Как купить облигации без риска для сбережений

Рассказываем, как лучше купить облигации и полностью исключить риск потери собственных сбережений.

АКЦИИ - ТО ВВЕРХ, ТО ВНИЗ

Ценные бумаги, будь то акции или облигации, обычно покупают на бирже. Для этого нужно открыть брокерский счет в брокерской компании или крупном банке. Загрузить приложение на компьютер или смартфон. И покупать/продавать акции или облигации в любой момент.

Как мы уже рассказывали в одной из предыдущих публикаций, акции - это более рискованный инструмент. На их котировки влияет очень много факторов, в том числе самый непредсказуемый - это настроение толпы. Любая негативная новость может резко обрушить стоимость акций. Недавно такая ситуация произошла с ценными бумагами «Яндекса», которые за один торговый день упали почти на 20%.

Кроме того, нередки случаи, когда акции того или иного предприятия сильно снижались из-за выхода плохой квартальной или годовой отчетности. Это происходит из-за того, что котировки акций так или иначе привязаны к результатам деятельности компании. Ведь если дела у нее плохи, то вряд ли акционеры могут рассчитывать на хорошие дивиденды. Нет прибыли - нет выплат.

Хотя, справедливости ради, в благоприятные времена котировки акций могут показывать рост гораздо выше инфляции. Риск потерять балансируется шансом хорошенько подзаработать.

ЧЕМ ОПАСНО БАНКРОТСТВО

Чтобы избежать негативного сценария, более консервативные инвесторы обычно выбирают в качестве инструмента для инвестирования облигации. По ним доходность фиксированная. А котировки хоть и могут меняться из-за разницы между спросом и предложением, тем не менее эти колебания очень небольшие.

В то же время есть один существенный риск, к которому точно надо быть готовым, - это риск банкротства эмитента (компании, которая выпустила облигации. - Ред.). Если такое происходит, то инвестор лишается всех денег. Просто потому, что у компании не остается средств на счетах и других материальных активов, чтобы вернуть долг. Точнее часть суммы человек сможет получить в рамках конкурсного производства - обычно через пару-тройку лет. Но в большинстве случаев это редко покрывает существенную часть потерь.

СООТНОШЕНИЕ РИСК/ДОХОДНОСТЬ

Доходность облигаций различных компаний варьируется. У некоторых процент примерно равен ставке по вкладу в обычном банке. У других - он может быть вдвое и даже втрое выше. Обычно это связано с надежностью эмитента. Чем менее стабильная ситуация на предприятии, тем больше у него рисков обанкротиться. Поэтому, чтобы привлечь финансирование, таким компаниям приходится обещать кредиторам повышенные проценты. Только они могут компенсировать не менее высокий риск.

И наоборот, если в компании все хорошо и банкротство ей не грозит, то ставки низкие. Впрочем, как и риск потерять сбережения. Он в этом случае стремится к нулю.

ГОСУДАРСТВА БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Самые надежные облигации - государственные. Но здесь все зависит от государства, которое их выпускает. К примеру, аргентинские ценные бумаги очень доходные, но это связано с тем, что ситуация в экономике этой страны близка к критической. Несколько лет назад Буэнос-Айрес уже объявлял дефолт по своим обязательствам. Многие инвесторы это помнят и побаиваются, что такая же ситуация повторится в будущем. Тем более что серьезные предпосылки к этому есть.

В России с государственными финансами все в порядке. У нас чуть ли не самый низкий в мире внешний госдолг. Бюджет второй год подряд будет профицитным, причем на приличную сумму - почти четыре триллиона рублей. А расчеты Минфина на ближайшие три года показывают, что мы даже при довольно низкой цене на нефть ($55 за баррель) все равно будем в плюсе. И наконец, в стране накоплены большие резервы. Поэтому дефолт нашей стране в ближайшие 10 лет точно не грозит. Отсюда и ставки по гособлигациям. Они близки к тем, что предлагают коммерческие банки.

БОЛЬШЕ НАДЕЖНОСТЬ, ВЫШЕ ДОХОД

Тем не менее, если сравнивать вклад в госбанке и гособлигацию, то окажется, что последняя и более надежная, и более доходная. Во-первых, облигации федерального займа (ОФЗ) являются наиболее надежным финансовым инструментом в стране, потому что надежность любой компании и любого банка, даже государственного, априори ниже надежности самого государства.

Во-вторых, особенность государственных облигаций (в отличие от корпоративных) в том, что они освобождены от подоходного налога. Это делает их похожими на банковский депозит. При этом гособлигации - это обычно более доходный инструмент. Прибыль по ОФЗ на 0,5 - 1% выше, чем ставки по вкладам в крупных банках.

Кроме того, сейчас дать в долг Минфину России можно, даже не разбираясь во всех тонкостях биржевого дела. Не нужно выбирать между несколькими десятками выпусков биржевых ОФЗ и пытаться найти наиболее доходные на данный момент. Достаточно просто купить так называемые «народные облигации» (ОФЗ-н) в офисе одного из госбанков. Теперь это так же просто, как открыть обычный депозит.

ПЛЮСЫ «НАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ»

Минфин выпускает эти специальные ценные бумаги для населения с 2017 года. За это время было три выпуска. По ним сейчас продолжаются выплаты. С сентября этого года в продаже появился четвертый выпуск. У него есть несколько дополнительных преимуществ, которые делают инвестиции в «народные гособлигации» еще более привлекательными.

1. Расширенное число банков. Теперь «народные облигации» можно приобрести в Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке и Почта Банке.

2. Удаленная покупка. Действующие клиенты банков могут приобрести «народные облигации» через онлайн-кабинет на сайте банка или мобильное приложение. До этого такой возможности не было. Каждый раз приходилось идти в офис банка.

3. Сниженный порог входа. По сравнению с предыдущими выпусками, минимальная сумма сократилась с 30 до 10 тысяч рублей. На эти деньги можно купить 10 облигаций.

4. Нет комиссии. Банки теперь не берут комиссию при продаже и выкупе народных облигаций. Раньше она составляла от 0,5% до 1,5% от суммы. Минфин взял эти издержки на себя.

5. Облигации как залог. Держатели этих ценных бумаг теперь могут использовать их в качестве залога, если им потребуется взять деньги в долг у банка (при наличии соответствующих программ кредитования).