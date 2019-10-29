Состоялось заседание Оргкомитета ПМЭФ-2020

29 октября под председательством заместителя председателя правительства РФ – Руководителя Аппарата правительства РФ Константина Чуйченко состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) в 2020 году.

На заседании особо отмечалось, что Форум ежегодно подтверждает свой высокий статус в качестве масштабной, авторитетной и востребованной во всем мире площадки для свободного диалога и открытых прямых дискуссий между представителями официальной власти, деловых, научных и экспертных кругов различных стран по актуальным вопросам мировой экономики и финансов.

Участники заседания подвели итоги ПМЭФ-2019 и обсудили основные направления взаимодействия при подготовке к предстоящему Форуму.

На заседании обсудили работу по формированию деловой программы и организации мероприятий по продвижению Форума подготовка гостиничной, дорожно-транспортной и конгрессно-выставочной инфраструктуры, мест проведения мероприятий спортивной программы и Фестиваля культуры ПМЭФ.

«В 2019 году в ПМЭФ приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира. Растущее год от года количество участников Форума говорит о том, что Россия остается важнейшим центром притяжения для деловых и финансовых кругов всего мира. Мы высоко ценим интерес,

а главное - доверие к Форуму со стороны его партнеров, гостей и участников. Это ставит перед нами задачу в следующем году, учитывая наработанный опыт и уже освоенную площадку, не снижать достигнутую высокую планку качества», - отметил советник президентаРоссии, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

В рамках деловой программы ПМЭФ планируется продолжить традицию проведения деловых форумов многосторонних международных форматов взаимодействия, в которых участвует Россия. На площадке проведения Форума состоятся заседание Регионального консультативного совета «Деловой двадцатки», Деловые форумы ШОС, БРИКС и АСЕАН, Российский форум малого и среднего предпринимательства, мероприятия молодежного дня. Форумы БРИКС и ШОС пройдут в преддверии саммитов этих организаций, которые также состоятся в Санкт-Петербурге в июле 2020 года.

Во время круглогодичной анонсирующей кампании ПМЭФ-2020 планируется проведение отраслевых круглых столов, цикла «Регионы России: точки роста», выездных сессий ПМЭФ в России и за рубежом, а также мероприятия в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии.

На заседании также были представлены основные выводы по итогам публичных дискуссий ПМЭФ–2019. В Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс опубликованы 26 экспертных заключений. На официальном сайте мероприятия размещен сводный аналитический отчет «Итоги ПМЭФ-2019». Документ содержит описание обсуждаемых тем, актуальные задачи и современные пути их решения. Таким образом, пользователи смогут узнать об основных тезисах, выдвинутых докладчиками в ходе Форума.

Петербургский международный экономический форум состоится 3-6 июня 2020 года.

Подробная информация: www.forumspb.com