2019-10-29T02:36:50+03:00
Экономика

Цвет управления - бирюзовый

Продолжаем радовать вас новыми бизнес-терминами
Ян РОЗЕНБЕРГ
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Продолжаем радовать вас новыми бизнес-терминамиПродолжаем радовать вас новыми бизнес-терминамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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КОНКРЕТНО

«Бирюзовая компания» - это не анархия. Да, в ее основе лежат свобода и самоуправление. Персонал сам себя контролирует. Но… в чем выгода, спросите вы. Всe просто: сотрудники получают от своего труда удовольствие и работают, работают, работают. Долой диктатуру! И как следствие все счастливые и, самое главное, продуктивные!

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА

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