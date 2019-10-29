Нет лишнего билетика до Самары?

"Эх, Самара-городок..." - так поется в песне. Хотя не такой уж теперь и "городок" - этот древнейший русский город с богатой историей. Сегодня это город-"миллионник", девятый по численности населения в России. Даже если кто там и не бывал еще, о Самаре, конечно, знает все взрослое население страны: отсюда родом легендарные "Жигули"; здесь находится крупнейшее российское ракетно-космическое предприятие, одно из ведущих в отрасли - "Прогресс", без которого Юрий Гагарин не улетел бы покорять просторы Вселенной; с прошлого года радует глаз и составляет особый предмет гордости самарчан - стадион "Самара-Арена", построенный специально к чемпионату мира по футболу и т.д. А географическое положение и очертание губернии в виде сердца в самой середине России, а здешняя природа, а Волга-матушка, а Самарская Лука - кто же о них не наслышан? Слышали многие, но собственными глазами видеть довелось не всем. Однако ситуация поправима.

Регион поставил перед собой задачу развивать собственный туристический потенциал. Об этом официально заявил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Специально для этой цели совместно с Полномочным Представительством Губернатора Самарской области при Президенте РФ и Правительстве РФ, Правительством Москвы, столичным департаментом транспорта и ГУП «Московский метрополитен» был разработан проект по выпуску уникальных транспортных карт на тему «Самара космическая». Инициатива должна способствовать повышению узнаваемости региона и пробуждать к нему дополнительный интерес у москвичей и гостей столицы.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов уверен в туристическом потенциале Самарской области: "Современная туристическая инфраструктура, уникальная природа, популярные туристические продукты для культурного, познавательного, событийного, спортивного туризма — всё это у нас уже есть и привлекает в наш регион гостей из соседних городов. Учитывая удобное транспортное сообщение между Самарской областью и Москвой, мы считаем необходимым активизировать и поддерживать интерес столичной публики к нашей губернии: достопримечательностям, событийным мероприятиям, инвестиционным возможностям. Выпуск эксклюзивных транспортных карт – это еще один шаг на пути популяризации региона».

Ух, прокатимся - почти на русской тройке, почти как на ракете!

На карте «Тройка», которая используется для оплаты проезда как в "подземке", так и в наземном транспорте, изображен космонавт, держащий в руке сердце — элемент официальной туристской символики Самарской области. Далее следует надпись: «Космос — это мы», которая символически подчеркивает не только вклад региона в развитие отечественной космонавтики, но и причастность каждого жителя Земли. Таков дизайн карты «Тройка». Он был разработан Туристским информационным центром Самарской области.

Билет «Единый» с изображением монумента ракеты-носителя «Союз», космической станции, космонавта и надписью «Самара – космическая» также позволяет совершать любые поездки - на метро, монорельсе, автобусе, троллейбусе или трамвае. Он оформлен в классическом красном цвете.

Тираж проездных билетов «Единый» составит 400 тысяч, а транспортных карт «Тройка» — порядка 10 тысяч экземпляров.

Приобрести такие проездные билеты можно в кассах московского метро уже с 28 октября. Именно в этот день в вестибюле станции Проспект Мира (калужско-рижской ветки) состоялось торжественное открытие проекта. Мероприятие явно привлекло внимание прохожих, хоть каждый и спешил по своим делам. Самара точно не осталась и не останется ни забытой, ни незамеченной. Люди останавливались, прислушивались и присматривались.

Вице-губернатор, полномочный представитель Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации Андрей Когтев подчеркнул:«Московский метрополитен – крупнейшая транспортная система с наибольшим суточным объемом пассажиропотока в Российской Федерации. Подобное сотрудничество положительно влияет на имидж региона, повышая его туристическую и инвестиционную привлекательность, и позволяет рассказать об особенностях Самарской области как можно большему числу жителей и гостей столицы».

В ходе торжественной церемонии запуска проекта заместитель главы городского округа Самара, руководитель Департамента транспорта Сергей Маркин сказал:

«Событие сегодня значимое. Мы считаем московский транспорт одним из лучших в мире, а столичный метрополитен – лучшим в мире. Не побоюсь этих слов. И мы хотим заимствовать и внедрять самое передовое, максимально эффективные технологии. Это важно для пассажиров, для удобство городской инфраструктуры, для дальнейшего процветания региона. Это только начало взаимодействия с московским метрополитеном. Оно будет длительным и многогранным – вплоть до обучения специалистов.» В ответном слове начальник службы пассажирского сервиса Московского метрополитена Роман Рыганов поблагодарил регион за сотрудничество и креативность, подчеркнув востребованность подобных инициатив у граждан: «Выпуск тематических проездных билетов стал доброй традицией. Они очень популярны у пассажиров. Некоторые их даже коллекционируют. Думаю, этот проект станет дополнительным стимулом для продвижения Самарского региона и нового всплеска интереса к нему россиян.»