«Что-то я очень быстро лежу»: какие истории анонимно рассказывают в сети

«Классе в первом-втором я была не очень умным ребенком. У нас жила собака - большой красивый дог, добрейшая девочка. Из школы я всегда ходила одна, дом был напротив. До вечера родителей не было, они работали. Однажды я «заработала» двойку и так боялась получить нагоняй, что взяла соль, перец, села напротив собаки, посолила себя, поперчила и упрашивала ее меня съесть, объясняя ей: мол, боюсь, что родители будут меня ругать».

* * *

«Одногруппники поехали как-то на базу отдыха чисто мужской компанией. Шашлыки, выпивка, душа гуляет! Перепили, ясное дело. Утром оклемались - и домой. Одного спящего так и погрузили (старосту). Едут, павший вождь наконец проснулся, полежал, подумал и недоуменно изрек: «Что-то я очень быстро лежу...»

* * *

«Чистые пруды, бульвар, по траве носится енот, совсем малыш. Все в восторге, в том числе и животинка, вокруг которой бегает брутальный кавказец, приговаривая: «Да что ж ты снова там лопаешь, кабанюга?!» Но больше всего впечатлил его ответ на вопрос прохожей:

- Вы хозяин зверька?

- Хозяева у рабов, а это мой самый лучший и преданный друг».

* * *

«Читаю про котов статью. Вроде статья интересная, адекватная, а потом идет про народные приметы. Теперь я знаю способ определения беременности при помощи кошки! Всего лишь надо взять кошку и посадить ее на живот. Если сбежала, то вы не беременны, а если легла на живот, то скоро прибавление. Нет, какая-то логика в этом есть, но тест из аптеки как-то надежнее будет. А то, похоже, у меня муж беременный».

* * *

«Я врач. Постоянные пациенты - редкость. Пролечившись, люди делают выводы или идут к другому врачу, ибо стыдно. Но есть один пациент, который приходит регулярно. И каждый раз - с букетом цветов (в качестве извинений за пренебрежение к моим наставлениям и рекомендациям). Всегда цветы оставляю на работе, но последний букет был авторский и очень красивый, забрала домой. Муж устроил истерику: мол, я сплю с пациентами на работе. И ничего, что я венеролог».

С сайта https://vk.com/overhear