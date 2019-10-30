Ставка – не героев хоккея

А посмотреть есть на что и на кого. Традиционное объявление состава сборной на первый и один из самых важных этапов Еврохоккейтура – Кубок Карьяла – проходит в оценках и комментариях экспертов. Но неизменно одно – внимание к сборной, которое свидетельствует о значимости нашей команды.

Вполне естественно, что ФХР постоянно ищет повод и ресурсы для подогревания такого интереса. Чтобы не только матчи главной команды страны стали событием. И выход, точнее решение, этого было найдено в виде традиционного общения с журналистами перед отъездом в Финляндия. Даже традиционный день открытых дверей удалось разнообразить максимально, учредив под это событие специальную премию.

«Герои Хоккея», а именно так она называется, стала не просто рядовым событием, способным отметить кого-то из игроков и сделать красивые фотографии. Дело в самой идее премии. Во-первых, это удачный маркетинговый ход: ФХР, которая в последнее время удачно работает на спонсорском направлении, буквально одним шагом – учреждением премии – притянула внимание к одному из своих партнёров. Для букмекерской компании «Лига Ставок» участие в подобном мероприятии является отличным активом и дополнительной рекламой. Во-вторых, премия доказывает успешность и перспективу сотрудничества спорта и коммерции. И не только с точки зрения рекламы на форме команд. Наконец, в-третьих, такой необычный для российского спорта ход стал козырем для хоккейной национальной сборной, а также дополнительным поводом обратить внимание на один из самых успешных видов спорта в истории нашей страны. А название трофея не вызвало удивлений или вопросов. Даже непосвящённые знают, каким трудом даются победы, а во время матчей хоккеисты проявляют истинный героизм.

Игроки Илья Михеев и Александр Барабанов, Кирилл Капризов и Никита Гусев, Павел Двцюк, глава штаба национальной сборной и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. По именам премия-2018 стала богатой. В этом году организаторы «Героев хоккея» представят не менее значимых номинантов и лауреатов, - благо, сезон у сборной получился насыщенным. Номинанты на премию в этом году по заслугам не уступают героям прошлого года – Андрей Василевский и Александр Георгиев, Никита Кучеров и Никита Гусев, Михаил Сергачёв и Никита Задоров, Артем Зуб, Александр Барабанов, Александр Кадейкин. Выбрать есть из кого.

Вполне понятно, что не все номинанты смогут присутствовать на церемонии. Всё-таки хоккей диктует свои условия – шесть игроков из списка сейчас играют за океаном. Зато двое из трёх хоккеистов в номинации «Джентльмен года» (приз хоккеисту, продемонстрировавшему честную игру, а также уважение к соперникам и судьям), нынче получили вызов в сборную для участия в Евротуре и будут присутствовать в Новогорске. И обязательно следует отметить

И ещё немаловажный факт. В деле выбора лауреатов в разных номинациях задействованы буквально все – известные хоккеисты и тренеры, ветераны хоккея, представители средств массовой информации и, конечно же, болельщики.

Вручение премии ФХР и «Лиги ставок», которое состоится 5 ноября, за два дня до первого матча сборной в новом хоккейном сезоне, не уступает по антуражу и событийности долгожданному старту в Евротуре. Так что в этот день на тренировочной базе в Новогорске всё внимание будет к «Героям хоккея». На них и ставка.