Пять главных правил спасения от инсульта

- Каждый год в мире случается 15 миллионов инсультов. 5 миллионов больных умирают, еще около 5 миллионов остаются инвалидами. В Москве за последние полгода, с января по июнь, произошло больше 20 тысяч инсультов, - рассказывает о масштабе сосудистых катастроф главный невролог Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова, заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии, доктор медицинских наук Олег Виноградов. - Около 80% инсультов - ишемические и примерно 20% - геморрагические.

СПРАВКА

- При ишемическом инсульте тромб закупоривает мозговую артерию. Кровь не поступает к участку мозга, и он погибает.

- Геморрагический инсульт - следствие разрыва мозговой артерии. Кровь изливается в мозг, и клетки в зоне кровоизлияния гибнут.

«Ситуацию можно сравнить с водопроводной трубой, - поясняет Олег Виноградов. - В одном случае трубу перекрывает, все пересыхает - это ишемический инсульт. В другом случае трубу прорвало, и все залило - это геморрагический инсульт». Последние заканчиваются летальным исходом в течение первого месяца почти у половины пациентов. Успехи в лечении ишемических инсультов намного выше.

ПРАВИЛО 1: ЗНАЙ О СВОИХ РИСКАХ

Врачи предлагают каждому пройти небольшой тест, чтобы понять: находитесь ли вы или ваши близкие в зоне риска. Главные факторы, ощутимо повышающие угрозу инсульта, по современным данным такие:

- артериальная гипертония: то есть давление выше, чем 140/90 мм рт ст;

- повышенный уровень «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности, или ЛПНП). Этот показатель зависит от наличия других факторов риска: чем их больше, тем ниже допустимый уровень ЛПНП для пациента. Так, если у человека уже был инсульт, то повышенным для него считается ЛПНП более 1,4 ммоль/л;

- лишний вес: если индекс массы тела (ИМТ) выше 25-ти. Чтобы посчитать ИМТ, свой рост в метрах возводим в квадрат. А затем массу тела в кг делим на полученную цифру;

- курение, в том числе электронных сигарет и других средств доставки табака;

- нарушения сердечного ритма (фибрилляция предсердий);

- сахарный диабет;

- возраст: мужчины старше 55 лет, женщины старше 65 лет;

- низкая физическая активность: то есть меньше 30 - 40 минут интенсивной ходьбы (или других физнагрузок) в день;

- злоупотребление алкоголем;

- неблагоприятная наследственность: сердечно-сосудистые болезни у родственников.

Чем большее количество пунктов есть у человека, тем выше риск сосудистой катастрофы.

ПРАВИЛО 2: ЗАНИМАЙСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ

- Хорошая новость: большинство факторов риска (кроме возраста, наследственности, расы и т.д.) можно корректировать, - говорит доктор Виноградов. - То есть человек может принимать меры, которые позволят минимизировать риски развития инсульта.

Врачи советуют:

- не игнорируйте диспансеризацию. Сегодня в нее входит достаточное количество обследований и анализов для определения риска инсульта, утверждают неврологи. Напомним, сейчас ежегодная диспансеризация полагается всем россиянам с 40 лет. А в возрасте от 18 до 40-ка ежегодно проводится профилактический осмотр(лайт-вариант диспансеризации) и раз в три года - диспансеризация по полной программе;

- если вы сами нашли или подозреваете у себя либо у близких факторы риска инсульта, как можно быстрее обращайтесь к врачам для грамотного назначения мер профилактики. Начинаем с записи к терапевту. Он направит к специалистам необходимого профиля в зависимости от анализов и симптомов;

- налаживайте образ жизни: бросайте курить, придерживайтесь диеты с употреблением рыбы, овощей, фруктов, ограничьте прием соли и животных жиров, избавляйтесь от лишнего веса, не злоупотребляйте алкоголем, добавьте физнагрузки.

ПРАВИЛО 3: ПОМНИ О ГЛАВНЫХ ПРИЗНАКАХ СОСУДИСТОЙ КАТАСТРОФЫ

Сейчас применяется международный стандарт определения симптомов инсульта, который сокращенно называется BE FAST (дословно - «действуй быстро», англ.). Это расшифровывается как:

- Равновесие (Balance): устойчиво ли человек стоит на ногах.

- Глаза (Eyes): нет ли внезапного нарушения зрения.

- Лицо (Face): не появилось ли в лице что-то необычное, например, асимметрия.

- Руки (Arms): не появилась ли сильная слабость, из-за которой рука висит, как плеть.

- Речь (Speech): возникли ли проблемы с речью.

- Время (Time): не теряя времени, вызывайте службу экстренной медицинской помощи (Скорую).

ПРАВИЛО 4: ВАЖНО СОБЛЮСТИ СРОКИ И СТАНДАРТЫ МЕДПОМОЩИ

- Первые 4,5 часа после инсульта (то есть закупорки сосуда тромбом. - Ред.) мы называем «золотыми». Если начать лечение в этот срок, то выше всего шансы спасти значительную часть мозга, - рассказывает главный невролог Центра им. Пирогова Олег Виноградов. - Первым делом пациенту должны сделать КТ (компьютерную томографию мозга). Она покажет, какой инсульт случился - ишемический или геморрагический. В зависимости от этого лечение радикально отличается.

При самом распространенном, ишемическом инсульте, сразу после КТ проводится тромболитическая терапия (если нет противопоказаний). Это введение препаратов для растворения тромба. Как только он растворен, кровоснабжение мозга восстанавливается. «Наши пациенты начинают двигать рукой, которая висела как плеть, разговаривать - если удалось восстановить кровоснабжение в течение 4,5 часов от момента развития симптомов», - описывает врач.

Если КТ показывает, что тромб не растворяется либо есть противопоказания для тромболизиса, то применяется второй вид лечения - тромбоэмболэктомия. Это современный метод механического удаления тромба. Врачи вводят внутрь артерии стент в виде тонкой сетки, тромб прикрепляется к ней, и его выводят.

- Самое последнее достижение - это возможность удаления тромба с помощью стента в срок до 24 часов после инсульта, - говорит Виноградов. - Если КТ в так называемом перфузионном режиме показывает, что есть что спасать, остались жизнеспособные участки мозга, то проводится такая операция.

- Это делают только в ведущих медцентрах страны?

- Нет. И тромболизис, и тромбоэмболэктомия проводятся в специализированных сосудистых центрах и отделениях. В рамках всероссийской сосудистой программы для борьбы с инсультами они открыты и работают в большинстве населенных пунктов страны.

Что касается геморрагических инсультов, то шансы на спасение и восстановление больного сегодня, к сожалению, невелики, поясняет врач. Исследования показали, что при кровоизлиянии в мозг операции мало помогают. 46% больных после геморрагического инсульта умирают в течение первого месяца.

ПРАВИЛО 5: НЕ СОВЕРШАЙ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫХ ОШИБОК

На конференции эксперты назвали несколько самых частых и опасных для жизни ошибок.

- Ожидание. Угол рта опустился, рука повисла - ничего, перенерничал, само пройдет, - именно так нередко думают пациенты. И теряют драгоценные минуты и часы. Скорую нужно вызывать незамедлительно!

- Неправильная профилактика. Давление и холестерин повышены, лишний вес, курение - факторы риска налицо, и человек раз в полгода ложится «прокапаться». Мол, этого остаточно, угроза снята. «Если вам предлагают некие «волшебные» препараты из серии «прокапаться раз в полгода» - толку для профилактики инсульта будет ноль», - предупреждает главный невролог НМХЦ им.Пирогова Олег Виноградов. Важно выполнять полный комплекс мер. И не раз в полгода или год, а постоянно.

- «Лекарственные каникулы». Нередко пациенты бросают принимать лекарства. Давление и холестерин наладились, еду в отпуск, боюсь печень посадить - самые частые объяснения. Вашей печени хватит на 200 - 300 лет приема необходимых лекарств, если не убивать ее алкоголем, - подчеркивают врачи. Если у человека уже был инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА), то назначенные препараты нужно принимать пожизненно. Иначе в любую минуту может случиться новый инсульт.

В 2018-м году в знак борьбы с инсультом «оделся в красное» московский памятник Гоголю. Фото: предоставлено организаторами акции

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Оденься в красное!»: архитектурные объекты Москвы подсветят в День борьбы с инсультом

Красный цвет выбран, чтобы привлечь внимание к важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и в первую очередь инсульта.

Пятый год подряд во Всемирный день борьбы с инсультом в Москве проходит акция «Оденься в красное». Сначала в ней участвовали звезды кино, эстрады и ТВ, потом с помощью подсветки «одевали в красное» памятники столицы (см. фото). А в этом году вечером 29 октября красным светом будут освещены известные архитектурные объекты Москвы.

В знак борьбы против одного из самых тяжелых заболеваний подсветят Крымский мост и фасады домов, обрамляющие Тверскую площадь. Москвичей и гостей столицы приглашают принять участие в акции. Возле подсвеченных объектов вечером будут дежурить волонтеры, которые выдадут красный зонт и пульсометр. Вам измерят пульс, напомнят о мерах профилактики инсульта, а также предложат сделать фото на фоне зданий, «одетых в красное».