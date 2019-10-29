Понять и простить: Почему Бузова, Тимати, Билан и другие постоянно каются

Такие уж нынче времена. Не проходит и дня, чтобы кто-нибудь за что-нибудь не просил прощения. На всю страну, при помощи видео - за громкий проступок, концерт, шутку, клип... Мы решили вспомнить самые громкие скандалы, приводившие к покаяниям, и разобраться: тренд на публичные извинения - это признак развития толерантности или...

Тимати и Гуф

За «Москву»

Брутальный рэпер Тимати (Тимур Юнусов) славится тем, что не стесняется дружить с властью, хотя среди рэп-музыкантов это считается «зашкваром» (стыдным поступком). Но Тимати идет против системы: он часто хвалит президента, дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. А накануне выборов в Мосгордуму выпустил клип «Москва» с коллегой Гуфом, в котором столица предстает городом, «что не проводит гей-парады». В тексте куплета Тимати подчеркивает: «Не хожу на митинги и не втираю дичь». Видео собрало около 1,4 млн дизлайков (отрицательных оценок) в Ютубе. Клип вошел в антирейтинг YouTube, и в итоге Тимати его удалил, сопроводив действие постом в Инстаграме: «Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел. Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было».

Накануне выборов в Мосгордуму Тимати выпустил клип «Москва» с коллегой Гуфом, в котором столица предстает городом, «что не проводит гей-парады». Фото: youtube.com

Рэпер Гуф постоянно попадает в истории. То с наркотиками приняли, то развод с женой и расставание с солисткой «А-Студио» Кети Топурией, то клип с Тимати. Травля в соцсетях вынудила его извиняться за «Москву». Музыкант поклялся, что не получил за работу над видео ни копейки, и посетовал, что его подставили. «Я реально извиняюсь перед вами и очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее - я просто не в курсе, живу и радуюсь жизни сегодня», - объяснился Гуф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/731155" frameborder="0"></iframe> Гуф оправдался за скандальный совместный клип с Тимати.

Но не прошло и месяца, как рэпер снова влип. Гуф пришел в ютуб-шоу Ксении Собчак, где признался в симпатии к кавказским девушкам, в шутку назвав их «хачухами» (хачик - сленговое ругательство в адрес восточных мужчин). «Я в очередной раз поступил неправильно, - сказал музыкант. - Этого слова в моем обиходе нет. Хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мной слово перед всеми жителями Кавказа».

Дима Билан

За «пьяное» выступление

После шумихи в интернете Дима Билан извинился, и признал, что перед выступлением пил коньяк с друзьями в гримерке и в отеле и «не рассчитал». Фото: instagram.com/bilanofficial

В конце сентября Дима Билан выступил в Самаре и вел себя, как показалось всем присутствующим, весьма нетипично. Он странно двигался, принимал необычные позы и иногда разговаривал сам с собой, сидя на сцене. После шумихи в интернете Дима извинился. Он признал, что перед выступлением пил коньяк с друзьями в гримерке и в отеле и «не рассчитал». Он заявил, что оплошал и принес «колоссальные извинения», а еще пообещал построить в городе детскую площадку и закупить городскому детскому медцентру аппаратуру. Чуть позже Билан сдержал слово - дал бесплатный концерт «Прости меня, Самара!» на площади Куйбышева. Будучи трезвым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/731183" frameborder="0"></iframe> Дима Билан еле стоит на ногах на концерте в Самаре.

Дима Билан извинился за свое поведение на концерте в Самаре. Как отреагировали жители ? 00:00 00:00

Ольга Бузова

За «блокадницу»

Ольга Бузова выложила на радость 16,4 миллиона (!) подписчиков видео, на котором она старательно вылизывает тарелку. А на ироничный комментарий за кадром отвечает: «Ну вкусно если мне? Я - блокадница!». Ляпнула, не подумав. С кем не бывает? Но видео моментально стало вирусным. Земляки Бузовой резко осудили плоскую остроту, и только после этого ей пришлось высказаться. «Для меня это очень странная реакция, - недоумевала телеведущая. - Все знают, что я родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками. Они жили в блокадном Ленинграде, и у нас принято было всегда доедать все, что бабушка приготовила. Все знают, с каким уважением я отношусь к памяти тех страшнейших лет и с каким почтением я отношусь к ветеранам Великой Отечественной войны. Все знают, какой я патриот. Я не очень понимаю, кому и зачем нужно было меня втаскивать в эту провокацию и скандал». Ролик с тарелкой набрал 3,7 миллиона просмотров.

buzova86 Бузова облизала тарелку со словами: "Я блокадница!"

Владимир Познер

За «окосение»

Владимир Познер тоже раз за разом влипает в скандалы. Один раз якобы по ошибке назвал Госдуму РФ «госдурой», в другой раз отчитал участников шоу «Минута славы» за «запрещенные приемы» (инвалиду без ноги попенял на попытку манипулировать мнением судей). А совсем недавно на съемках докцикла «Самые. Самые. Самые», посвященного быту скандинавских стран, вместе с Иваном Ургантом телеведущий увидел в резиденции Санта-Клауса большую группу китайских туристов и спросил на камеру: «Я не окосел, нет?» Фильм был смонтирован, шутка вошла в финальный монтаж, проект вышел в эфир, и только после этого архитектор-градостроитель из Бурятии Туяна Басанова обратилась в Общественную коллегию по жалобам на прессу, сочтя шутку оскорбительной. Коллегия вызвала Владимира Владимировича на разбор, и там он извинился: «Это была очень неудачная шутка, я приношу свои извинения. Я ни в коем случае не расист. Это просто очень неудачная острота».

Владимир Познер тоже раз за разом влипает в скандалы. Фото: youtube.com

Comedy Woman

За генерала Карбышева

Шутки из юмористических шоу или сериалов тоже частенько становятся предметом конфликтов. Так, руководству ТНТ приходилось не раз объясняться или извиняться за остроты - то перед ингушским народом, то перед калмыками, то перед башкирами. Последняя история связана с шоу Comedy Woman, где в одном из скетчей артистки проекта пошутили над героем войны генералом Дмитрием Карбышевым. Участниц шоу начали призывать к ответу, хотя эфир вышел в 2013 году. И Наталья Медведева, которая уже не участвует в проекте, высказалась: «Приношу свои глубокие извинения за номер в «Комеди Вуман» 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690999" frameborder="0"></iframe> «Я думала, Карбышев вымышленный».Наталья Медведева извинилась за шутку про генерала

АВТОРИТЕТНО

Алексей РОЩИН, директор Центра социологии и социальной психологии:

Эти извинения - конъюнктурные, реакция на стадный протест

«В советское время публичные извинения приносились через газету - это называлось «разоружиться перед партией». Или на «персоналках», собраниях трудового коллектива: вызывали провинившегося человека, чтобы пропесочить, и там он публично каялся перед общественностью. С развитием интернета это стало проще. Каждый может записать видео и обратиться к публике. Наступило время господства масс, отсюда и появляются эти конъюнктурные извинения. Чтобы поддерживать контакт с толпой. Я бы не стал говорить о тренде на толерантность, вместо этого выделю два основных стимула такого рода покаяний: страх перед силой или страх за потерю аудитории (их не будут слушать или смотреть, что приведет к потере денег). Раз в России стали бояться общественного порицания, это знак того, что мы двигаемся в мир рыночной экономики. Чисто коммерческое явление. Там это только так и работает».