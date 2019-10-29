Главные страхи россиян: бедности и произвола властей боятся больше смерти
Опрос проводили в «Левада-центре». Социологи узнали у россиян, какие переживания мешают им спокойно жить. Из этого вышел рейтинг страхов. Он составлен в порядке убывания:
Болезни близких, детей — 4,2*
Мировой войны — 3,4
Произвола властей — 3,4
Болезни — 3,4
Бедности — 3,2
Нападения преступников — 2,8
СПИДа — 2,8
Возврата к репрессиям — 2,9
Ужесточения режима — 2,9
Смерти — 2,8
*(Средний балл по пятибалльной шкале: от «1» – «совершенно не испытываю страха» до «5» – «испытываю постоянный страх»).
Этот опрос прокомментировали в Кремле.
- Мы, безусловно, обращаем внимание на все подобные публикации. Мы не всегда знакомы с методологией опросов, не всегда знакомы, как вопросы формулировались респондентам, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Безусловно, есть какие-то резонансные случаи, которые накладывают эмоциональный отпечаток, но здесь нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией. С тем, чтобы действительно понять причины и общее отношение - не эмоциональное, а основанное на реальных процессах и событиях.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
- Смерть — это то, что происходит после жизни. Она неизбежна. А все остальное — болезни, бедность, произвол — происходит сейчас. Этого боятся больше, смерти, - сказал «КП» публицист Георгий Бовт. - Хотя опрос некорректен. Тут сравнивают несравнимое. Зеленное с длинным. Нельзя сравнивать смерть и политику. Это явления разного порядка. И слово «страх» их не объединяет.
ИСТОЧНИК KP.RU