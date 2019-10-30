Безопасность в Москве на уровне крупных городов Европы, Америки и Азии

На общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в Москве столичные власти отчитались об обеспечении безопасности в городе. Совещание показало, что в Москве создана связная и надежная система мер, обеспечивающих комфорт и спокойствие москвичей. Благодаря этому, к примеру, разбойных нападений и грабежей в столице стало меньше в пять раз по сравнению с 2010 годом.

- Это впечатляющая цифра, - отметил в своем выступлении мэр Сергей Собянин. - Угоны машин и квартирные кражи уменьшились за последние годы в четыре раза, убийства - в два раза.

Мэр добавил, что такими показателями может гордиться любой город мира.

«Сегодня Москва является одним из самых безопасных городов среди крупных городов Европы, Америки, Азии, - сказал Собянин. - И, конечно, это заслуга тех, кто занимается правопорядком, обеспечивает развитие города в целом».

В свою очередь, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что на программу «Безопасный город» в бюджете Москвы на ближайшие три года заложено около 134 миллиардов рублей, из которых около 50 миллиардов - на 2020 год.

В совещании также приняли участие начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, председатель Мосгорсуда, прокурор Москвы, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Регнацкий, представители управ, префектур, общественных, ветеранских и молодежных объединений, штабов народной дружины.

МИГРАНТАМ БУДУТ ВЫДАВАТЬ БОЛЬШЕ ПАТЕНТОВ

Статистика показывает последовательное снижение преступности в таких областях, как борьба с наркотиками, нелегальной миграцией, экстремизмом и терроризмом. Приезжие в столице, как отметил мэр, стали совершать меньше правонарушений. При этом контроль за мигрантами дальше будет только усиливаться.

«Считаю, что количество выданных патентов иностранным гражданам должно быть значительно больше исходя из того миграционного потока, который мы наблюдаем, - заявил Сергей Собянин. - Это очень важно не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения соблюдения трудовых прав наших граждан. Мигранты не должны обходиться работодателям дешевле, чем наши российские граждане. Это принципиально важная позиция, и мы должны добиваться того, чтобы любой человек, который приехал в Москву работать, должен быть зарегистрирован, должен платить налоги так же, как и москвичи».

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ РАСШИРЯЕТСЯ

За порядком в жилых районах полиции помогают следить общественники. Об этом в своем выступлении рассказала председатель Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка Татьяна Косаревич.

Сейчас у правоохранителей есть возможности вычислять подозрительные подъезды, где могут торговать наркотиками. В ближайшее время также продолжатся антинаркотические рейды во время проверок ночных клубов и мест молодежных тусовок. Во время обсуждения этой темы Сергей Собянин поблагодарил родителей, которые дают согласие для тестирования своих детей-школьников на употребление наркотиков. «Сегодня уже больше 90% школьников ежегодно проходят эти тесты», - пояснил мэр.

Молодежь нередко тусуется в торговых и развлекательных центрах. В этих местах, как и в целом по всему городу, дальше будет развиваться система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Причем, как заявил Сергей Собянин, городские видеокамеры интегрируют с камерами в торговых и развлекательных центрах. С помощью городской системы видеонаблюдения, по данным ГУ МВД России по Москве, с начала этого года в столице раскрыто более 3 тысяч преступлений. Среди них - 34 убийства, 89 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 163 разбойных нападения и 360 грабежей.

Как отметил начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, эффективность видеокамер в раскрытии преступлений ежегодно растет на 15%. Свою лепту вносят и патрули дружинников, казаков и общественных активистов. Благодаря их помощи количество уличных преступлений в столице снизилось на 7%. Дружинники помогли задержать 32 подозреваемых в правонарушении, а также участвовали в 1,5 тысячи профилактических бесед с теми, кто безобразничал на улицах. В российской столице в сравнении с другими мегаполисами все значительно спокойнее.

Москва также продолжает разработку новых технологий для борьбы с IT-преступностью. «Мы подписали соглашение с Министерством внутренних дел, с Главным управлением внутренних дел о информатизации Главного управления Министерства внутренних дел, создании новых возможностей для оперативного реагирования на те вызовы, которые есть в современном мире», - сказал мэр.

На совещании Сергей Собянин наградил лучших сотрудников полиции и активистов общественных организаций.