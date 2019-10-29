2019-10-29T16:29:18+03:00
Спорт

Константин Цзю: Я не хотел бить русских

Известный боксер побывал в программе «Большой спорт с Николаем Валуевым» на «Радио КП»
Сергей КИРИЛЛОВ
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Костя Цзю в программе «Большой спорт с Николаем Валуевым»Костя Цзю в программе «Большой спорт с Николаем Валуевым»Фото: Иван МАКЕЕВ
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Сейчас в полутяжелом весе уникальная ситуация: все четыре пояса принадлежат российским боксерам. Сергей Ковалев будет 2 ноября защищать свой титул чемпиона по версии WBO в бою с Саулем Альваресом. Артур Бетербиев недавно победил украинца Гвоздика и собрал уже два пояса - IBF и WBC . Плюс у нас есть чемпион по версии WBA Дмитрий Бивол, который уже заявил, что готов сражаться и за другие пояса. Но нормально ли это, если наши боксеры начнут бить друг друга? Вот что говорил об этом наш первый абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Костя Цзю в программе «Большой спорт с Николаем Валуевым» на «Радио КП».

- В своей профессиональной карьере я себе сказал, что своих бить не буду… Я не хотел бить россиян. Ну неправильно это. Даже при том, что я жил в Австралии, для меня Россия всегда была моей страной. Если бы кто-то был первым номером и пришел забирать то, что мое, - это другой вопрос.

Тут же сейчас другая ситуация. И если они сами захотят объединение боев, то дальше все будет зависеть от промоутеров. Как их правильно заведут. И если говорить с точки зрения чистого спорта — то это здорово, что кто-то из бойцов станет абсолютным чемпионом. Но прежде надо, чтобы Сережа (Ковалев) выиграл свой бой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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