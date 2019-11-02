Проблемные дети звезд: Сын Шварценеггера игнорирует спорт, а дочь звезды «Матрицы» снялась в видео для взрослых

Теоретически родиться сыном Арнольда Шварценеггера или Николаса Кейджа было бы круто. Но в жизни все совсем иначе.

Развратное кино

Дочь Морфеуса из «Матрицы», звезды «Ганнибала» Лоуренса Фишборна решила поэкспериментировать и снялась в порнофильме известной компании Vivid Entertainment в 2010 году, когда ей было всего 18. Говорят, что Монтана получила за это $250 тысяч. Отец был в шоке и пробовал с помощью юристов выкупить все копии фильма у дистрибьютора за $1 млн. Ничего не вышло. Разочарованный отец перестал общаться с дочкой, а Монтана решила не останавливаться: в 2017 году девушку арестовали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и попытку публично справить нужду прямо перед полицейскими. Помимо этого, девушка обвинялась в избиении подруги бывшего парня (получила три года условного срока и $9 тысяч штрафа), уличной проституции (правда, доказала, что она не продажная женщина) и успела поработать в скандальном стрип-клубе Техаса. «До тех пор пока отец не начнет уважать и принимать меня такой, какая я есть, не думаю, что мы будем много общаться», - говорит Монтана.

Дочь Морфеуса из «Матрицы», Лоуренса Фишборна решила поэкспериментировать и снялась в порнофильме известной компании. Фото: instagram.com, Armando GALLO/globallookpress.com

Ребенок качка - толстяк

У пятикратного «Мистера Вселенная» и кумира поколений Арнольда Шварценеггера очень полный сын. Пожалуй, это главный контекст, в котором обсуждают Кристофера, младшего ребенка актера. Парню всего 22 года, он учится в Мичиганском исследовательском институте, не ведет страничек в соцсетях, но каждое появление Криса на публике сопровождается шквалом фотографий и мемов. Судя по всему, это не очень задевает Шварценеггера-младшего, потому что ожирением он страдает с 13 лет и до сих пор не поменялся. Наоборот, со временем даже прибавил.

У кумира поколений Арнольда Шварценеггера очень полный сын. Фото: Bauer-Griffin/Getty Images, Armando GALLO/globallookpress.com

Одиночество наследницы Уиллиса и Мур

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис всю жизнь спасал мир, а вот дочь упустил. Таллула, дочь Брюса от Деми Мур, с детства испытывала серьезные психологические проблемы и довела себя до истощения - весила 43 кг. «Я перестала принимать себя такой, какая я есть, с 11 лет, - говорила девушка. - Но убеждала себя, что у меня не может быть проблем, поэтому держала все переживания внутри». В 2015 году Таллула призналась, что страдает дисморфией тела - расстройством, при котором человек чрезмерно обеспокоен особенностями своей внешности. А потом написала пронзительный пост в Инстаграме: «Каждый день - это борьба с самой собой. Я пытаюсь найти светлые проблески, возможность улыбнуться, чтобы просто знать - я была храброй в этот день. Есть много аббревиатур, объясняющих мой диагноз, но они больше не пугают меня. Попробуй быть снисходительной к себе и попытайся найти то маленькое зернышко любви, которое сможешь взрастить внутри».

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис всю жизнь спасал мир, а вот дочь упустил. Таллула, дочь Брюса от Деми Мур, с детства испытывала серьезные психологические проблемы и довела себя до истощения. Фото: instagram.com

У девушки, что неудивительно, начались проблемы с наркотиками - родители уложили ее в клинику, и вроде бы это помогло. Только неделю назад Таллула разместила пост, в котором высказывала мысли о суициде.

Трава у Чана

Джеки Чан - активный борец с наркотиками и проповедник восточных единоборств. А вот его сын Джейси не захотел быть таким правильным, вот и отрывался на вечеринке с друзьями, когда в дом пришла полиция. У Джейси нашли 100 г марихуаны (это много). Затем суд выяснил, что парень содержал наркопритон (!), ему грозило три года тюрьмы. Но Джейси пошел на сделку со следствием, дал признательные показания и получил шесть месяцев заключения. Отсидев, он вышел и публично извинился за содеянное.

Сын Джеки Чана Джейси не захотел быть правильным и отрывался на вечеринке с друзьями, когда в дом пришла полиция.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беги, Честер, беги

Интеллигентный Том Хэнкс не был замечен в загулах, скандалах и не имел проблем с законом. А вот его сын Честер Марлон брал от жизни все - угрожал скандальному американскому радиоведущему Говарду Стерну (тому самому, в беседе с которым Оксана Федорова призналась, что не помнит, когда потеряла девственность) физической расправой, употреблял в Инстаграме оскорбительное слово «нигер» и устроил ДТП, вину за которое свалил на родителей. Дальше - больше: Чет подсел на кокаин и загремел в центр реабилитации. Папа скрепя сердце поддержал парня: «Как родители вы любите ваших детей без всяких условий - и поддерживаете на каждом этапе пути». К счастью, Чет взялся за голову и восстановился.

Сын Тома Хэнкса Честер Марлон подсел на кокаин и загремел в центр реабилитации. Фото: instagram.com, Armando GALLO/globallookpress.com

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