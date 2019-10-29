Сотрудники «Россетей» подали рекордное число заявок на конкурс «Лидеры России»

В конкурсе «Лидеры России» в 2019 году участвует рекордное количество сотрудников компании «Россети»: 3700 человек будут соревноваться за звание лучших управленцев страны. Это почти 11% руководящего состава компании. В 2018 году в состязании топ-менеджеров участвовали чуть больше ста сотрудников «Россетей». Такой значительный рост объясняется просто: все участники и победители прошлогоднего конкурса получили новые назначения в руководстве холдинга и значительные подвижки в карьере.

Кроме того, на желание сотрудников подать заявку повлиял еще один конкурс - «Лидеры энергетики». Компания «Россети» впервые провела его в августе 2019 года. Крупнейший электросетевой холдинг страны решил создать в энергетической отрасли проект, аналогичный конкурсу «Лидеры России», который помогал бы выявлять и продвигать талантливых управленцев среди энергетиков. Конкурс «Лидеры энергетики» компания проводит совместно с АНО «Россия – страна возможностей», привлекая не только собственных сотрудников, но и работников других электросетевых предприятий. На участие в нем были поданы почти 2 тысячи заявок, победителями стали 102 конкурсанта: они вошли в «золотой» кадровый резерв российской энергетики. Хотя конкурс прошел только в августе, многие из победителей уже шагнули вверх по карьерной лестнице.

- Наши сотрудники и потенциальные соискатели видят, что в группе компаний «Россети» активно заработали социальные лифты, а это повышает доверие к нам как к работодателю, - подчеркивает генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. - «Россети» - это компания, которая выполняет обещания и в которой можно делать карьеру. Конкурс «Лидеры России», а также наш отраслевой проект – «Лидеры энергетики» - являются большим подспорьем для того, чтобы лишний раз оценить и развить свой потенциал. Даже если вы не станете победителем, участие в конкурсах такого масштаба – отличный шанс проявить себя.

Старт очередному этапу конкурса «Лидеры России» 4 октября дал Владимир Путин, возглавляющий Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей». Президент поддержал запуск третьего сезона во время заседания Наблюдательного совета в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Конкурс «Лидеры России» проводится ежегодно при участии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Его поддерживают ведущие корпорации нашей страны. «Россети» являются партнером конкурса с 2018 года. Глава компании Павел Ливинский входит в число его экспертных наставников.

Победители конкурса не только получают образовательный грант в 1 миллион рублей и стажировку у лучших топ-менеджеров России, но и путевку в «золотой» кадровый резерв страны. Стать участником конкурса может любой человек до 55 лет, имеющий опыт работы на руководящей должности не менее пяти лет. Для претендентов моложе 35 лет карьерная планка чуть снижена: им необходимо поработать на руководящей должности в течение двух лет.