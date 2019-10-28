Шоу «Охлобыстины» в эру лицемерия

На ТВ-3 показали первый эпизод реалити-шоу «Охлобыстины». В Америке лет сто идет шоу «Семья Кардашьян», а была еще «Семейка Осборнов», то есть семейное реалити - привычный, будничный жанр, один из столпов развлекательного телевидения. У нас же его открывают заново: за «Охлобыстиными» вот-вот последует «Яна супер» - о семье продюсера Яны Рудковской на канале, что характерно, «Супер».

Идея показать внутреннюю жизнь семьи — хоть обычной, хоть знаменитой, стара и великолепна одновременно. Подлинность происходящего, искренность не могут не подкупать; самая обычная естественность в нашем ненатуральном, искаженном непрерывным медиапотоком мире, - в страшном дефиците, не зря же Ким Кардашьян на пустом месте стала суперзвездой.

Но шоу «Охлобыстины» откровением не стало и не станет. Любое реалити строится на управлении извне, но фишка в том, чтобы при тщательной сценарной проработке важно сохранить все живое — задать условия и посмотреть, что получится. Вот почему вечно пьяный Оззи Осборн (как потом выяснилось, еще и накуренный) очаровывал: его вталкивали в обстоятельства и он буйствовал импровизационно.

Абсолютно новое реалити-шоу Охлобыстины скоро.

Наш Охлобыстин - харизматик почище Осборна; у него милейшие дети и невероятно прекрасная жена - уникальная, в общем-то, семья; и шоу снято на высоком, как говорится, профессиональном уровне, но оно разваливается с самого начала.

Потому что это не реалити-шоу вовсе, а ситком с жестким сценарием, просто актеры играют не кого-то еще, а сами себя. Сначала у супругов задымилась машина на трассе, это спровоцировало брешь в бюджете семьи, что, в свою очередь, поставило крест на планах как следует отпраздновать день рождения отца и мужа, но тут дети собрались и стали искать выход… Прямо скажем, синопсис так себе, и никакое обаяние — а многочисленные Охлобыстины, повторюсь, страшно обаятельны - тут не спасет.

В конце пара геев вяло пикетирует ресторан, где гуляет Охлобыстин с семьей и друзьями, а его жена взволнованно вопрошает: «это что, гомики?». Если задача была вспомнить все штампы про Охлобыстина, то все вышло как надо. Это современное телевидение, а теория драматургии с ее «завязка — кульминация — развязка» для слабаков.

Как ни странно, то, что у канала получилось, отлично укладывается в тренды нынешнего телевидения. Оно отторгает живое, боится настоящего, избегает катарсиса — приветствуя имитацию и сладкую ложь. И это касается всех программ в принципе, включая политические ток-шоу и ток-шоу обыкновенные. В чести постановка и технологичный, рейтинговый фальшак — у Соловьева вон «украинские эксперты» ненастоящие, а сам он читает как бы спонтанные грозные спичи по огромному телесуфлеру во всю стену.

У советского ТВ хотя бы «От всей души» было - с настоящими слезами; сейчас же слезы, если и есть, то крокодиловы. Ну, разве Малахов всерьез всплакнет — но только если кто-то умер масштаба Людмилы Марковны. И это не потому, что телевидение плохое и желает все зла. Просто теперь с той стороны экрана такое едят и зачем делать что-то еще.

Тем удивительнее то, что случилось в субботнем выпуске КВН: в финале этой веселой передачи камера вновь и вновь показывала капитана сборной Снежногорска — он был в слезах. Масляков туманно, без подробностей поблагодарил команду за мужество — чувствовалось, что благодарить есть за что. Кто хотел, потом нагуглил: жена капитана, тоже член сборной Снежногорска, умерла от рака накануне записи этого полуфинала. Ее муж Сергей Жариков задорно шутил всю программу - а ему еще предстояло ее хоронить, а в конце, когда все было отыграно, уже не мог сдерживаться. Он шутил, потому что так было надо, так завещала ему жена, умирая. Слезы были и в глазах Маслякова, без слез нельзя пересматривать этот момент — он есть на Youtube, в самом конце ролика. Оказывается, жизнь все же способна пробить брешь в броне нашего ТВ, защищающей его от всего настоящего. Жаль, что для этого надо, чтобы кто-то умер.