В Москве таксист "Убер" напал с ножом на студентку и пытался изнасиловать

19-летняя Алина С.* - студентка 2 курса Медицинского Университета. Ночью в воскресенье 27 октября девушка возвращалась из центра столицы домой. Около 3 часов ночи Алина вызвала такси через приложение "Убер", машина быстро нашлась и вскоре за ней приехал белый "Шевроле Круз" под управлением гражданина Узбекистана. Алина села на заднее сидение, и водитель повез её по указанному в заявке адресу. Ехать было около часа, но в этот раз поездка закончилась раньше, чем должна была. Таксист внезапно остановил автомобиль, не доехав до назначенного адреса 5 километров.

— Он остановился в каком-то безлюдном месте, полез ко мне на заднее сидение и стал приставать, я сопротивлялась, выскочила из машины. Он бросился за мной, схватил за горло и стал душить, а потом вообще достал нож и приставил к животу, — рассказала пострадавшая Алина kp.ru

Девушка сильно испугалась, стала молить мужчину отпустить её, обещала что никому ничего не расскажет о случившемся. Ей удалось убедить в этом водителя и он её отпустил. Алина бросилась домой, сразу же позвонила в полицию и скорую помощь.

"По данному факту проводится проверка, на данный момент в качестве подозреваемого задержан уроженец республики Узбекистан. На время расследования он задержан и заключен под стражу." — сообщил kp.ru источник в полиции.

Вместо учёбы Алине пришлось отправиться в больницу. В результате воскресной поездки на такси, девушка получила сотрясение мозга и обширные гематомы. Но больше всего она боится того, что её обидчик останется безнаказанным.

— Один из полицейских мне сказал, что если изнасилования не было, то его могут отпустить и ничего ему за это не будет, — рассказала Алина KP.RU.

* - имя изменено, прим ред