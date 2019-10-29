2019-10-29T18:35:09+03:00
Политика

Шойгу: Армения - союзник и ключевой партнер России в Закавказье

Министр посетил 102-ю российскую базу, которую назвал гарантом стабильности в Кавказском регионе
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сергей Шойгу посетил 102-ю российскую базу, которую назвал гарантом стабильности в Кавказском регионе. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РоссииСергей Шойгу посетил 102-ю российскую базу, которую назвал гарантом стабильности в Кавказском регионе. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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- Созданы и функционируют Объединенная группировка войск и Объединенная региональная система ПВО России и Армении. Организовано тесное взаимодействие наших Генеральных штабов, осуществляется совместное планирование. Это безусловный показатель высокой динамики взаимодействия между оборонными ведомствами наших стран, - заявил Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном после того, как проинспектировал нашу военную базу в Закавказье.

Министр остался доволен тем, что увидел, и отметил на переговорах, что "102-ая российская база является гарантом стабильности на Кавказе и готова совместно с Вооруженными силами Армении ответить на любые вызовы и угрозы".

Министр отметил, что офицеры армии России и Армении успешно сотрудничают по всем направлениям. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Министр отметил, что офицеры армии России и Армении успешно сотрудничают по всем направлениям. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Коллеги подписали план о дальнейшем российско-армянском военном сотрудничестве на 2020 год. Он включил свыше 60 совместных мероприятий.

Министр отметил, что офицеры армии России и Армении успешно сотрудничают по всем направлениям.

- В текущем году наши воинские контингенты совместно решали учебно-боевые задачи в ходе оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2019", которое проводилось на территории России, Белоруссии и Таджикистана, - министр напомнил об отличных результатах боевой подготовки.

В Минобороны также добавили, что Россия остается основной кузницей кадров для армии. Сегодня в военных вузах Минобороны образование получает 248 армянских военнослужащих.

В ходе визита в Армению Шойгу встретился с премьером Николом Пашиняном. Министр говорил об уникальном опыте борьбы Москвы и Еревана с терроризмом, и отметил, что в соответствии с сочинскими договоренностями закончен отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Теперь там могут работать сирийские пограничники, военная полиция и саперы. Среди них есть российские и армянские офицеры.

- Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов – от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Точно также и врачи получают колоссальный опыт, проводя операции, оказывая медицинскую помощь населению, которое настрадалось за эти годы, настрадалось довольно сильно, - рассказал о совместной гуманитарной операции Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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