2019-10-29T08:32:50+03:00
Звезды

Концерт памяти Юлиана Ситковецкого пройдет в Москве в день рождения музыканта

Жизнь дяди солиста группы "Високосный год" унес рак легких
Владимир БУЛКИН
Поделиться:
Юлиан Ситковецкий. Фото smorosov1.narod.ruЮлиан Ситковецкий. Фото smorosov1.narod.ru
Изменить размер текста:

Юлиан Ситковецкий умер 7 ноября 1958 года. Ему было всего 32, но к этому возрасту он уже снискал славу легендарного скрипача. Короткая, но блистательная карьера началась сразу после войны, после Всесоюзного конкурса молодых исполнителей, тремя победителями которого стали Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович и он, Юлиан Ситковецкий.

Тот, кто знал историю семьи Ситковецких, мог представить себе, чего стоила ему эта победа.

Музыкантами в семье Ситковецких были все. Но среди своих троих детей отец, учитель музыки, выделял не Юлиана, а его старшего брата, талантливого пианиста. Семья Ситковецких жила скромно, и все они мечтали о том, что старший сын когда-нибудь прославит их. Но жизнь рассудила иначе. Началась война, отец ушел на фронт, мать с тремя детьми, младшей из которых, Алле, был всего четыре года, уехала в эвакуацию. Там маленькая девочка тяжело заболела и вместе с мамой попала в больницу. Трагедия случилась, когда старший сын нес передачу маме с сестрой: переходя железнодорожное полотно, он не заметил приближающийся поезд. Его опознали только по записочке, которую он нес вместе с гостинцами для матери...

Так старшим мужчиной в семье стал Юлиан.

Его ждали победы на конкурсах имени Венявского в Польше и имени Королевы Бельгии Елизаветы в Брюсселе, гастроли по городам Советского Союза и всего мира, концерты с выдающимися музыкантами и дирижерами, неподражаемым был дуэт с его женой - замечательной пианисткой Бэллой Давидович. На своём последнем концерте в 1956 году Ситковецкий исполнил новую редакцию Первого скрипичного концерта Дмитрия Шостаковича, заслужив одобрительный отзыв самого композитора. А менее чем через два года Ситковецкий умер в больнице от рака легких.

В этом году музыканту исполнилось бы 94 года.

Меломаны знают, что династия Ситковецких продолжается. Дело отца продолжает всемирно известный скрипач Дмитрий Ситковецкий, а еще один известный музыкант - основатель группы "Високосный год", гитарист Александр Ситковецкий - приходится племянником легендарному скрипачу.

7 ноября, в день рождения Юлиана Ситковецкого пройдет фестиваль в Большом зале Московской консерватории состоится концерт памяти музыканта. Уже не первый год эта дата становится поводом для музыкального подношения со стороны народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета, и его камерного ансамбля, лауреата премии «Грэмми» - «Солисты Москвы».

В концерте примет участие знаменитый скрипач Вадим Репин, а в программе вечера – сочинения Чайковского, Равеля и Грига.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Польше есть люди, желающие отвергнуть автора под любым предлогом - только потому что их идеологические воззрения не совпали
Профессор польского университета Кшиштоф Шатравски о том, поссорятся ли польские ценители литературы из-за "Нобелевки" Ольги Токарчук
Новости 24
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Главы генштабов США и РФ созвонились перед спецоперацией по ликвидации лидера ИГ*
«В этом нет ничего плохого»: Хоккеист Малкин подтвердил наличие гражданства США
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских националистов
В Еврокомиссии недовольны результатами переговоров России и Украины по газу
В России могут вдвое сократить количество моногородов
На Филиппинах произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8
Минэкономразвития предложил подход к учету бедности в РФ
Британские эксперты рассказали, как снизить риск развития инсульта
Депутат Верховной рады предсказал Украине поражение в "газовой войне" с РФ
В Совфеде прокомментировали заявление депутата Рады о возвращении фашизма на Украину
В Великобритании скончался мужчина, застрявший на высокой дымовой трубе
В Евросоюзе призвали Киев и Москву подписать транзитное соглашение
Глава МВД Украины заявил, что поддерживает батальон "Азов"
В "Нафтогазе" работают над новым иском к "Газпрому"
Посольство РФ раскритиковало Штаты за "негуманное и жестокое обращение" к Ярошенко
Сценаристы сериала "Игра престолов" признались фанатам в своей некомпетентности
Британские парламентарии не поддержали Джонсона по досрочным выборам
Начальники генштабов США и РФ провели телефонные переговоры
Палата представителей США впервые проголосует в четверг по резолюции об импичменте Трампа
В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету
В Пентагоне рассказали о состоянии пострадавшей при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент Франции пообещал защитить мусульман после расстрела у мечети
США «избавились» от тела аль-Багдади