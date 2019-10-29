Минобрнауки увеличило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования увеличило минимальные баллы ЕГЭ, которые нужно набрать выпускникам, чтобы подать документы на поступление в вуз. Эта мера коснется лишь подведомственных университетов Минобрнауки.

Для каждого из 352 вузов установлена своя сетка баллов - точные значения можно смотреть на сайте выбранного университета (см. таблицу) или в приказе Минобрнауки №729 от от 6 сентября 2019. А вот для других университетов минимальная планка останется прежней, которую установил Рособрнадзор.

- Изменения относятся ко всем абитуриентам бакалавриата и специалитета, - уточнила замминистра науки и высшего образования Марина Боровская. - Не набрав этого минимума, даже на платное отделение поступить нельзя.

Минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов — это гарантия, что у выпускника достаточно знаний в голове по предмету, чтобы в принципе освоить вузовскую программу. Важно не путать эту планку с проходными баллами для зачисления: они в каждом вузе свои и отличаются в зависимости от специальности.

- Еще 2-3 года назад каждый пятый выпускник не мог преодолеть этот минимальный порог, - рассказала Марина Боровская. - Теперь школьники, немного не дотягивающие до вузовского уровня, смогут правильнее определиться с дальнейшим обучением. И вместо ложных надежд на поступление в вуз смогут выбрать образование в колледже или техникуме.

Минобрнауки увеличило минимальные баллы ЕГЭФото: Артем КИЛЬКИН

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз в 2020 году:

от Рособрнадзора от Минобрнауки*

Русский язык 36 40

Математика (профиль) 27 39

Физика 36 40

Химия 36 40

Биология 36 42

Обществознание 42 44

История 32 42

Информатика 40 42

Литература 32 40

*в таблице приведен минимум, в зависимости от сложности вуза актуальные баллы могут быть выше

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