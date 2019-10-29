2019-10-29T13:55:24+03:00
Общество

"Ты подлец!" Украинца-русофоба побили на программе Владимира Соловьева

Ему разорвали галстук за хамство и оскорбления
Роман ГОЛОВАНОВ
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Украинский политолог Василь Вакаров.Украинский политолог Василь Вакаров.Фото: YouTube
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Новая теледрака случилась в шоу Владимира Соловьева «Воскресный вечер». Украинец-русофоб Василь Вакаров жестко прошелся по Донбассу и живущим там людям. Проучить его во время рекламной паузы решил другой украинец Александр Семченко. Разговор их продолжался не долго и сразу перешел в боксерский поединок.

- Стой, руки убери! - крикнул Владимир Соловьев и кинулся разнимать украинцев.

Семченко сватил противника за галстук. Василь чуть не упал. Первый раунд прошел. И сразу за ним — второй. Семченко еще раз кинулся в бой. Но его опять остановил телеведущий.

- Прекрати немедленно, ты у меня в гостях, - осадил драчуна Соловьев. - Ты у меня в гостях. И Василь у меня в гостях.

- Почему он себе позволяет? - возмутился Семченко.

В это время Василь оправлялся от побоев: перевязывал галстук, поправлял рубашку, протирал очки.

- Ты можешь говорить все, что угодно. Но никогда не распускай руки, - как школьный учитель Владимир Рудольфович отчитал гостя-хулигана. - Вы оба у меня в гостях. Ваше физическое состояние — моя ответственность. Не уподобляйтесь

- Я его предупредил, - Семченко перебил Соловьева.

- Ты подлец! - крикнул побитый Василь.

- Дослушай! - остудил всех Соловьев. - Какими бы не были эмоции — руками никогда не трогай. Ужас какой!

После драки Семченко рассказал подробности скандала.

- По ходу эфира Вакаров позволил хамское высказывание по отношению ко мне, - объяснился Александр Семченко в своем блоге. - До этого он меня оскорбил в программе «Кто Против». После этого я демонстративно перестал жать ему руку. Хамство Вакарова продолжилось. Поэтому я подошел в перерыве и сказал ему, чтобы он прекращал. При этом, чисто на рефлексах, поправил ему галстук. Может, где-то перетянул. На нервах. Атмосфера напряженная.

Во время эфира Владимир Соловьев извинился перед участниками конфликта.

- В перерыве у нас произошло недопонимание. Я приношу свои извинения обоим участникам. Вы у меня в гостях. И если что-то происходит — это моя вина. Значит, я не уследил и не смог погасить эмоции, - отметил телеведущий.

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Новая теледрака случилась в шоу Владимира Соловьева Воскресный вечер
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ИСТОЧНИК KP.RU

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