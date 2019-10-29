Спасти за шесть фильмов: исчезающие храмы и замки сохранит кино

В Калининградской области решили вопрос сохранения объектов исторического наследия. Чтобы передать память потомкам и уберечь храмы и усадьбы от вандалов, нужно прививать людям чувство уважения и любви к своей истории.

Именно этим планируют заняться волонтеры из Творческой Мастерской «Альтернатива-Арт». Благодаря президентскому гранту активисты будут снимать документальные фильмы и делать резонансные репортажи об объектах, которые скоро могут исчезнуть с лица земли. И произойдет это, как бы не было грустно признавать, стараниями человека. Вернее, его равнодушием.

Проект по спасению исторических памятников получил название «История. Люди. Память», что полностью отражает его суть. В планах волонтеров снять 6 документальных фильмов и 12 репортажей о местах, которые имеют невероятную историю.

Вот так когда-то выглядел дом ветеринарного врача Рихтера, построенный в 1911 году ФОТО:http://alternativa-art.ru/

Сейчас дом знаменитого ветеринара переживает не лучшие времена. ФОТО: http://alternativa-art.ru/

Объекты уже выбраны. Зритель узнает про судьбу Храма Святого Георгия и развалинах замка Гердауэн в поселке Железнодорожный, усадьбе доктора Рихтера построенной в 1911 году и заброшенной из-за финансовых дрязг нового собственника, или церкви Гросс Энгелау в Демьяновке. Этот объект культурного наследия существует уже шесть веков. Его возвели во времена могущества и финансового процветания Тевтонского ордена. Во время Второй мировой войны храм был частично разрушен, но почти стерли с лица земли его в 50-е годы. В районе Демьяновки появился военный полигон, который постепенно выжил жителей трех деревень, а башню превратил в руины.

Церковь Гросс Энгелау в Демьяновке была возведена в 14 веке и выглядела вот так. ФОТО: http://alternativa-art.ru/

Сейчас уникальный объект выглядит вот так. ФОТО: http://alternativa-art.ru/

Это далеко не все, в регионе десятки объектов, о которых нужно говорить, только так появится шанс на их спасение.

- Калининград – уникальный регион. Каждый городок богат ценнейшими историческими объектами, захватывающими дух территориями. Они вобрали в себя историю сплетения российской и германской культур. Сегодня многие под угрозой исчезновения, что навсегда изменит облик бывшей Восточной Пруссии, - рассказывают авторы проекта, активисты Творческой Мастерской «Альтернатива-Арт».

О том, что многие из этих сооружений связаны с именами Петра I и Александра I, Багратиона и Михаила Кутузова, Наполеона знают далеко не все. Для многих жителей и вовсе это груда камней или черепицы, пригодной в хозяйстве.

- Просто разбираются на кирпичи! Почему такое происходит? Ответ на поверхности, зачастую люди не осознают ценности объектов, не ощущают себя причастными к историческому наследию края. И здесь корень причины – об этом не говорят, не пишут, не показывают, - объясняют свою позицию волонтеры.

Полесск. Замок Лабиау.Полесск в недавнем прошлом Лабиов, Лабиав, наконец, Лабиау. Впервые деревянная крепость в этом месте упоминается в грамоте о разделе Самбии между ландмейстером Ордена и епископом Самбийским в 1258 году. В 1360 году тевтоны на месте деревянной крепости, построили каменный замок, у стен которого соорудили пристань. Был построен канал и шлюз, а также ров вокруг замка, по которому проходил судоходный фарватер. С тех пор замок стал неотъемлемой частью истории Восточной Пруссии. Но замок нуждается в срочной помощи. Объект культурного наследия края приходит в совершенный упадок.

«Информационная война» - понятие, которое пришло из политических кругов и тут же прижилось. Что это такое объяснять не нужно, благодаря телевидению, газетам, радио, Всемирной паутине можно управлять мыслями людей. Мы видим примеры «информационных войн» на межгосударственных уровнях, которые захватывают целые континенты и сеют зерно сомнения в душах.

- Это же можно применять в созидательных целях, например, доносить до людей важность сохранения своей истории. Мы проверили массу публикаций местных СМИ, хотели найти призывы сохранить историческое наследие, о их просто не оказалось. Более того, попытки всколыхнуть общественное мнение в этом направлении, зачастую оборачиваются обвинениями в германизации, - отстаивают свое мнение авторы проекта.

ПИВОВАРНЯ В ПОЛЕССКЕ-ЛАБИАУ.Основана пивоварня была в 1840 году Альбертом Бланкенштайном. В 1913 году фирма Альберта Бланкенштайна была преобразована в Кооперативное общество. В цехах трудились 48 человек. Так пивоварня проработала до января 1945 года. В октябре месяце в её стенах началась новая жизнь. В штат были зачислены главбух, механик, дизелист, дворник, конюх и пр. всего (по апрельской зарплатной ведомости 46-го года) 62 человека: 53 русских и 3 немца. В 1957 году, в связи с открытием более крупного пивзавода в Калининграде, Полесский был зарыт. Новая жизнь здесь началась лишь спустя 62 года. Здание, или то, что от него успело сохранится, постепенно восстанавливают, ремонтируют, приводят в порядок. У нынешнего владельца Александра Наталича есть хорошие идеи, интересные планы, а главное желание: не разрушать, а строить.

Видео покажут в школах, библиотеках, музеях и на площадках дискуссионных клубов в шести муниципалитетах Калининградской области: Полесском, Правдинском, Советском, Гвардейском, Черняховском и Балтийском городских округах. Специально для зрителей с нарушениями слуха и речи ленты снабдят субтитрами, для школ фильмы запишут на диски, а еще зальют на YouTube на канал проекта.

Бесспорно, волонтерам предстоит очень непростая миссия, но они верят в победу. Верят, что смогут достучаться и до молодежи, и до чиновников