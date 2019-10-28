Почему охранники в России оказались на социальном дне: рейтинг закредитованных профессий

На представителях каких профессий висит больше всего кредитов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй - там собрали и проанализировали данные 4 тысяч банков по всей стране.

По уши в долгах оказались охранники, медики, аптекари, работники социальной сферы и самозанятые — каждый месяц треть их доходов идет на платежи по кредитам.

Меньше всего денег на выплату займов уходит у программистов и других специалистов сферы информационных технологий - 13,6% от зарплаты. Довольно комфортно себя чувствуют связисты, отдавая банкам всего 15,7% доходов. У рекламщиков, пиарщиков и маркетологов на ссуды идет пятая часть получки.

Самая низкая закредитованность в Псковской области (9%), Забайкальском крае (9,1%) и Калмыкии (7,9%), самая высокая — в Марий Эл (44,4%), Хакасии (43,5%) и Мурманской области (41,7%).

- Это отражение реальной картины на рынке зарплат, - считает экономист Антон Шабанов. - Те, у кого самое низкое жалование, кому сложнее всего, привлекают кредиты, чтобы выжить и перекрыть минимальные потребности. Айтишники, программисты — одна из самых востребованных специальностей, они и получают больше всех, и займов берут мало. Разве что на большие цели: машины, квартиры, дачи.

Эксперт усомнился в справедливости объединения категорий медицины и фармацевтики, ведь если взять среднюю статистику по России, то зарплаты у медиков невысокие. При этом фармацевтика — не самая бедствующая отрасль. Если считать эти профессии отдельно, то по закредитованности именно врачи могли бы взлететь выше охранников, считает Шабанов.

Самые закредитованные профессии (какой процент заработка уходит на погашение долгов):

1. Служба охраны — 34%

2. Фармацевтика и медицина — 33,2%

3. Социальная сфера — 32,8%

4. Самозанятость — 29,7%

5. Транспорт и логистика — 29,0%

Наименее закредитованные профессии:

1. Информационные технологии — 13,6%

2. Телекоммуникации и связь — 15,7%

3. Маркетинг, реклама, PR — 20,0%

4. Банки и страхование — 20,9%

5. Финансы и бухгалтерия — 22,7%

А вам приходится ли занимать деньги?.Опрос

В ТЕМУ

ВЦИОМ: Заемщиков в России стало меньше, а непогашенных долгов у них больше

Исследование ВЦИОМ показало, что у 51% россиян имеются непогашенные кредиты. Это на 6% меньше чем два года назад.

Главные любители жить в долг — молодые люди от 25 до 34 лет. 72% из них заявили, что прямо сейчас на них висит непогашенный кредит. А 35% опрошенных собираются в обозримом будущем занять снова (подробности)