Посадил дед аккумулятор

Этим простым советам, увы, следуют далеко не все.

Не оставлять машину надолго

Автомобиль должен ездить. Точка. Если машина подолгу мерзнет у подъезда, ничего толкового из этого не выйдет. Ржавеют и закисают тормозные механизмы, из-за чего их и заклинить может. Салон без периодического прогрева набирает сырость, накапливает запахи. Но аккумулятор среагирует еще быстрее.

Летом, когда на улице даже ночами тепло, батарея справляется с этой нагрузкой, но в холода она разряжается быстрее. Ваш телефон, например, тоже теперь садится быстрее. У машины то же самое: аккумулятор нужно погреть, зарядить, и для этого следует поездить.

Дело в том, что и без всякой работы батарея теряет зарядку. Но в нашем случае машина и «во сне» потребляет электричество. Например, на сигнализацию, и чем она сложнее и умнее, тем выше расход электроэнергии. Для некоторых видов противоугонных комплексов устанавливают дополнительные батареи, потому что они периодически выходят на связь через мобильный интернет и передают информацию о состоянии систем машины. Кроме того, у кого-то постоянно работает камера видеорегистратора, а магнитола даже молча потребляет электричество, ведь она хранит настройки станций и в ней работают часы.

Не забывать отключать свет

Современные машины - умные, они отключают все лампы, когда вы глушите мотор и закрываете авто. Но если автомобиль не новый, то он не потушит сам включенную лампочку в салоне. А некоторые и фары отключать не умеют. Бывают и дополнительные приборы, которые вообще никак с работой машины не связаны. Отдельный электроподогрев сиденья, например. Не обратил внимания, поспешил, и что-то осталось включенным, взявшись пожирать электричество.

Иногда водители забывают что-то на зарядке включенным в розетку прикуривателя. Запасной телефон, зарядное устройство для телефона, беспроводные наушники, видеорегистратор, светодиодный фонарик. Мы же привыкли, что все время нужно что-то заряжать. Еще бы привыкнуть к мысли, что нельзя использовать машину как электростанцию, когда мотор заглушен. Последовательность должна быть такой: сначала отключил все потребители электроэнергии, потом глуши мотор.

Проверить проводку

Плохой контакт или неисправная изоляция и утечки энергии - все это ослабляет аккумулятор. Машина во время движения трясется, кругом проникает влага, поэтому контакты окисляются, клеммы отходят, соединения расшатываются. Утечки в электрической цепи найдет только грамотный автоэлектрик, а до этого вам просто порекомендуют поменять аккумулятор, отремонтировать генератор.

Если вы в своем аккумуляторе уверены, он хорошо заряжается, но уже через пару-тройку дней не может запустить мотор, отправляйтесь в мастерскую, которая профилируется на машинах вашей марки и имеет в штате автоэлектрика.

Не ездить урывками

Бывает так, что все исправно. Проводка в норме, генератор дает зарядку, аккумулятор свежий и бодрый, поездки - каждый день, но машина не заводится. А объяснение простое: аккумулятор не успевает зарядиться из-за рваного режима поездок. Вот пример: завелись утром, проехали с километр, заглушили, отвели ребенка в садик, дальше проехали еще 3 - 5 километров, оставили у работы. Вечером сначала в садик, потом в магазин, потом домой. При каждой остановке глушим мотор. А в поездке работает печка, поет магнитола, телефон висит на зарядке. Получается, запусков двигателя много, а времени на зарядку почти нет. Хорошо, если в выходные получаются дальние поездки, чтобы аккумулятор полностью зарядился, а если в выходные машина попросту стоит? Вот тогда приехали.

Выход имеется. Во-первых, скорректировать режим поездок, не глушить мотор всякий раз для непродолжительной остановки. Во-вторых, купить аккумулятор большей емкости. Важно, чтобы он поместился под капотом и имел такие же клеммы, продавец в магазине вас проконсультирует.