«Роснефть» готова разделить «центральную роль» с американскими компаниями, которым продлили лицензии в Венесуэле

«Роснефть» назвала обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса в свой адрес незаконными. По мнению компании, американские чиновники действуют лицемерно, наделяя нефтяные корпорации США особыми правами в ущерб конкурентам и в нарушение международного права.

«Роснефть» 29 октября прокомментировала решение OFAC, продлившего лицензии нефтяным и нефтесервисным компаниям США, отметив, что приветствует их работу в Венесуэле.

«Роснефть» приветствует работу в нефтяном секторе Венесуэлы компаний Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford в связи с очередным продлением американским регулятором их лицензий, - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой компании. - «Роснефть» хотела бы обратить внимание на незаконные обвинения, содержавшиеся в адрес нашей компании в интервью Абрамса газете Financial Times.

В этом интервью Абрамс заявил, что «Роснефть» помогает Венесуэле в продаже нефти, в то время как другие страны прекратили импорт из-за наложенных США санкций. Действия российской компании Абрамс назвал способом ведения Кремлем внешней политики против США. И подчеркнул, что «Роснефть» является «центральной для выживания режима». Буквально через несколько дней американские компании, работающие в Венесуэле, получили «зеленый свет».

«Видимо, в связи с очередным решением OFAC «центральную роль» нам следует разделить с вышеуказанными компаниями», - отметили в «Роснефти».

Роснефть» констатирует, что в заявлениях господина Абрамса нет никакой последовательности, поскольку переоформление лицензий американским и «дружественным» США компаниям мотивируется защитой их инвестиций.

- «Роснефть» также является инвестором в Венесуэлу, и наша работа там также направлена на защиту и возвратность инвестиций, основана на контрактах, заключённых задолго до введения санкций и стратегическом соглашении о сотрудничестве с PDVSA, подписанном в декабре прошлого года, - говорится в заявлении «Роснефти». - Таким образом, чиновники США демонстрируют лицемерие, избирательно - в нарушение международного права - наделяя особыми правами «свои» компании в ущерб конкурентам. Таким же образом можно трактовать разрешение на покупку венесуэльской нефти, выданное США компании Reliance – одному из крупнейших переработчиков нефти в Индии.

«Здесь уместно напомнить, - продолжает пресс-служба «Роснефти», - о появившейся в СМИ информации о фактической торговле американскими военными нефтяным сырьём в Сирии и публичном предложении другой американской компании разрабатывать сирийские месторождения вопреки любым нормам действующего законодательства. Администрация США любит рассуждать о «молекулах свободы», генерируемых американскими компаниями. Можно напомнить о переименовании картошки фри, называемой в Америке french fries (французский картофель) в «картошку свободы» – freedom fries в знак протеста против действий Франции, не поддержавшей интервенцию в Ираке, кстати, признанную позднее самими американцами необоснованной и ошибочной. Хотелось бы узнать, чем молекулы нефти, производимые американскими компаниями в Венесуэле на основании выданных администрацией США лицензий отличаются от молекул той же венесуэльской нефти, производимой и реализуемой компанией «Роснефть» на основании действующих контрактов?»

«Что касается заявления господина Абрамса о том, что «о «Роснефти» думает каждый в Вашингтоне», мы открыты к сотрудничеству в интересах наших стран и акционеров Компании, часть из которых является американскими физическими и юридическими лицами», - резюмирует «Роснефть».