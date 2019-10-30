В теннисе главное - богатый папа?

Теннис, как и в былые времена, становится игрой избранных. В XVI веке практически все французские короли брали в руки ракетки. Теннис считался одним из самых уважаемых видов физической активности, которым могли заниматься только принцы и другие представители элиты.

И с тех пор ситуация, судя по всему, не слишком-то изменилась. Теннис остается видом спорта для детей очень богатых родителей. Конечно, нужны не только деньги, но и безумное трудолюбие, но сказочных историй, рассказывающих о пути из социальных низов, становится все меньше. Если в футболе, баскетболе и единоборствах мы всегда можем найти ребят из неблагополучных семей, то теннис - совсем другой мир. За каждой большой победой стоят сотни тысяч долларов вложений.

Российский прорыв

В 2019 году три успешных молодых российских теннисиста вернули народную любовь к этой прекрасной игре в нашей стране. Даниил Медведев добрался до финала турнира Большого шлема. Сделал это первым после Марата Сафина и стал звездой национального масштаба. Андрей Рублев недавно выиграл Кубок Кремля, а Карен Хачанов этот сезон провел неудачно, но здорово пошумел годом раньше, когда взял престижный турнир серии «Мастерс» и ворвался в первую десятку рейтинга ATP. Заокеанские эксперты отмечают великолепные данные российских теннисистов (рост Медведева и Хачанова - 198 см, Рублева - 188) и говорят, что они вскоре займут свои места в первой десятке.

Как же им удалось добиться такого прогресса?

Рублев не ужинает дома

В одном из своих первых интервью юный Андрей признавался, что практически никогда не ест дома. Оно и неудивительно: отец Рублева до середины 90-х был профессиональным боксером, а далее успешно занялся ресторанным бизнесом. Теннисист признавался, что семья владеет целой сетью ресторанов в столице.

А совсем недавно в социальной сети Рублев похвастался, что бизнес растет, и теперь сходить в азиатский ресторан теннисиста можно даже в Барселоне.

Победитель недавнего Кубка Кремля Андрей Рублев (22 года) уже имеет в своем активе $3 907 037.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если бизнес помог семье потянуть финансовые затраты на карьеру, то за спортивную часть отвечала мама. Марина Марьенко ранее входила в команду теннисной легенды Анны Курниковой, а также успешно сотрудничала с другими россиянками - Дарьей Гавриловой и Ириной Хромачевой.

Турнир ради Хачанова

Россиянин Карен Хачанов состоялся как игрок в столице Каталонии. В 2014-м совсем еще юный теннисист был отправлен родителями в знаменитую академию в Барселоне, где занимался под руководством известных тренеров.

Сильную финансовую поддержку Карену оказал владелец сети мебельных магазинов Hoff Open Александр Зайонц - дядя Хачанова. Бизнесмен так хотел помочь Карену, что организовал специальный турнир серии Challenger в Москве Hoff Open. Соревнования проводились в 2015 и 2016 годах на грунтовых кортах. Хачанов там победить не сумел, зато оправдал вложения чуть позже на более престижных турнирах.

Карен Хачанов (23 года) за четыре года в Туре положил на счет $5 965 845.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карен в своих интервью часто подчеркивает вклад дяди в свою карьеру и благодарит его за поддержку.

Даниил Медведев поселился в Монако

Самый успешный российский теннисист последних лет смог сделать важнейший шаг в своей карьере, когда решился на переезд за границу. Он получил возможность развиваться в элитной академии в Каннах. Всю финансовую нагрузку на себя взяла семья Даниила.

Теннисист изначально поступил в МГИМО на факультет прикладной экономики. Отец Даниила - директор строительной фирмы видел будущее сына именно в этой области, но в 2016 году сосредоточился только на теннисных делах.

В частности, отец всячески агитировал за Медведева в специальном голосовании от производителя теннисного инвентаря. И реклама сработала: сын выиграл грант в $50 тысяч от своего спонсора. Деньги помогли дальнейшему развитию карьеры.

Сейчас Медведев - один из лучших теннисистов в ATP-туре. Финансовые вопросы решает уже самостоятельно. Только за 2019 год Даниил заработал около $6 млн. Теперь Даниил, как и большинство теннисистов топ-уровня, живет в Монако.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Лучше сразу уехать в Европу»

О тонкостях подготовки игроков топ-уровня «КП» рассказала Екатерина Бычкова, которая больше десяти лет выступала в профессиональном туре. Сейчас же тренирует подрастающее поколение.

- Могу за себя сказать. Я четыре года работаю с детьми в Москве. В среднем цена за занятия со мной составляет от 2000 до 2500 рублей - в зависимости от времени. Плюс аренда кортов. Добавим сюда выезды на турниры. Какой-то тренер возьмет 5 тысяч рублей в сутки, тренер выше уровнем - уже 25 тысяч.

- Средняя сумма затрат 50 - 100 тысяч рублей в месяц близка к реальности?

- Я думаю, что на старте примерно так.

- Если сравнить с 90-ми годами, когда вы тренировались, то сейчас затраты больше?

- Не согласна. Все так же. В мое время урок стоил 25 долларов в час. По тем временам это было очень много, а теннисом все равно могли заниматься только те, у кого были хотя бы какие-то деньги.

Сейчас, если есть мечта, лучше сразу уехать в европейскую академию и сделать полную ставку на теннис. Это дешевле, чем заниматься в Москве. Можно, например, отправиться в Чехию или Словакию.

- Поиск спонсора в России реален? Известно, что украинка Элина Свитолина смогла прорваться как раз за счет мецената.

- У меня в окружении такого не встречала. Все через родителей. Повзрослее ребята еще могут попасть под стипендию Президентского центра Ельцина. Это большое подспорье, но до 12 - 14 лет еще нужно доработать.

- Кто-то в последние годы у нас пробивался в топ-50 из бедных семей?

- Из моего поколения могу назвать Теймураза Габашвили, но у него был очень серьезный контракт, по которому позже нужно было деньги отдавать.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит подготовить звезду?

Эксперты оценивают примерную сумму на подготовку теннисистки топ-уровня в полмиллиона долларов. И это еще экономвариант. На теннисиста-мужчину затраты в разы больше. Если девушек вполне может спарринговать тренер-мужчина уровня мастера спорта, то ребятам нужен партнер очень высокого уровня, а такие мастера оцениваются гораздо дороже. Не зря элитные теннисисты очень часто спаррингуют друг с другом. К примеру, Даниилу Медведеву весной удалось потренироваться с самим Роджером Федерером, после чего его карьера быстро пошла в гору.

Самые серьезные траты начинаются от 12 лет и до того момента, как юный теннисист не начнет зарабатывать. А может ведь и не начать…

На что тратиться родителям будущих теннисистов:

Уроки тренеров - от 2000 рублей в час.

Тренер по ОФП - от 2000 рублей в час.

Аренда кортов - от 1500 рублей в час.

Выезды с игроками на турниры (с 9 лет) - от 5000 рублей в сутки.

ПОБОЛЕЕМ!

Все трое наших чемпионов в этом году сыграют в финальной части престижного командного турнира Кубка Дэвиса, который пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и ветеран Евгений Донской в предварительном турнире будут сражаться против сборных Испании и Хорватии. В рамках этого противостояния вполне возможен матч-реванш между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем.

Но еще раньше, 11 ноября, в Лондоне стартует Итоговый турнир ATP, в котором примут участие восемь сильнейших теннисистов мира, включая Даниила Медведева.

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