«А длиннее бывают?» Поклонники оценили ноги 45-летней Судзиловской в бикини

Олеся Судзиловская провела несколько жарких дней в Турции: актриса улетела вместе с мужем на курорт Бодрум. На побережье Эгейского моря супруги отметили 10-летие совместной жизни. В Инстаграме Олея поделилась с поклонниками красивыми отпускными снимками, наполненными ярким солнцем и синевой моря.

Актриса сделала несколько кадров на пляже, продемонстрировав безупречную фигуру в бикини. В свои 45 лет Судзиловская остается одной из самых красивых женщин российского кино – и поклонники не устают ей об этом напоминать.

- Такие теплые и добрые для нашей семьи несколько дней октября! – подписала Олеся кадр, на котором она позирует в белом купальнике.

olesya_sudzilovskaya Такие теплые и добрые для нашей семьи несколько дней октября! Спасибо всем и вся! #отдых #олесясудзиловская #актриса #olesyasudzilovskaya #actress #море #турция #эгейскоеморе #бодрум #vacation @lujohotel #lujo #sea #turkey #bodrum

Подписчиков особенно впечатлила фотография актрисы сделанная во время прогулки на яхте: Судзиловская сидит на бортике лодки, вытянув стройные ноги. «А длиннее бывают?» - спрашивают в комментариях восхищенные фолловеры.

- Прогулялись на лодке. Заплывали в бухту, купались, ловили рыбу, загорали, наслаждались видами, отмечали годовщину! – рассказала звезда экрана.

Компанию актрисе составил ее муж, бизнесмен Сергей Дзебань, и двое сыновей. Звездное семейство ловило рыбу и любовалось живописными окрестностями. Олеся практически не делится в соцсетях снимками с супругом и редко публикует фото своих сыновей Марка и Артема. Судзиловская справедливо считает, что счастье любит тишину, хотя и охотно рассказывает поклонникам о том, как она проводит свободное время, отдыхает, и что нового узнает в путешествиях.

olesya_sudzilovskaya Прогулялись на лодке. Заплывали в бухту, купались, ловили рыбу, загорали, наслаждались видами, отмечали годовщину!;) @lujohotel #олесясудзиловская #актриса

Актриса и ее супруг начали встречаться в конце 2000-х. История их знакомства была очень романтичной. Коллега и друг Судзиловской Гоша Куценко пригласил ее в Красноярск. Как истинный джентльмен, Куценко позаботился об Олесе, прислав за ней в аэропорт машину. За рулем автомобиля сидел Дзебань. Таким оригинальным способом Сергей, который уже тогда был состоятельным топ-менеджером, хотел познакомиться с известной актрисой и уговорил Гошу ему подыграть. Судзиловская думала, что он обычный шофер и даже пригласила Сергея в Москву, пообещав устроить его на хорошую работу. Когда Олеся узнала, кто ее новый знакомый на самом деле, долго смеялась. Дзебань начал ухаживать за актрисой, и она ответила на его чувства.

В 2009 году у Судзиловской родился сын Артём, а 26 октября того же года она вышла замуж за Сергея Дзебаня. 19 января 2016 года у супругов родился второй сын Майк. Сергей Дзебань занимается финансами, он – один из топ-менеджеров Росбанка.