Верона, где встречает нас реальность

По уже устоявшейся традиции Форум прошёл в одном из самых роскошных дворцов города, - Палацце делла Гран-Гуардия, - в самом центре, прямо напротив древнеримского амфитеатра. Когда-то в нём располагалась городская гвардия. В этот раз гвардия, а точнее – несколько десятков карабинеров, большей частью стояли вдоль фасада величественного здания. Внутри же были люди большей частью штатские. Политики, бизнесмены, журналисты, банкиры, даже священники… Гостей и участников было так много, что на заседаниях некоторых сессий в достаточно просторном конференц-зале на всех места не хватало. И это было понятно, если учесть высочайший уровень выступавших и важность вопросов, которые они поднимали.

В этом году в числе ключевых участников, своеобразных «хедлайнеров» мероприятия, организованного итальянской некоммерческой ассоциацией "Познаём Евразию" и Фондом Росконгресс, были экс-премьер Италии, экс-председатель Еврокомиссии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, главный исполнительный директор НК „Роснефть“ Игорь Сечин, Председатель Совета директоров АО «Банк Интеза», президент Ассоциации «Познаём Евразию» профессор Антонио Фаллико, мэр Вероны Федерико Сбоарина, главный управляющий директор Группы компаний BP Роберт Дадли, президент – председатель правления «Банка ВТБ» Андрей Костин, Генеральный директор генерального директората Комиссии ЕС по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервизи, член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, Председатель консультативного правления Международного фонда мира князь Альфред Фон Лихтенштейн, Президент Российского Союза Промышленников и Предпринимателей Александр Шохин и другие очень авторитетные спикеры.

По уже устоявшейся традиции Форум прошёл в одном из самых роскошных дворцов города, - Палацце делла Гран-ГуардияФото: Валерий ЧУМАКОВ

- Эти встречи, - заявил, открывая Форум, один из главных его организаторов, президент Ассоциации «Познаём Евразию» профессор Фаллико, - позволяют нам обмениваться новыми идеями и знаниями, укреплять отношения, обсуждать проекты и заключать реальные сделки. Они стали ежегодными и проводятся в разных городах Европы, но их объединяет необходимость содействовать экономическому сотрудничеству между различными странами путём, выходящим за рамки военных, политических, геостратегических и идеологических ориентиров. Это позволяет мне думать, что сейчас под давлением бизнеса, мы сталкиваемся с постоянным движением диалога между экономическими субъектами евразийского измерения от Атлантики до Тихого океана. Но начинается это всё с Вероны – города – наследника средневековой римской гуманистической цивилизации Возрождения, древней и строгой научной культуры с глубокой терпимостью, большой открытостью и чувствительностью ко всем регионам мира. Это движение, которое стремится найти наилучший способ преодоления трудных вод, в которых погрязла мировая экономика. Веронский форум хочет и может внести свой вклад в преодоление однополярности глобальной экономики, проложить путь к солидарности и всеобъемлющему многополярному экономическому либерализму. Мы считаем, что только в этом случае наша планета имеет реальную перспективу экономического роста, политической стабильности и мира.

Экс-премьер Италии, экс-председатель Еврокомиссии, президент Фонда международного сотрудничества Романо ПродиФото: Валерий ЧУМАКОВ

Мне не показалось, что профессор лукавит. Конечно, то, что именно Вероне повезло стать европейским евразийским центром – чистое стечение обстоятельств, результат того, что в 1970 году Антонио Фаллико переехал из Катании (Сицилия) в Верону, где ему предложили пост профессора экономики и коммерции Веронского университета. Тем не менее, совпадение это до крайности символичное.

Ведь что мы знаем о Вероне? Специалист скажет: «Много». Что это древний город, получивший статус римской колонии еще в I веке нашей эры. Что здесь сохранилось множество зданий, возраст которых значительно превосходит возраст России. Что еще в 30 году по Рождеству Христову здесь был построен третий по размеру в мире амфитеатр Арена де Верона, который сегодня является всемирно известной концертной площадкой. Что долгое время город был настоящей крепостью, военной базой, защищавшей Рим от варваров. Что в разное время Верона принадлежала Франции и Австрии. И так далее, и тому подобное. Интересных мест в Вероне и в её истории очень много. Тем не менее, когда рядовой россиянин слышит «Верона», в памяти сразу всплывают строки Уильяма Шекспира про то, что

Две равноуважаемых семьи

В Вероне, где встречают нас событья,

Ведут междоусобные бои

И не хотят унять кровопролитья.

Именно Верона является территорией повести, печальнее которой нет на свете. С другой стороны, не так всё в ней и печально, если учесть, что всё оканчивается примирением Монтекки и Капулетти. А теперь поставьте вместо этих двух равно уважаемых семей два равно уважаемых интеграционных образования, Евросоюз (ЕС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и вам сразу станет понятно, о каком символизме я говорил.

Вот уже несколько лет эти две структуры состоят по отношению друг к другу в геополитической и экономической оппозиции. Обе стороны от этого страдают и, несмотря на это, никак не могут наладить между собой мир, следствием которого, и об этом много говорилось на Форуме, должны стать взаимный рост и процветание. И именно в Вероне ежегодно «встречают нас событья», именно сюда, на Веронский форум, не только из Евразии, но со всего мира, съезжаются люди, понимающие, что противостояние и санкции не выведут наши страны и экономики на правильный общий путь, а, напротив, либо заведут в тупик, либо разведут максимально далеко.

Президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио ФалликоФото: Валерий ЧУМАКОВ

Интеграция и дефрагментация

О поистине высоком статусе мероприятия говорит уже то, что приветственную телеграмму участникам форума прислал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович ПУТИН. На церемонии открытия её огласил Игорь Сечин. «Ваши встречи, - отметил в послании Президент России, - ежегодно собирающие видных политиков и предпринимателей, дипломатов и учёных, экспертов и журналистов из многих государств, позволяют предметно обсуждать самые различные аспекты экономического сотрудничества на Евразийском пространстве ... Вам предстоит рассмотреть возможности эффективного развития Евразии – континента, где проживает свыше семидесяти процентов населения планеты. Оценить перспективы наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, развития транспортной, коммуникационной и энергетической инфраструктуры, внедрения передовых технологий и реализации природоохранных инициатив». Президент России подтвердил, что Россия «открыта для конструктивной работы по всем этим направлениям и готова расширять взаимовыгодное партнёрство со всеми заинтересованными странами».

Сегодня пред миром нависла реальная угроза дезинтеграции. Парадоксальная ситуация, когда политика диктует экономике, что её делать, как делать, с кем дружить, с кем – враждовать и так далее, выводит человеческую цивилизацию из состояния равновесия, постоянно расшатывая и расталкивая мировой порядок. На эту проблему особо обратил внимание в своём докладе Романо Проди:

- Уже несколько лет мы идем вспять. Двигаемся в сторону фрагментации мировых рынков. Экономика страдает от этого. Мировая торговля всегда играла роль тягача развития. А сейчас снижение международной торговли замедляет темпы экономического роста. Это пока еще не застой, но мировая экономика в затруднительных условиях. ... Фрагментация — путь в никуда. Но я надеюсь, что политика все-таки будет вести экономику в сторону развития.

А бизнес не против!

В ходе сессии «Могут ли компании играть конструктивную роль в современной геополитике?» обсуждались вопросы участия бизнеса в формировании политики государств по развитию регионального сотрудничества. В последнее время геополитическая обстановка в мире становится всё более непредсказуемой, что, совершенно естественно, не может не беспокоить как предпринимателей, так и простых людей. Международное право и правила игры, многосторонний подход оказываются под растущим давлением, неопределенность становится отличительной чертой современной международной жизни, бросая новые вызовы международному бизнесу. Но бизнес не может ждать наступления стабилизации, ему необходимо работать здесь и сейчас. В условиях такой волатильности может играть большую роль дипломатия бизнеса, способствуя улучшению отношений между странами и международному сотрудничеству.

По мнению министра ЕЭК Вероники Никишиной, глобализация в современном виде стала возможной, в первую очередь, благодаря бизнесу, который стремился расширить свои рынки, обеспечить стабильные и предсказуемые правила игры, выстроить оптимальные цепочки трансграничной торговли и кооперации. При этом в текущей ситуации, когда протекционистская политика набирает обороты и, как следствие, возникают новые торговые барьеры, наибольший удар как раз приходится на бизнес, работающий на глобальном рынке. Если раньше существовали определенные гаранты стабильности, – правила ВТО и торговые соглашения, - то сейчас эти гаранты пошатнулись, а в экономике происходят изменения, результаты которых сложно прогнозировать.

- Наша задача, – отметила Вероника Олеговна, – попытаться как минимум подумать, как стабилизировать ситуацию на нашем континенте. Как дать нашему бизнесу больше уверенности в завтрашнем дне.

Очевидным шагом по пути стабилизации может стать создание стабильных условий сотрудничества, зафиксированных в международных обязательствах, формирование единого экономического пространства, условия работы которого будут зафиксированы на долгосрочную перспективу:

- Выстраивание общего пространства от Лиссабона до Владивостока на деле, а не на словах, могло бы повысить благосостояние и глобальную конкурентоспособность всех его участников, особенно в свете усиливающегося «эгоизма» на мировых рынках.

«Магистраль» летит на запад

Настоящим гвоздём второго дня работы, а возможно и всего форума стала Презентация проекта Высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Минск с последующим продолжением до Гамбурга через европейские столицы Варшаву и Берлин. В рамках тематической сессии «Транспорт и инфраструктура – условия для развития цифровой экономики и территорий» её представил Заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин. Предваряя презентацию, Алексей Александрович сказал:

- Мы уже достигли понимания, что как Россия без Запада и без республик Средней Азии, так и Запад без нас не сможет нормально функционировать и не будет иметь достаточно возможностей для серьёзного и глубокого развития. Сегодня очень приятно было услышать от финансистов, что они ищут стратегические проекты, которые позволят эффективно вкладывать банковские средства для того, чтобы способствовать развитию экономик, промышленности и всех других сфер деятельности человека. Такие уже есть. Я бы хотел представить проект, который уже начал реализовываться в России. И который, с учётом того, что мы знаем о Высокоскоростных магистралях, может представлять огромный интерес для развития и России, и Беларуси, и всей Евразии.

Учитывая, насколько огромно пространство от Лиссабона до Дальнего Востока, а это более 10 000 км, понятно, что решать такие вопросы сразу одним махом нельзя, поэтому пилотный проект включает в себя строительство новейшей высокоскоростной магистрали, которая соединит два крупнейших порта Европы – города-побратимы Санкт-Петербург и Гамбург. Построена она будет по новой для России и Беларуси технологии безбалластной системе путей и будет сопровождаться большой инфраструктурной системой, включающей в себя прокладываемые параллельно путям оптоволоконный кабель высокой проходимости и даже пневмопочту. Средняя скорость составов на маршруте составит 350-400 км/час, так что от Санкт-Петербурга до Минска поезда будут доходить за 2 – 2,5 часа, а до Гамбурга – за 7-8 часов. Общая стоимость нового союзного проекта составит 30 млрд евро.

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- Альтернативы этому проекту, - заявил заместитель Госсекретаря, - нет ни в ближайшем времени, ни в будущем. Только такая магистраль сможет обеспечить и существующие на сегодня грузопотоки, и высокую скорость, и финансово-экономическое движение в этом направлении. Ясно, что пилотный проект в первую очередь захватывает тех, кто на сегодня заинтересован в его реализации и кем он может быть использован наиболее эффективно. В дальнейшем планируется продвижение трассы на Дальний Восток, чтобы обеспечить функционирование всего евразийского пространства по технологиям, которые могут помочь реальному развитию экономики.

Кроме этого, в рамках форума прошли сессии «Создание экономики сотрудничества от Атлантики до Тихого океана», «Новые финансовые модели для новых вызовов», «Промышленная революция 4.0 и цифровая экономика будущего в Большой Евразии», «Социальное неравенство – одна из причин нынешнего глобального кризиса». Отдельные специальные сессии были посвящены развитию московской транспортной инфраструктуры, большим проектам, связывающим Италию и Узбекистан, XI Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдёт в будущем году в Свердловской области, Презентация промышленного, инвестиционного потенциала Оренбургской области

Закрывая мероприятие, Президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико сказал:

- Форум прошел в сложной международной обстановке, однако участники проявили большую активность, что подтверждает его востребованность. Верона за 12 лет смогла породить настоящее движение, которое охватывает бизнес, политиков, страны и регионы и их народы от Атлантики до Тихого океана. Это уже реальность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота:

Недоверие и конфронтационное отношение друг к другу не улучшает климат. И не только климат международных отношений, но и климат внутри стран, это очевидно, потому что консолидируют общественность против внешнего врага. Избежать этого можно только одним путем - диалогом. И этот форум как раз одна из площадок такого диалога, собственно, цель этого форума такой диалог поддерживать. ...

Я не верю в форумы, как в институт решения каких-то проблем. У форумов задачи другие. На них собираются люди, которые что-то знают, во что-то верят, во что-то верят, но не знают, которые хотят услышать что-то новое, пообщаться в кулуарах с единомышленниками и с оппонентами, презентовать свои идеи и взгляды. ... Этот форум служит формированию общественного мнения, и, если он помогает его сформировать в сторону благоприятного бизнес-климата, значит ему можно ставить жирный плюс.