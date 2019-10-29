Концерт памяти Юлиана Ситковецкого пройдет в Москве в день рождения музыканта

Юлиан Ситковецкий умер 7 ноября 1958 года. Ему было всего 32, но к этому возрасту он уже снискал славу легендарного скрипача. Короткая, но блистательная карьера началась сразу после войны, после Всесоюзного конкурса молодых исполнителей, тремя победителями которого стали Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович и он, Юлиан Ситковецкий.

Тот, кто знал историю семьи Ситковецких, мог представить себе, чего стоила ему эта победа.

Музыкантами в семье Ситковецких были все. Но среди своих троих детей отец, учитель музыки, выделял не Юлиана, а его старшего брата, талантливого пианиста. Семья Ситковецких жила скромно, и все они мечтали о том, что старший сын когда-нибудь прославит их. Но жизнь рассудила иначе. Началась война, отец ушел на фронт, мать с тремя детьми, младшей из которых, Алле, был всего четыре года, уехала в эвакуацию. Там маленькая девочка тяжело заболела и вместе с мамой попала в больницу. Трагедия случилась, когда старший сын нес передачу маме с сестрой: переходя железнодорожное полотно, он не заметил приближающийся поезд. Его опознали только по записочке, которую он нес вместе с гостинцами для матери...

Так старшим мужчиной в семье стал Юлиан.

Его ждали победы на конкурсах имени Венявского в Польше и имени Королевы Бельгии Елизаветы в Брюсселе, гастроли по городам Советского Союза и всего мира, концерты с выдающимися музыкантами и дирижерами, неподражаемым был дуэт с его женой - замечательной пианисткой Бэллой Давидович. На своём последнем концерте в 1956 году Ситковецкий исполнил новую редакцию Первого скрипичного концерта Дмитрия Шостаковича, заслужив одобрительный отзыв самого композитора. А менее чем через два года Ситковецкий умер в больнице от рака легких.

В этом году музыканту исполнилось бы 94 года.

Меломаны знают, что династия Ситковецких продолжается. Дело отца продолжает всемирно известный скрипач Дмитрий Ситковецкий, а еще один известный музыкант - основатель группы "Високосный год", гитарист Александр Ситковецкий - приходится племянником легендарному скрипачу.

7 ноября, в день рождения Юлиана Ситковецкого пройдет фестиваль в Большом зале Московской консерватории состоится концерт памяти музыканта. Уже не первый год эта дата становится поводом для музыкального подношения со стороны народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета, и его камерного ансамбля, лауреата премии «Грэмми» - «Солисты Москвы».

В концерте примет участие знаменитый скрипач Вадим Репин, а в программе вечера – сочинения Чайковского, Равеля и Грига.