию. Благодаря книгам «Великие умы России» ребята смогут узнать, не только о том, чего достигли герои книг, но и как ученые шли к своим открытиям, какие преодолевали трудности... Это взгляд с другой стороны, который важен в подростковом возрасте, когда от наших эмоций и впечатлений может зависеть выбор дальнейшего профессионального пути.

– Насколько большой запрос в регионах на такую литературу?

– Запрос на хорошие книги есть всегда. Библиотеки и школы, которым мы уже передали первые книги серии, отзываются о них очень хорошо. Энциклопедия востребована. Она служит хорошим подспорьем для педагогов и работников библиотек в подготовке уроков, классных часов, образовательных квестов, интеллектуальных викторин и других мероприятий.

– На детей какого возраста рассчитан проект, имеет ли прикладное значение?

– Эти книги предназначены для ребят школьного возраста, в первую очередь, для учеников средней и старшей школы. Точный возраст определить сложно: всё зависит от интересов и способностей ребенка. Конечно, для ребят помладше книги будут еще немного трудны для восприятия, а вот ученики 8-11 классов совершенно точно легко их освоят. Книги написаны художественным языком, прекрасно иллюстрированы: читать их — одно удовольствие.

– Подростки готовы читать книги «в бумаге», а не в Интернете?

– Конечно, современные школьники используют Интернет очень активно: и для общения, и для получения информации, в том числе научной, исторической. Но при этом чтение книг в традиционном формате среди детей тоже распространено. Сегодня книга «в бумаге» делает чтение особым времяпрепровождением, отличным от общения с электронными гаджетами. Это одновременно и форма познания мира, и вид досуга. Есть исследования, доказывающие, что чтение бумажной книги позволяет лучше понять основную мысль текста, увидеть его логическую структуру. Культура чтения обязательно должна формироваться, но это возможно только на действительно интересном материале.

ЧЬИ МЕСТА ЗАЙМУТ МАШИНЫ?

– В последние годы многим удается расширять цифровизацию школ и библиотек. Чем этот процесс дополняют книги?

– Цифровизация дает обширные возможности для доступа к уникальным источникам и современным информационно-образовательным продуктам. Даже живя в небольшом населенном пункте, где нет библиотек, но есть Интернет, сегодня можно получить знания практически по любой интересующей теме. Печатные книги способствуют лучшему запоминанию информации, повышению продуктивности. Кроме того, давно известно, что с интернет-страницами мы работаем совершенно по-другому: читаем верхние строчки, а далее просматриваем страницу по вертикали вниз. Книги же представляют совершенно иной способ работы с информацией в отличие от цифровых текстов.

– Месяц назад в Общественной Палате России прошел прямой эфир «В День знаний спроси у «Знания». Беседа была посвящена искусственному интеллекту. Какие вопросы вызвали наибольший интерес у населения?

– Тема вызвала огромный отклик. Из разных регионов страны мы получили вопросы о том, как, например, использовать технологии искусственного интеллекта в образовании? Насколько безопасен беспилотный транспорт? Как совместить деятельность человека с работой искусственного интеллекта в экстремальных условиях? На ком лежит ответственность в случае совершения искусственным интеллектом ошибки?

Особо интересовал слушателей вопрос о вероятном сокращении рабочих мест. Люди спрашивали, чем придется зарабатывать на жизнь, если их место займут машины, сможет ли искусственный интеллект заменить учителя, судью, психолога. Все профессии с течением времени эволюционируют, изменяются требования к их представителям. В ходе этого процесса они могут даже приобретать новое содержание или вовсе исчезнуть. Но роботам никогда не будут доступны чувства, понятия морали и этики, которые необходимы в ряде профессий. Без работы люди не останутся.

– Новые веяния не пугают людей?

– К инновациям люди относятся с осторожностью. При подготовке прямого эфира Российское общество «Знание» и Общественная палата РФ провели анкетирование граждан, чтобы узнать их отношение к распространению искусственного интеллекта на предприятиях и в быту. Оказалось, что около 37% опрашиваемых относятся к этому с крайним недоверием. А более 75% говорят о необходимости повышения цифровой грамотности.

Повышение уровня информированности граждан в сфере цифровых технологий поможет избавиться от страха и недоверия к инновациям. Эту цель мы и преследовали при организации прямого эфира.

«АЗБУКА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

– Чем Российское общество «Знание» может помочь людям адаптироваться к новым профессиям?

– Мы следим за развитием современных технологий и регулярно организуем просветительские проекты в этой сфере. Например, сейчас по всей стране проходит олимпиада «Цифровая Россия», которая дает возможность гражданам бесплатно проверить уровень своей цифровой грамотности.

Тем, кто хочет узнать больше в этой сфере, мы можем предложить проект «Азбука цифровой экономики», состоящий из цикла вебинаров. В прошлом году в нем поучаствовало 17 тысяч человек. Темы вебинаров были посвящены облачным вычислениям, большим данным, виртуальной и дополненной реальности, искусственному интеллекту, блокчейну.

Для школьников мы проводим смены в лагере «Орленок». В этом году в программу входил специальный цифровой образовательный блок, в рамках которого ребята самостоятельно смогли создать свой чат-бот.

– Общество «Знание» выступило в качестве базовой организации Совета по профессиональным квалификациям при президенте России. Так, в прошлом году был разработан профессиональный стандарт «цифрового куратора». Что он дает? Что планируете предложить в ближайшее время?

– Главной предпосылкой создания профессии цифрового куратора послужила растущая с каждым днем актуальность повышения цифровой компетентности населения. Представитель этой профессии занимается консультированием граждан по вопросам цифровых технологий, а также организацией обучающих мероприятий в этой сфере. Профстандарт рассчитан на различные возрастные и профессиональные группы. Освоить профессию цифрового куратора смогут ученики старших классов, студенты, аспиранты и люди, уже имеющие образование и желающие сменить род деятельности.

Особенно радует, что к решению таких масштабных просветительских задач мы сможем привлекать способную и инициативную молодежь, уверенно владеющую информационными технологиями. В то же время для молодых людей появится возможность получить современную профессию, систематизировать свои знания. Это даст серьезные конкурентные преимущества цифровым кураторам и в жизненной сфере, и в дальнейшей профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики. В планах у нас расширение сети экзаменационных центров, в которых будущие цифровые кураторы будут проходить подготовку. Также полным ходом идет подготовка к открытию центров цифровой грамотности по всей стране.

В сентябре этого года на базе «Знания» открылся также Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования. Мы будем уделять внимание не только доработке квалификационных требований к уже существующим профессиям – педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования. Вся система квалификации будет определяться по педагогическим профессиям будущего: инструктор по интернет-серфингу, веб-психолог, педагог онлайн-обучения, междисциплинарный тьютор, школьный модератор.

ПРЕОДОЛЕНИЕ КАДРОВЫХ БАРЬЕРОВ

– Какие у вас приоритеты как у депутата и зама комитета Госдумы в нормотворческой деятельности в сфере образования?

– Главные приоритеты – это повышение качества образования и соблюдение прав педагогов, школьников, студентов, родителей.

Сегодня мы работает сразу над несколькими законотворческими инициативами. Вместе с работодателями подготовили законопроект, расширяющий возможности прохождения практики для студентов. На данный момент он прошел первое чтение. С коллегами из думского комитета ведем работу по расширению действия закона о защите детей от вредоносной информации. Его необходимо распространить на всю информационную продукцию, помимо учебников рекомендуемую в примерных образовательных программах общего образования, – литературные произведения, фильмы, компьютерные программы. Это обезопасит учителей и школы от возможных юридических последствий при распространении этих материалов.

Важнейшими задачами для нас остаются преодоление барьера кадрового дефицита в школах, снижение бюрократической нагрузки на учителей, нормализация ситуации с заработной платой педагогов. И, конечно, мы продолжаем работу, направленную на обновление содержания образования и выравнивание образовательных возможностей детей.