Трамп, а носил ли трусы лидер «ИГ"*?

Специалисты насторожились уже тогда, когда представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" опубликовали первые фотографии уничтоженного дома террориста №1 аль-Багдади. Это случилось в ночь с 26 на 27 ноября, до выступления президента США Дональда Трампа.

Безусловно, "Белые каски", которые финансируются США и Силами демократической Сирии (СДС), могут себе позволить первыми оказаться на месте специальной операции. Но на этом они могли бы остановиться в своем пиаре, и дать Трампу повысить свой рейтинг среди американских граждан. Но местные пропагандисты пошли дальше: стали раскрывать детали секретной операции по уничтожению аль-Багдади. И тут немного перестарались: заявили, что дом был уничтожен ударами беспилотной авиации. В Минобороны этому сильно удивились. Ведь никаких полетов и ударов в это время в зоне деэскалации Идлиб зафиксировано не было.

Во время брифинга в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подтвердил журналистам слухи о том, что навел на место жительства террориста №1 разведчик курдской СДС, который служил советником по безопасности аль-Багдали, и что его предательство было мотивировано местью. В общем-то никакой не герой этот курд, а так себе - завербованный осведомитель.

И курдов понесло. Осведомленная английская газета The Guardian во вторник процитировала Twitter старшего советника СДС Полат Кена который заявил, что им еще 15 мая удалось поместить шпиона в ближайшее окружение аль-Багдади, который "....украл пару трусов лидера "Исламского государства", чтобы на 100 процентов доказать американцам его личность, а затем он провел десантников в убежище в Джераблус, где лидер ИГ*, планировал свой побег через близлежащую границу в Турцию". Выходит, что американцев просто за руку привели к дому аль-Багдади.

Дональд Трамп сообщил, что после взрыва от террориста «осталось не так много».Фото: REUTERS

Вот если бы американцы тут показали голову подорвавшего себя террориста (она обычно отлетает в сторону), история с похищенными трусами аль-Багдади наверняка забылась бы. А так эти "трусы" стали явным сигналом для многих мусульман: аль-Багдади - скорее всего жив, а американцы - дураки.

Теперь Пентагон и Трамп может сколько угодно заявлять о том, что Багдади "хныкал и плакал", об том, что его останки закопали в неизвестном месте или даже "утопили в море". Все это может иметь значение для западной аудитории, но уже не имеет никакого значения для мусульман. Они-то знают, что аль-Багдади трусов наверняка не носил. Ваххабизм не дозволял.

Именно по этому признаку ваххабитов вычисляли даже в Чеченской республике, где обстановка и климат были более суровыми. А если учитывать, что аль-Багдади был не просто носителем ваххабизма, а проповедовал его после окончания Университета Саддама с 2000 года, то историю с трусами можно считать и вовсе анекдотичной.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

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