Добро пожаловать в благотворительность!

«Комсомольская Правда» совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы продолжают рассказывать о позитивных примерах социального предпринимательства.

В России сегодня работают сотни благотворительных фондов и некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются социальными проектами. Большинство - относительно небольшие. Люди приходят в эту сферу, чтобы делать добрые дела. Но уже в процессе выясняется, что помимо чистого сердца и желания помогать нужно еще много чего уметь и делать. Нужно правильно вести документооборот, бухгалтерию, отчитываться в различные госорганы, решать различные юридические вопросы. В общем - голова кругом, это если еще мягко сказать. Последние несколько лет за благотворителями пристально приглядывает и государство. Не секрет, что в этой сфере часто ловили и откровенных мошенников. Словом, нужны прозрачные организации.

Филантроп Рубен Варданян еще несколько лет назад объяснил все это хорошей фразой: «благотворительность - это не только эмоции». В 2014-м он создал проект PHILIN (расшифровывается как Philanthropy Infrastructure - Инфраструктура Благотворительности).

- У нас социально-ориентированный проект, главная задача которого - сделать благотворительность системной и прозрачной, - объясняет Директор по развитию бизнеса PHILIN Светлана Горбачева. - Мы работаем с теми, кто профессионально занимается благотворительностью - помогаем крупным филантропам или компаниям правильно и эффективно делать добрые дела. Создаем для благотворительных фондов стратегии, программы, команды.

Если объяснить вкратце, PHILIN - платформа, которая собрала профессионалов, разбирающихся в нюансах филантропической деятельности от и до. Это опытные финансисты, юристы, бухгалтеры, документоведы, менеджеры. Грамотные кадры - главный вопрос для любой организации, даже благотворительной. А тут на базе проекта - большая команда, которая может помогать НКО правильно вести дела, соблюдая все законы. Одним словом, аутсорсинг. (Это когда компания передает часть своей работы другой компании, - Авт.).

По словам Светланы Горбачевой, услуги Инфраструктуры благотворительности обходятся НКО примерно в такие же суммы, как если бы организация содержала бы собственный штат сотрудников.

- И в чем же тогда смысл?

- Смысл в том, что с благотворительными фондами работает команда профессионалов...

То есть, ребята из PHILIN берут на себя всю «текучку», а непосредственно благотворители могут сконцентрироваться на своих проектах.

- Большинство организаций, с которыми мы работаем в настоящее время (см. «Только цифры»), сотрудничают с нашим проектом уже не первый год. Это значит, мы на верном пути.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Более 100 российских НКО поработали с PHILIN за 5 лет существования проекта.

- 26 некоммерческих организаций были созданы при участии PHILIN.

- 50 российских фондов сотрудничают с проектом #прямосейчас.