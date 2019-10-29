Почему россияне доверяют только армии

Бесконечные стенания об оболваненном пропагандой российском гражданине, который не хочет верить в прекрасное – это жалобы неудачника, который объясняет сам себе, почему его никто не любит, не хочет и не дает денег в долг.

А российский гражданин, даже отраженный в цифре глубокого либерального Левада-центра, демонстрирует исключительную взвешенность оценок и даже скепсис, как национальную черту. Русский народ оказывается недоверчив как старовер, которому американский коммивояжер пытается продать фотоаппарат Nikon.

Очередное исследование Левады об уровне «институционального доверии» доказывает это утверждение исчерпывающе.

Согласно «Леваде», армии как институту доверяют 63% россиян. В этом смысле, понимание того, кто является единственным союзником России за 10 лет только укрепилось. В сочетании с очень низким антирейтингом (всего 10%), тех, кто «абсолютно не доверяет» армии, минобороны остается единственной государственной структурой, дееспособность и полезность которой не вызывает у людей особых сомнений.

Но и то, что цифра «всего» 63%, а не, скажем, 95, тоже выглядит оптимистично. Это значит, что мы не впадаем в традиционную для России ересь «победим любого врага на его территории малой кровью». Нет, все спокойно, без фанатизма.

Обсуждать же имеет смысл именно «лузеров» рейтинга, те институции, которые находятся в самом его конце. Потому что, от их состояния будущее страны зависит на самом деле даже в большей степени, чем от армии и президента.

Самый низкий рейтинг доверия – у политических партий и крупного бизнеса. Всего 16%. При этом, у них же и запредельно высокий антирейтинг.

Абсолютно не доверяют партиям – 30% россиян. А крупному бизнесу и вовсе – 35.

Полное недоверие политическим партиям и профессиональным политикам свидетельствует об отсутствии в России самой элементарной политической системы. А это вещь – довольно полезная. Политическая система воспроизводит элиту, вырабатывает внутри себя идеологию, общественную этику и правила которым подчиняются общество, и бюрократия, и которые гарантируют социальный мир и общественный консенсус по важнейшим для страны вопросам. Это – скелет, на котором держится любая государственная конструкция. Какой бы она ни была – монархической, большевистской или диктатурой ЛГБТ активистов.

За 30 лет у России политический скелет так и не вырос. То, что мы имеем сегодня – модель даже более ущербная, чем политическая монополия коммунистов в СССР. Если в 1985 году у нас была хотя бы одна полноценная партия, то сегодня не существует - ни одной.

Для супергосударства размером в 1/6 часть мировой суши– это довольно опасно.

Рейтинг в размере 16% - это фактический «ноль». Верят в существование в России политических партий примерно столько же людей, что и в переселение душ, а скорее всего – намного меньше.

Партия власти – это самоназвание. «Единая Россия» – просто еще одна структура внутри бюрократии, которая конкурирует за влияние и ресурсы с множеством других подобных структур и групп.

Партия власти – это самоназвание. «Единая Россия» – просто еще одна структура внутри бюрократииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сосредоточенность «партии начальников» на самой себе, технологиях назначений на высшие посты, распределения должностей в рамках системы говорит о том, что у них крайне слабо развито стратегическое мышление. Я даже предполагаю, что будучи людьми очень практичными, они всякую стратегию считают бессмысленной и наукообразной болтовней. Их горизонт планирования – «здесь и сейчас».

Нет идей – нет необходимости ни в каком политическом объединении. Только в таком полном вакууме и могла появиться и вполне уверенно себя чувствовать абсолютно деструктивная секта Навального. Структура, существующая вообще без всякой позитивной повестки, на чистом отрицании существующей системы.

Навальнистов бессмысленно спрашивать о том, что они хотят построить вместо того, что есть сегодня. У них нет ответа. Но поскольку это самое «сегодня» и не в состоянии рассказать о своем видении будущего, вопрос снимается с повестки дня.

Логика у оппозиционеров конечно есть. Ведь, как только начнешь рассказывать про то, как именно должна выглядеть прекрасная Россия будущего, это удовлетворит одну часть твоих сторонников и отпугнет других.

Навальнистов бессмысленно спрашивать о том, что они хотят построить вместо того, что есть сегодняФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Но массовый избиратель попытку пользовать его «в темную» хорошо чувствует. Отсюда и электоральный потолок оппозиции в 3 %, и митинги, которые даже в Москве не собирают ничего похожего на политические протесты в Испании, Чили или Франции.

Российский народ, он же, мягко говоря, совсем не дурак, а вообще-то даже наоборот.

Потенциальный избиратель понимает, что коль люди не хотят заглядывать в будущее дальше Новогодних праздников, и то лишь потому что заранее нужно бронировать авиабилеты и гостиницы на Бали или в Куршавеле, значит в России их ничего не держит.

Трудно сказать, что является первичным - офшорный характер российской политической и деловой элиты или отсутствие у них стратегического видения развития своей страны, которую они так и научились считать своей.

Никакие санкции и ограничения, внешние и внутренние, не в состоянии изменить эту модель восприятия мира. Если олигархам, губернаторам и силовикам завтра вообще запретят выезжать из страны, они просто построят для себя несколько закрытых резерваций.

Большой бизнес об общественном мнении беспокоится еще меньше, чем политики, поскольку он вообще никак от этого общественного мнения не зависит.

Ритуальное объяснение, почему «народ привык видеть в предпринимателе вора» - это из 1993 года. С тех пор прошла четверть века, а уже выросшее и повзрослевшее первое постсоветское поколение в упор не видит никаких российских илонов масков, уорренов баффетов и прочих цукербергов. А напротив видит - патентованное жулье, которое осваивает россиюшку словно внутреннюю колонию «на удаленке», в основном из Лондона или Женевы. И то, что они говорят по-русски, совершенно не делает их более «своими», чем каких-нибудь транснациональных рептилоидов, которые могут прийти на их место и всех нас поработить.

Смена в двухтысячные годы одних имен на другие не значит для широких слоев россиян совершенно ничего. Условные «частные» олигархические конгломераты, на смену которым пришли условно «государственные» компании, в массовом сознании слипаются как сиамские близнецы.

Все разговоры про «деофшоризацию» российской экономики традиционно заканчиваются традиционными апелляциями к тому, что судиться удобнее по британскому праву, и крупнейшими российскими компаниями по-прежнему владеют кипрские, британские и голландские юрлица. Рейтинги Форбса демонстрируют нам портреты людей с паспортами Мальты, Израиля и даже экзотической Болгарии. Говорят, что тоже исключительно для удобства ведения бизнеса, а вообще они в душе большие патриоты.

Ну окей. Только народ в эти объяснения верить не хочет. Он почитывает про санацию очередной банковской группы стоимостью в триллион рублей и обзывает капитанов российской экономики жуликами и мироедами. Это если перевести на простой язык цифры Левады.

Российские граждане давно ведут себя как исключительно предсказуемые и скучные европейские бюргеры. Если кто-то считает их за говно, они платят этому «кому-то» ровно той же монетой.

Российский народ давно не верит словам, обещаниям и лозунгам.

Шойгу же просто каждый день показывает через свою пресс-службу «калибры», новые фрегаты и сирийскую хронику в которой сверхчеловеки гоняют по пустыне орды орков и эти сверхчеловеки – оказываются русскими солдатами. Поэтому российский обыватель одобрительно кивает Сергею Кужугетовичу, мол – молодец, занят человек делом.

Другим бы стоило перенять у него немного опыта.