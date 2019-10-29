- Евгений Михайлович, здравствуйте! Это комсомолец Гамов.

- Александр, сердечно приветствую!

- Сегодня - День рождения Комсомола, и я поздравляю вас с этим праздником

- Спасибо! Взаимно! От всей души!

- С удовольствием вспоминаю, как мы год назад вместе с вами и с комсомольцами бывшего СССР юбилей ВЛКСМ отмечали. А как этот день вы отметите?

- Тоже хорошо. Собирается штаб оргкомитета «Комсомолу - 100», чтобы подвести окончательные итоги. (Евгений Михайлович как раз спешил на заседание - я случайно застал его дома. - А.Г.)

Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ: «Поздравляю всех с Днём Комсомольского Братства! Желаю Победы на всех фронтах! Наш лозунг - вступил в Комсомол - не выходи из него!» 00:00 00:00

- Скажите, если подводить сейчас окончательные итоги работы вашего штаба, оргкомитета, который год назад блестящий праздник провел, - какие они? Для «Комсомольской правды» можете сказать?

- Во-первых, отметили достойно. И сейчас продолжается целая серия 100-летних областных юбилеев по всей стране - где комсомол образовали в 1919-м. Сегодня в Челябинске комсомол отмечает свою круглую дату, скоро оренбуржский отметит.

- Мой родной.

- И далее по всей стране торжества проявляются, но - сориентированные на конкретные дела.

- Это как?

- Курс сейчас - к 75-летию Победы, которое мы будем отмечать в следующем году, обязательно будем рассказывать об участии комсомола в Великой Отечественной войне. Часто забывают о подвигах комсомольцев и молодежи в тылу, мы должны восстановить и здесь справедливость. Это очень и очень важно.

- Понятно. И, как всегда, - в этот праздничный день мы от вас ждем рецепт оптимизма, долголетия, установки - на новые трудовые свершения, как говорили в прежние, советские времена... Можете поделиться с нашими читателями и радиослушателями?

- Самое простое, я всегда это говорил и сейчас повторю: вовремя в комсомол вступить, и из него не уходить!

- Ясно. И теперь у вас есть возможность поздравить всех наших читателей, радиослушателей с сегодняшним праздником.

- Спасибо!

Сердечно поздравляю всех сотрудников «Комсомольской правды», всех друзей газеты, читателей и слушателей - с большим днем Ленинского комсомола! Как мы его теперь называем – Днем Комсомольского Братства!

Искренне желаю новых творческих радостей, успехов и побед на всех фронтах.

Особенно - в связи с приближающимся 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

- Товарищ первый секретарь, я вам докладываю, что мы готовы, как всегда, выполнить любое ваше почетное задание.

- Спасибо!

- С праздником! Обнимаю вас.

- Обнимаю, Александр. Всем привет!