Особенные дети создают роботов и играют с ними в футбол

“Роботы – это не только про программирование, роботы – это про людей”. Так говорят авторы проекта “Робофутбол для особенных детей”. Он помогает детям с инвалидностью не только впервые в жизни сконструировать собственного робота и забить гол, но и найти друзей, а главное - выбрать востребованную профессию на будущее.

Его придумали в нижегородской благотворительной организацией “Забота”. Уже 23 года она поддерживает людей с инвалидностью, пожилых, малоимущих, а еще - помогает подросткам определиться с профессией. С 2014 года при организации работает Нижегородская Школа робототехники для детей.

- В прошлом году мы провели мастер-класс по робототехнике для ребят с ментальными нарушениями. Преподаватели сами были удивлены: такой у детей возник огромный интерес и так быстро они начали справляться с заданиями. И мы подумали, что робототехника должна быть доступна и для особенных детей, - рассказывает директор НРБООи «Забота» Наталья Симонова.

Летом "Нижегородская школа робототехники" уже проводила "футбольные турниры" Фото: vk.com/robotnn

Так родилась идея специальных занятий для особенных подростков. На занятия, которые проводятся на средства президентского гранта, могут приходить ребята с любыми особенностями здоровья: главное - желание. Обучение начинают с азов, а уроки проходят в увлекательной, игровой форме. Еще бы - ведь впереди подростков ждет настоящий футбольный матч между роботами. Как в самом крутом фильме - только роботов школьники еще и смастерят сами: при помощи обучающей платформы Arduino. Это конструктор, который помогает создавать самые разные гаджеты.

Занятия с ребятами с инвалидностью уже начались. После освоения базовой программы, особенные дети начнут выступать в одних командах со своими обычными сверстниками. На соревнованиях ребята будут вместе управлять роботами. Так подростки с особенностями смогут найти друзей, обрести уверенность, приобрести коммуникативные навыки. А обычные ребята смогут больше узнать о них, перестанут сторонится, научатся терпению и уважению.

оботы под управлением школьников играют в футбол Фото: vk.com/robotnn

- У нас уже был такой пример: на занятия в школу робототехники ходил мальчик с аутизмом. Поначалу он был очень замкнутый, стеснительный, с ним все время рядом была мама. И постепенно он начал знакомится с другими ребятами, привыкать, стал ходить на занятия один. А позже - влился в команду и начал участвовать в соревнованиях. Так роботы помогают людям, - рассказывает менеджер социальных проектов «Заботы» Алексей Бачаев.

Кроме игр и матчей, подростков ждут и более серьезные уроки: мастер-классы, лекции от московских ученых, а также экскурсии на предприятия Нижегородской области.

- Не секрет, что в скором будущем ряд линейных технических профессий исчезнет, но станут востребованы новые - в сфере программирования, цифрового моделирования, - говорит Алексей Бачаев. - А особенные дети даже больше нуждаются в помощи с выбором будущей профессии. Людям с инвалидностью бывает сложно выстраивать общение, зато из них часто получаются отличные программисты. За рубежом их с радостью принимают в крупные IT-компании, а у нас это пока развито слабо. И нам захотелось изменить ситуацию, раскрыть творческий потенциал особенных детей.

Занятия по проекту уже начались. Фото: vk.com/robotnn

В “Заботе” надеются, что их проект станет примером и для других городов страны:

- После того, как мы провели первые, пробные занятия, у нас появилась мысль, что робототехника может стать одним из способов реабилитации для детей с инвалидностью. Этот вопрос еще требует изучения, наблюдения специалистов - и мы надеемся, что делаем шаги в верном направлении, - говорит Наталья Симонова.

Поддержать образовательный проект можно по ссылке