Найти платежку, удивиться, заплатить налог и спать спокойно

Напомним: до 2 декабря надо заплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Так что проверьте свои почтовые ящики или личный кабинет налогоплательщика, если он у вас заведен. Там уже должен быть счет от налоговой. А мы подготовили для вас напоминалку - что делать, если у вас что-то пошло не так.

А почему столько насчитали?

Чаще всего этот вопрос возникает по поводу налога на имущество - квартиры, дома, дачи, гаража. Главная причина - кадастровая стоимость, с определением которой много проблем. Напомним: с 2015 года российские регионы постепенно переходят на расчет налога на имущество по этой самой кадастровой стоимости (по идее она должна быть максимально приближена к рыночной). Постепенно - сначала используются понижающие коэффициенты. И только с четвертого года насчитывается уже полная сумма налога. Именно так - в Москве и Московской области, которые перешли на расчеты по кадастровой стоимости в числе первых.

Разобраться в схемах начисления непросто, но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.

1. Сумма налога напрямую зависит от размера кадастровой стоимости вашей недвижимости. Ее определяют специальные оценщики. Эта стоимость указана в вашей платежке. Если она кажется нереально большой, стоит проверить, не закралась ли ошибка? Но обращаться с этим надо не в налоговую, а в Росреестр. На сайте этой федеральной службы есть подробная инструкция, как узнать кадастровую стоимость и в случае необходимости ее оспорить (законом такое предусмотрено).

2. В регионах, которые платят налог на имущество по кадастровой стоимости уже третий или четвертый год (таких 49, включая Москву и область), сумма налога в сравнении с прошлым годом может вырасти не более чем на 10%. Такое теперь есть законодательное ограничение.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

Платежка не пришла

Факт отсутствия в почтовом ящике платежки, увы, не освобождает от уплаты налога. И от штрафов за просрочку оплаты. Теоретически вы должны получить уведомление до 1 ноября - по закону на расплату гражданам дается месяц. Если бумажная платежка вам так и не пришла, вспомните, а не заводили ли вы себе электронный «Личный кабинет налогоплательщика». Тогда вам ничего по обычной, не электронной, почте и не придет: счет вас ждет в кабинете.

Есть еще несколько случаев, когда платежка может не прийти. Вы - льготник и ничего платить не должны. Такое возможно, если вы, например, пенсионер и у вас в собственности одна квартира и один садовый домик на участке размером не более 6 соток. (По транспортному налогу у пенсионеров федеральных льгот нет, но могут быть льготы местные.)

Важное новшество: с этого года льготников не обязывают писать в налоговую заявление, что они хотят воспользоваться своим правом на налоговую льготу. Раньше, если такого заявления не было, налог льготникам все равно начисляли. Теперь льгота предоставляется автоматически. Тем не менее в ФНС не исключают ситуаций, что в налоговом уведомлении льготы могут быть не учтены, - тогда рекомендуется заявление все же написать.

Если по всем трем налогам - на имущество, земельному и транспортному - в сумме надо платить меньше 100 рублей, налоговая платежку тоже не посылает. Ее пришлют либо когда накопится больше 100 рублей, либо сразу за период в три года.

ВАЖНО

В этом году при расчете налога на имущество впервые учитывается налоговый вычет для многодетных семей (три и более ребенка). Это 5 кв. м от общей площади квартиры и 7 кв. м от общей площади дома на каждого ребенка.

То есть семья с тремя детьми налог будет платить:

- если у них квартира - с площади, превышающей 35 кв. м (20 кв. м - вычет, который полагается всем собственникам квартир по общему правилу, плюс 15 кв. м - «детский» вычет);

- если у них дом - с площади, превышающей 71 кв. м (50 кв. м - вычет по общему правилу плюс 21 кв. м - «детский» вычет).

БДИ!

Пишите письма

Если очевидно, что платить налог вы должны, а платежки нет, - полагается продемонстрировать свою законопослушность и самим обратиться в налоговую с просьбой все-таки выставить счет. Ходить туда необязательно, достаточно воспользоваться формой обратной связи на портале Федеральной налоговой службе nalog.ru (она там в разделе электронных сервисов). Пользователи личного кабинета могут обратиться в налоговую в электронном виде непосредственно через этот кабинет. Важно, чтобы факт вашего обращения был зафиксирован (вам придет соответствующее уведомление на электронную почту). Иначе на неуплаченный налог после 2 декабря вам начнут начислять пени.

КСТАТИ

Если в квитанции ошибка

Елена ОДИНЦОВА

В Федеральной налоговой службе утверждают, что случаев, когда в платежке что-то указано неточно, становится меньше, но все же они не редкость.

- Самая расхожая ситуация: вам приходит налог на уже проданное имущество. Тут надо иметь в виду, что налог мы платим за предыдущий год. То есть если вы в 2018 году продали квартиру или машину, а сейчас на них пришел налог - все верно. Платите вы, правда, не за весь год, а за столько месяцев, сколько имущество оставалось у вас в собственности.

А вот если авто было продано два года назад или еще раньше, надо разбираться, в чем дело. Причем с тем органом, который регистрирует права на соответствующее имущество. Если речь о машине - то с ГИБДД, если о недвижимости - то с Росреестром.

- Отдельный случай - когда в платежке вдруг возникает имущество, которого у вас вообще никогда не было и к которому вы даже теоретически никак не могли иметь отношение. Или вам по ошибке вдруг приписали лишнюю площадь. Скажем, у вас в квартире 36 кв. м, а налог рассчитан на 360 квадратов.

О таких очевидно технических ошибках необходимо сообщить в налоговую - чем раньше, тем лучше. Вам должны будут выставить новую платежку, с правильными начислениями. Если куда-то ходить нет времени, можно написать обращение на сайте ФНС. Пользователи личного кабинета могут обратиться в налоговую в электронном виде непосредственно через этот кабинет. Важно, чтобы факт вашего обращения был зафиксирован (вам придет соответствующее уведомление на электронную почту). Иначе если вы, никому ничего не говоря, просто не заплатите, то будете считаться нарушителем закона - после 2 декабря вам начнут начислять пени.

ПОДСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Вырос за четыре года

Как подсчитали аналитики «БКС Премьер», за последние четыре года налог на недвижимость для россиян в среднем вырос более чем в 13 раз. К такому выводу эксперты пришли, взяв за основу динамику роста имущественного налога на стандартное жилье в 55 кв. м (чуть больше 18 кв. м на человека). Столь впечатляющая динамика справедлива для Москвы, Подмосковья и еще 26 регионов, которые перешли на расчет по кадастровой стоимости первыми в 2015 году. У остальных все пока впереди.

Как отмечают эксперты, в абсолютных цифрах речь идет не о столь уж значительных суммах - несколько тысяч рублей раз в год. Но поскольку доходы граждан не растут, выпадение даже такой суммы из семейного бюджета может восприниматься болезненно. Тем более что и другие обязательные платежи - плата за ЖКХ, например, тоже растут. Что подтверждают и данные Росстата. По итогам I полугодия 2015 года доля денежных доходов населения, которые идут на оплату обязательных платежей и взносов, составляла 10,9%. По итогам I полугодия 2019 года - 14,6%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Богатые тоже платят

Какое имущество считается роскошью

Отдельного налога на роскошь как такового в России нет. Но для имущества, которое официально признается очень дорогим, есть особые ставки транспортного налога и налога на имущество. Так что счастливым владельцам таких авто и такой недвижимости, если они законопослушные граждане, все же приходится отстегивать казне больше, чем обычному россиянину.

- Автомобили средней стоимостью от 3 млн рублей (список таких составляет Минпромторг).

Налог на них платится с повышающим коэффициентом от 1,1 до 3 в зависимости от стоимости и года выпуска.

- Жилье, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн рублей (каждого объекта), - ставка налога на имущество вырастает с обычных 0,1 - 0,3% до 2%.

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В большинстве случаев ломать голову над тем, куда и когда за что сколько платить, не приходится. Налоговая все рассчитывает сама и присылает общее уведомление по трем налогам с платежкой. В привычном бумажном виде или в новомодном электронном, если у гражданина заведен личный кабинет налогоплательщика. Остается только оплатить. Но не всегда все так просто. Разбираем наиболее характерные вопросы читателей «КП». (подробности)