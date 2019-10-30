2019-10-29T12:14:47+03:00
Анекдоты

Билан запел - урок окончен

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как человек, присутствовавший на рекордном количестве рекордов

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Трамп сообщил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

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В школе Красноярска вместо звонка играют песни Билана, Крида и Реввы

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Здание Совета Федерации эвакуировали из-за подгоревшего мяса

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Кузбасские энергетики записали рэп-кавер об отоплении в доме

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Впервые в истории Ирана женщины прокомментируют футбольный матч

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Глава офиса Зеленского пожаловался, что девушка выгнала его из дома

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Ярославские депутаты предлагают хоронить покойников плотнее, чтобы на кладбище было больше места

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Жители Калуги предлагают переименовать улицу Никитина в улицу Никитина

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Кузбассовец сбегал домой за ножом ради поножовщины

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В Германии родился зеленый золотистый ретривер. Его назвали Мохито

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Московские полицейские потеряли задержанного в День службы дознания

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы ­живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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