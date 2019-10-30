Удушить Россию санкциями Запад пытался еще сто лет назад

Враждебное давление «зарубежных партнеров» на Кремль началось лишь после воссоединения с Крымом в 2014 году? Как бы не так. На самом деле попытки Запада ослабить Россию экономической удавкой с небольшими перерывами продолжаются уже целый век.

Ровно сто лет назад, в октябре 1919, страны Антанты (наши бывшие союзники по Первой мировой: Англия, Франция, США) ввели против Советской России санкции — почти копию нынешних. В чём они выражались — и почему никому не принесли успеха? Об этом «Комсомолке» рассказала доцент кафедры всемирной, отечественной истории, этнологии, археологии Исторического факультета Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени М.К. Аммосова, кандидат исторических наук Наталья Радченко.

— Наталья Николаевна, есть мнение, будто Запад если не разжигал российскую революцию-1917, то уж точно её приветствовал. Почему же он так быстро рассорился с ее победителями — большевиками?

— Антанту не устраивала их внешняя и внутренняя политика. Выход России из Первой мировой войны (оставивший союзников лицом к лицу с немецкими войсками на Западном фронте), национализация собственности, в том числе зарубежной, отказ от долгов царского и Временного правительств… Уже в 1918 году страны Антанты начали интервенцию на российский Север и Дальний Восток. А торговые отношения с нашей страной они приостановили еще раньше.

Но к осени 1919 года сложилась патовая ситуация: белые армии терпели поражение на фронтах гражданской войны, интервенция Антанты никак не решила её геополитических задач. Поэтому началось усиление экономического давления на Советскую Россию — говоря нынешним языком, санкции.

— В чём они выражались?

— Ограничительные меры перечислены в так называемой «Ноте Союзных и Объединившихся держав» (США, Великобритания, Франция, Италия и Япония) от 10 октября 1919 года. Где они просят нейтральные страны (от Швеции до Испании и от Мексики до Венесуэлы) поддержать экономическое давление на «красную» Россию. Например, отказ от декларирования судов, идущих в советские порты. Тем самым морская торговля с нашей страной по сути объявлялась вне закона. Другой мерой, очень похожей на нынешние, стала попытка информационной блокады: «отказ поддерживать отношения с большевистской Россией по почте, телеграфу и радиотелеграфу».

— Насколько сильно было влияние тех санкций?

— В то время экономическая ситуация в России и так была крайне тяжелой. К 1919 году под контролем большевиков находились 2/3 населения страны, но лишь 45% производства пшеницы и 10% добычи угля. Как следствие — разруха, голод… А западная блокада эту ситуацию, конечно, усугубила, хотя и сложно точно сказать, в какой мере.

— И чем дело кончилось?

— В итоге отказ от торговли с Россией был невыгоден и самим западным игрокам. Спустя всего несколько месяцев после «Ноты союзных держав» ситуация изменилась, основные силы белых были разбиты, игнорировать существование Советской России стало невозможно. И уже в январе 1920 года торговые отношения Запада с нею возобновились.

— По идее, если большевики кому-то не нравились, логично было бы помочь их противникам — белым?

— Страны Антанты действительно оказывали последним определенную поддержку. Но цели их зачастую не совпадали. Например, белые генералы мечтали о возрождении сильной, «единой и неделимой России». А интересам западных стран больше соответствовала противоположная ситуация, при которой на руинах Российской империи сформировался бы ряд самостоятельных и враждующих друг с другом государственных образований.

ЕЩЁ БЫЛИ СЛУЧАИ

«Нота Союзных и Объединившихся держав»-1919 — далеко не единственная попытка антироссийских санкций за последние сто лет.

1925. Банк Англии, координирующий действия банков Франции, Германии, Голландии, вводит ограничения на торговлю с Москвой. Причина — попытка массового сброса золота Госбанком СССР на Лондонской бирже (что могло поколебать его курс). В результате торговля с Советским Союзом в обмен на золото и другие валюты были запрещены — только в обмен на зерно. Но от импорта стратегически важных товаров Москва отказаться не могла, для увеличения экспорта зерна пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам — коллективизации (насильственному созданию колхозов на селе, откуда было удобнее забирать зерно, чем у огромный массы крестьян-единоличников).

Среди публицистов есть мнение, что сверхэксплуатация деревни с упором на экспорт максимального количества зерна была одной из причин страшного голода в СССР в 1932-33 годах.

1974. Конгресс США принимает поправки Закону о торговле — так называемую «Поправку Джексона-Вэника», запретившую экспорт высокотехнологичных товаров в «страны, где нарушаются права человека» — СССР и другие члены соцлагеря. Надо ли говорить, что на американских союзников (например, из числа монархий Персидского залива, некоторые из которых до сих пор применяют шариат) эти санкции не распространялись. В отношении СССР/РФ «поправка Джексона-Вэника» действовала до 2012 года. Но вскоре её сменил…

2012. Спустя три года после загадочной смерти аудитора Сергея Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» (был вовлечён в дела скандально известного инвестфонда Hermitage Capital, обвинявшегося в хищении 5,4 млрд руб.) — глава этого фонда Билл Браудер лоббируется принятие Конгрессом США так называемого «Закона Магнитского». Он представляет собой «чёрный список» российских чиновников и силовиков, якобы причастных к гибели Магнитского: им всем запрещается въезжать и владеть активами в США. Этот закон послужил моделью для аналогичных «чёрных список», составлявшихся в Вашингтоне после 2014 года.