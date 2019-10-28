Почему охранники в России оказались на социальном дне: рейтинг закредитованных профессий
На представителях каких профессий висит больше всего кредитов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй - там собрали и проанализировали данные 4 тысяч банков по всей стране.
По уши в долгах оказались охранники, медики, аптекари, работники социальной сферы и самозанятые — каждый месяц треть их доходов идет на платежи по кредитам.
Меньше всего денег на выплату займов уходит у программистов и других специалистов сферы информационных технологий - 13,6% от зарплаты. Довольно комфортно себя чувствуют связисты, отдавая банкам всего 15,7% доходов. У рекламщиков, пиарщиков и маркетологов на ссуды идет пятая часть получки.
Самая низкая закредитованность в Псковской области (9%), Забайкальском крае (9,1%) и Калмыкии (7,9%), самая высокая — в Марий Эл (44,4%), Хакасии (43,5%) и Мурманской области (41,7%).
- Это отражение реальной картины на рынке зарплат, - считает экономист Антон Шабанов. - Те, у кого самое низкое жалование, кому сложнее всего, привлекают кредиты, чтобы выжить и перекрыть минимальные потребности. Айтишники, программисты — одна из самых востребованных специальностей, они и получают больше всех, и займов берут мало. Разве что на большие цели: машины, квартиры, дачи.
Эксперт усомнился в справедливости объединения категорий медицины и фармацевтики, ведь если взять среднюю статистику по России, то зарплаты у медиков невысокие. При этом фармацевтика — не самая бедствующая отрасль. Если считать эти профессии отдельно, то по закредитованности именно врачи могли бы взлететь выше охранников, считает Шабанов.
Самые закредитованные профессии (какой процент заработка уходит на погашение долгов):
1. Служба охраны — 34%
2. Фармацевтика и медицина — 33,2%
3. Социальная сфера — 32,8%
4. Самозанятость — 29,7%
5. Транспорт и логистика — 29,0%
Наименее закредитованные профессии:
1. Информационные технологии — 13,6%
2. Телекоммуникации и связь — 15,7%
3. Маркетинг, реклама, PR — 20,0%
4. Банки и страхование — 20,9%
5. Финансы и бухгалтерия — 22,7%
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ИСТОЧНИК KP.RU