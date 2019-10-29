Роскошная жизнь красивой женщины - обязательно эскорт? Дойдет ли скандал Малахова со звездами до суда

О работе эскортниц и их гонорарах в конце прошлой недели рассказал в «Прямом эфире» Андрей Малахов. Обвинить, доказать и показать удалось неизвестных массовой аудитории барышень. Но для привлечения аудитории и «громких анонсов» в передаче под названием «Рынок шкур» использовали фото певицы Ольги Серябкиной и актрисы Натальи Рудовой. Никто их не обвинил в эскорте, но артистки все равно обиделись и обратились за помощью к адвокатам. История только набирает обороты.

«Девочек обижать нельзя!»

Один из самых известных адвокатов страны Александр Добровинский заявил нам, что история не такая простая, как может показаться на первый взгляд: «Попробую разобраться в деталях. Знаю только одно: девочек обижать нельзя...»

Адвокат Александр Добровинский.Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще вчера СМИ отрапортовали: Рудова начала войну против Малахова, ее интересы в суде будет представлять Александр Добровинский. На самом деле все не совсем так. Александр Добровинский объяснил «Комсомольской правде» свое участие в этом громком деле:

«Кто сказал, что я буду обвинять? Иду в суд? Это обращаются ко всем адвокатам с этим. А ко мне обращаются за советом о том, что надо делать. Надо подумать. Я ведь еще слова не сказал, что будет суд. Пока мне надо разобраться, поговорить с Андреем, с которым я дружу. Позвонить Наталье. Найти какой-то общий язык между ними...»

Наталью Рудову и Ольгу Серябкину прямо никто не обвинил в оказании эскорт-услуг. Но их фото использовались в неприглядном для них контексте. Фото Серябкиной поставили рядом с прайсом на услуги эскортниц. Этот прайс был размещен в одном из пабликов. Но в передаче уточнили: мол, на некоторых сайтах певицу обвиняют в том, чем она никогда не занималась. Снимками Рудовой иллюстрировали роскошную жизнь красивых женщин. Никто прямо не уличил актрису в чем-то плохом, но по ее мнению на это намекнули. «Откуда, мол, деньги?»

Кадр из скандального выпуска телешоу "Пусть говорят".Фото: Телеканал "Россия"

Конечно, опытный адвокат может найти повод для обращения в суд на создателей «Рынка шкур». Наши эксперты говорят о вариантах исков о неправомерном использовании изображения, клевете, сведениях, подрывающих деловую репутацию.

Но имя Серябкиной не впервые фигурирует в программе на тему «эскорт-услуг». Зимой на РЕН-ТВ выходило похожее расследование: «Правила съёма: купи меня, если сможешь!» Там же показывали такие же «расценки на интимные услуги звезд». В них фигурировало имя певицы Серябкиной, и она намеревалась подать в суд за клевету. Как и теперь. Но пока исков к создателям «Рынка шкур» нет.

Цеховая несолидарность

Уже пятый день имя 36-летней Натальи Рудовой мелькает в новостях. О таком пиаре многие не очень знаменитые артисты могут только мечтать. Последний раз так часто об актрисе писали 12 лет назад, когда она снялась в сериале «Татьянин день». Сама Наталья умело подогревает интерес публики, подбрасывая новые посты о передаче в инстаграме. Ведущему «Прямого эфира» Андрею Малахову досталось от Натальи Рудовой: «Вы поступили очень умно, не сказав в адрес меня конкретных обвинений, но смонтировав кучу видео и фото с моего отдыха с подругами в купальниках...»

Актриса Наталья Рудова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Затем Рудова призвала подписывать петицию о закрытии ток-шоу и даже разместила ссылку на нее в социальных сетях, чтобы ее подписчики приняли участие в этой акции. Петиция о том, чтобы запретить в эфирах телеканалов обсуждать частную жизнь известных людей, показывать их изображения была создана почти год назад. На данный момент ее подписали 12 тысяч человек. Напомним, что эта петиция была создана по инициативе актрисы Марии Шукшиной и ссылка на нее до сих пор размещена в шапке ее профиля в инстаграме. Вот только год назад, когда Шукшина возмущалась вторжением ток-шоу в ее семейные истории, коллеги Марию Васильевну не поддержали. Впрочем, как и в истории с Натальей Рудовой, которую публично поддержала лишь одна звезда - подруга Настасья Самбурская.

Актриса Настасья Самбурская.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Шукшина в суд не ходила: опытные артисты знают дело это хлопотное и затратное. У хороших адвокатов высокие прайсы, а компенсацию, которую можно отсудить с трудом хватит на гонорары юристам.

А вот мнения зрителей «Рынка шкур» насчет поведения Наталья Рудовой после эфира разделились. Зрители скандального «Прямого эфира» негодуют в социальных сетях

Многие считают, что Рудову никто не оскорблял: «Я смотрела эту передачу, там наоборот говорится, что часто путают известных девушек с эскортницами, и даже помещают их в списки эскортниц, хотя на самом деле они такими не являются»

«...Развели шум на пустом месте. Про вас не было сказано ни одного плохого слова. А если вы такая порядочная, то зачем выставляете на всеобщее обозрение откровенные фото и видео. Все такие невинные? Это шоу. На нашем телевидении мало передач, которые несут смысловую нагрузку. Всех закрыть надо? У Малахова очень много хороших эфиров. Своими передачами он многим помог...»

«Наталья вы раздуваете этот огонь сами. Вас там никто не оскорбил, а лишь попытались опровергнуть слухи...»

Петицию подписывают и высказываются против ток-шоу немногие: «СМИ совсем потеряли грани, какой-то нескончаемый поток полоскания грязного белья»

А что же сам Андрей Малахов? Ведущий и сопродюсер «Прямого эфира» весь в работе - снимает новые передачи. Его коллеги рассказали нам, что никто не ожидал подобного резонанса после эфира «Рынка шкур». Серябкину и Рудову Малахов обижать не собирался, напротив опровергнул нелицеприятные слухи. А обиделись Ольга и Наталья из-за того, что многие интернет-порталы после «Прямого эфира» записали их в «эскортницы», выдавая резонансные заголовки. Так из «искры возгорелось пламя», которое принесло миллионы просмотров и новых подписчиков каналу «Прямого эфира» на YouTube.

ЦИФРЫ

На YouTube «Прямой эфир» под названием «Рынок шкур» от 24 октября посмотрели больше 4 миллионов человек. К примеру, у «Прямого эфира» о скандале с вдовой «иванушки» Олега Яковлева за 28 октября всего 224 тыс. просмотров. А у «Пусть говорят» за 28 октября на тему «Две жены Джигарханяна» на YouTube более 62 тыс. просмотров, а на сайте «Первого канала» - 5 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/740414" frameborder="0"></iframe> Наталья Рудова пожаловалась на Андрея Малахова из-за "Рынка шкур".

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