2019-10-29T15:06:08+03:00
В мире

Трамп, а носил ли трусы лидер «ИГ"*?

Участники американской специальной операции заявили, что установили личность лидера "Исламского государства" аль-Багдади по его нижнему белью
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Участники американской специальной операции заявили, что установили личность лидера "Исламского государства" аль-Багдади по его нижнему бельюУчастники американской специальной операции заявили, что установили личность лидера "Исламского государства" аль-Багдади по его нижнему бельюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Специалисты насторожились уже тогда, когда представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" опубликовали первые фотографии уничтоженного дома террориста №1 аль-Багдади. Это случилось в ночь с 26 на 27 ноября, до выступления президента США Дональда Трампа.

Безусловно, "Белые каски", которые финансируются США и Силами демократической Сирии (СДС), могут себе позволить первыми оказаться на месте специальной операции. Но на этом они могли бы остановиться в своем пиаре, и дать Трампу повысить свой рейтинг среди американских граждан. Но местные пропагандисты пошли дальше: стали раскрывать детали секретной операции по уничтожению аль-Багдади. И тут немного перестарались: заявили, что дом был уничтожен ударами беспилотной авиации. В Минобороны этому сильно удивились. Ведь никаких полетов и ударов в это время в зоне деэскалации Идлиб зафиксировано не было.

Во время брифинга в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подтвердил журналистам слухи о том, что навел на место жительства террориста №1 разведчик курдской СДС, который служил советником по безопасности аль-Багдали, и что его предательство было мотивировано местью. В общем-то никакой не герой этот курд, а так себе - завербованный осведомитель.

И курдов понесло. Осведомленная английская газета The Guardian во вторник процитировала Twitter старшего советника СДС Полат Кена который заявил, что им еще 15 мая удалось поместить шпиона в ближайшее окружение аль-Багдади, который "....украл пару трусов лидера "Исламского государства", чтобы на 100 процентов доказать американцам его личность, а затем он провел десантников в убежище в Джераблус, где лидер ИГ*, планировал свой побег через близлежащую границу в Турцию". Выходит, что американцев просто за руку привели к дому аль-Багдади.

Дональд Трамп сообщил, что после взрыва от террориста «осталось не так много». Фото: REUTERS

Дональд Трамп сообщил, что после взрыва от террориста «осталось не так много».Фото: REUTERS

Вот если бы американцы тут показали голову подорвавшего себя террориста (она обычно отлетает в сторону), история с похищенными трусами аль-Багдади наверняка забылась бы. А так эти "трусы" стали явным сигналом для многих мусульман: аль-Багдади - скорее всего жив, а американцы - дураки.

Теперь Пентагон и Трамп может сколько угодно заявлять о том, что Багдади "хныкал и плакал", об том, что его останки закопали в неизвестном месте или даже "утопили в море". Все это может иметь значение для западной аудитории, но уже не имеет никакого значения для мусульман. Они-то знают, что аль-Багдади трусов наверняка не носил. Ваххабизм не дозволял.

Именно по этому признаку ваххабитов вычисляли даже в Чеченской республике, где обстановка и климат были более суровыми. А если учитывать, что аль-Багдади был не просто носителем ваххабизма, а проповедовал его после окончания Университета Саддама с 2000 года, то историю с трусами можно считать и вовсе анекдотичной.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

В ТЕМУ

Аль-Багдади мертв? Но дело его живет

Наш военкор Александр Коц передает из сирийского лагеря у границы с Турцией, где содержались родственники террористов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ТюмГУ и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» подписали соглашение о сотрудничестве
Песков прокомментировал стрельбу, открытую солдатом в Забайкалье
В РАН назвали три способа спасти моногорода
Насильника на пожизненном случайно выпустили из тюрьмы
Песков: обмен санкциями является вынужденной мерой
Жители Сахалинской области первыми в России начнут консультироваться с врачами по видеосвязи
В Кремле назвали условия возобновления поставок газа из России на Украину
В Москве три человека погибли на вечеринке в квартире
В России начали действовать налоговые льготы для дачников
Киев заявил о начале разведения войск в Золотом
В Совфеде назвали конвульсиями предложение ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Губернатор Сахалинской области обязал чиновников отвечать на обращения жителей в соцсетях
Эксперты сошлись во мнении, что бедных в России больше, чем указывает Росстат
Футболист "Ливерпуля" недоволен системой VAR
Мощный циклон оставил без электричества 180 тысяч человек
«Росатом» рассекретил данные о создании атомной бомбы в СССР
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
ЦБ РФ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией
В России вырос уровень поддержки Путина
Полицейские взяли банду, присвоившую 15 квартир умерших москвичей
В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2»
«Малефисента» не дает обогнать себя в прокате
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Главы генштабов США и РФ созвонились перед спецоперацией по ликвидации лидера ИГ*
«В этом нет ничего плохого»: Хоккеист Малкин подтвердил наличие гражданства США
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских националистов