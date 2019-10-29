Мария Ласицкене призовые поделила на всех, а машину подарила тренеру

В понедельник трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой Европы.

А во вторник Марию и ее подругу по команде Анжелику Сидорову, которая на недавнем ЧМ в Катар выиграла золото в прыжках с шестом, чествовали в Москве. Любопытно, что награждала наших легкоатлеток… федерация бокса.

«Нас с Анжеликой Сидоровой наградили... боксеры.

Большое спасибо руководству федерации бокса России за внимание и теплое отношение к легкоатлетам! Вы - большие молодцы!

Полученные средства мы с Анжеликой решили разделить между всеми тридцатью российскими участниками чемпионата мира в Катаре.

Что касается автомобиля, то мой тренер Геннадий Гарикович Габрилян- самый достойный человек для этой награды!

Занимайтесь боксом и легкой атлетикой!» - написала Ласицкене у себя в Инстаграм.