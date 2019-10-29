Цвет управления - бирюзовый

КОНКРЕТНО

«Бирюзовая компания» - это не анархия. Да, в ее основе лежат свобода и самоуправление. Персонал сам себя контролирует. Но… в чем выгода, спросите вы. Всe просто: сотрудники получают от своего труда удовольствие и работают, работают, работают. Долой диктатуру! И как следствие все счастливые и, самое главное, продуктивные!