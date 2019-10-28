Не спешите нефть хоронить

Деловая программа Форума началась со специальной сессии, посвящённой «системным вызовам глобальной энергетике». Участники определились с тем, что глобальный нефтяной рынок остается одним из тех, которые определяют политику и экономику на планете, обсудили инвестиции, проблемы поставок, перспективы геологоразведки, изменения, продиктованные политикой – возобновляемую энергетику и электрификацию. Главным спикером, безусловно, стал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

- Несмотря на трудности, мировая энергетическая отрасль обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития, — сказал он. — Важно решить задачу удовлетворения растущего спроса на энергию при одновременном сокращении выбросов. Очевидно, что ключевыми ресурсами для решения этой задачи в долгосрочной перспективе останутся нефть и газ.

По его прогнозу, спрос на нефть в ближайшие годы будет устойчивым и к 2040 году вырастет минимум на 10%. При этом доля нефти в мировом энергобалансе к этому времени снизится до 30%.

- Реализуемая Россией стратегия по развитию энергетических мостов в Евразии способствует усилению евразийских связей и укреплению стабильности. Так, по сравнению с 2015 годом поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу увеличились на 7%, в Китай - на 60%, в Индию - в 13 раз. ... Для Европы длительный процесс энергетической трансформации будет сопровождаться сокращением собственной добычи нефти, и в этой связи необходимо решить задачу обеспечения бесперебойных поставок.

Говоря про считающуюся сейчас перспективной альтернативную «зелёную энергетику», Сечин отметил:

- Даже наличие субсидий не гарантирует успеха сторонникам отказа от традиционных двигателей. Так, планы по расширению немецкого автопарка до миллиона электромобилей к 2020 году, по всей видимости, не будут реализованы. В Дании с 2016 года правительство взяло курс на постепенную отмену налоговых льгот для электромобилей, и продажи падают второй год подряд. В Китае после сокращения субсидий на 67%, продажи в июле 2019 года снизились сразу на 47%. ... «Зелёная» энергетика, несмотря на ряд достоинств, не сможет обеспечить растущие потребности общества в энергоресурсах. Низкая рентабельность, огромные субсидии и нестабильность поставок делают это невозможным. И пока человечество находится в поиске разумного баланса между удовлетворением растущего спроса на энергию и охраной природы, «зелёная» энергетика может использоваться только как резерв для традиционной генерации, которая и сама становится чище за счёт отказа от угля, увеличения доли природного газа, технического и инновационного развития».

Завершая своё получасовое выступление, глава «Роснефти» заявил:

- Несмотря на трудности, мировая энергетическая отрасль обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития. ... Важно решить задачу удовлетворения растущего спроса на энергию при одновременном сокращении выбросов. Очевидно, что ключевыми ресурсами для решения этой задачи в долгосрочной перспективе останутся нефть и газ. ... В сегодняшних нестабильных условиях, которые характеризуются торговыми войнами, санкциями, выходом Америки из международных соглашений, манипулированием рынком, евразийское партнерство должно сыграть роль «мягкой силы», оплота стабильности и глобального интегратора.

На фоне призывов к отказу от угля в энергетике и принимаемых в этом направлении решений, к противодействию климатическим изменениям, природный газ приобретает особую роль среди ископаемых видов топлива. Обладая отличными «зелёными» свойствами, он может быть сравним с возобновляемыми источниками энергии для достижения долгосрочных целей – чистой и надежной энергетики. Связанными с этими вопросами проблемами была посвящена следующая сессия Веронского форума - «Роль природного газа в достижении энергобезопасности Европы и целей по противодействию климатическим изменениям». Тут настоящим лидером среди выступавших стал председатель правления, член совета директоров ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон:

- Природный газ имеет очевидные преимущества по сравнению с другими ископаемыми ресурсами, - заявил он в своём докладе. - Он уже является ключевым топливом во многих энергосистемах, в том числе европейской. Сегодня газотранспортная система Европы — это более 200 тыс. км газопроводов и более 30 регазификационных терминалов. На газе генерируется 20% электроэнергии в Европе, и дальнейшее увеличение использования природного газа позволит сократить выбросы с низкими издержками. Особенно при текущих низких ценах. Ресурсная база «Новатэка» расположена на полуостровах Ямал и Гыдан. Запасы газа данного региона сопоставимы с Катаром. «Новатэк» работает в этом регионе уже 25 лет и имеет значительный технологический опыт, который позволяет обеспечить одну из самых низких себестоимостей добычи газа в мире.