2019-10-29T15:28:54+03:00
Экономика

Россияне требуют разрешить тратить маткапитал на автомобили и ремонт жилья

Положенными льготами не пользуются треть семей с детьми
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Положенными льготами не пользуются треть семей с детьми.Положенными льготами не пользуются треть семей с детьми.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Миллионы россиян с детьми не знают, что могут, к примеру, платить вдвое меньше за коммуналку, или скостить налоги натранспорт, или бесплатно ходить в музеи. К такому выводу пришли в Общественной палате РФ по итогам всероссийского опроса. Как рассказала «Комсомолке» член ОП Юлия Зимова, льготами не пользуются 35% семей с детьми из-за банального неведения.

- У нас есть семьи, которым льготы недоступны из-за отсутствия регистрации по месту жительства, - приводит пример Зимова. - Всего 1-2%, но это тоже большое количество. Есть семьи, которым сложно собирать бумаги - их число доходило до 30%. И понять можно — распечатка кипы документов для льготы в 50 рублей обойдется дороже. А еще многие жители отдаленных сел попросту не могут добраться до чиновников.

Опрос Общественной палаты показал, что даже самая популярная льгота - материнский капитал - устраивает народ не полностью. Россияне хотят тратить его на покупку автомобиля, а также на ремонт и благоустройство жилья, что пока не разрешено. Но и может быть недостаточно — большинство опрошенных ратуют за введение отцовского капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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