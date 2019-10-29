Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Продолжаются разборки вокруг Совхоза имени Ленина. Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров предприятия к его директору Павлу Грудинину. Судья Рустам Бирюков потребовал взыскать с бизнесмена один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Плюс Грудинина обязали оплатить пошлину в 104 тысячи рублей. Все это - цена земельных участков, которые Грудинин продал по стоимости, заниженной в 37 раз.

Подробности дела объяснил адвокат Дмитрий Мальбин. Он защищает интересы Ирины Грудининой. Она в числе других истцов подала в суд на своего мужа.

- В 2008 году Павел Грудинин от имени совхоза продал два земельных участков, которые принадлежали предприятию, - сказал «КП» адвокат Дмитрий Мальбин. – Рыночная стоимость этих двух участков превышала миллиард рублей, а он продал их за 30 миллионов. То есть в 37 раз меньше. Это менее 3% от ее реальной стоимости. Это те деньги, которые потеряло предприятие. Эти деньги также могли приносить совхозу прибыль. Защита Грудинина говорит, что это была выгодная сделка. Но эта компания «ТТ Девелопмент» (ей были проданы участки, - ред.), начиная с 2018 года находится в процедуре ликвидации. Компания, похоже, создавалась, чтобы просто получить участки и продать их.

Деньги пойдут не в пользу акционеров. Они перейдут Совхозу имени Ленина.