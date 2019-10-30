Министр правительства и руководитель Департамента здравоохранения Хрипун Алексей Иванович: борьба с онкологическими заболеваниями – приоритет медицины Москвы

– Акция по борьбе с раком молочной железы проводится уже не первый раз. Расскажите, что Москва вообще делает для борьбы с онкологическими заболеваниями?

В борьбе с онкологическими заболеваниями есть несколько важнейших задач.

В 98% случаев рак можно победить, если обнаружить его на самых ранних стадиях. Поэтому особое внимание мы уделяем ранней диагностике онкологических заболеваний.

Для этого мы проводим дополнительную подготовку врачей - специально для них организованы курсы онконастороженности, на которых рассказывают о симптомах рака и предраковых состояниях. Особое внимание, конечно, уделяется обучению врачей поликлиник. Они первыми могут выявить болезнь и направить пациента на лечение как можно раньше.

Кроме того, в Москве действует система грантов за раннее выявление рака, в рамках которой поликлиники получают от 30 до 115 тысяч рублей за каждый случай первичной ранней диагностики наиболее распространенных онкологических заболеваний, например, молочной железы и шейки матки. Средства направляются на материальное поощрение персонала.

Вторая наша задача – обеспечить пациентов лекарственной терапией по самым современным стандартам.

И здесь мы тоже идем в ногу со временем, даже немного его опережая. Для многих уже не новость что Москва в этом году стала первым регионом в России, который перешел на новые федеральные клинические рекомендации по профилю «онкология» на три года раньше срока, который обозначен в федеральном законе. Тем самым мы обеспечили всем пациентам с самыми распространенными видами рака (по 6 видам, которые составляют 80% всех онкологических заболеваний) – самые современные методы лечения – таргетную и иммунную терапию. На эти цели Москва дополнительно выделила более пятнадцати с половиной (15,6) миллиардов рублей. Это беспрецедентная по объему программа не только для Москвы, но и других стран мира.

В рамках нового стандарта мы обеспечиваем самыми современными препаратами в том числе женщин с раком молочной железы. Причем, помимо таргетной и иммунной терапии для лечения заболевания, они также получают впоследствии гормонотерапию, которая позволяет в течение долгих лет контролировать состояние организма и не позволяет заболеванию развиваться.

Поскольку лечение онкологических заболеваний состоит из нескольких этапов, немаловажная задача – это применение самых современных технологий.

Москвичам сверх базовой программы ОМС доступны самые современные методы 3D и 4D лучевой терапии, при которых высокая доза излучения попадает точно в раковую опухоль, не поражая при этом соседние ткани и органы. Оборудование позволяет не только «видеть» опухоль, но и воздействовать на нее с учетом точных размеров и даже изменения положения в пространстве во время дыхания, это обеспечивает высокую эффективность лечения. На эти цели Правительство Москвы дополнительно в прошлом году выделило более 2,6 млрд. рублей. Теперь москвичи могут пройти такую терапию бесплатно не только в государственных, но и в частных клиниках, где имеется соответствующее оборудование. В прошлом году такое лечение получили порядка 7 тыс. человек. В этом году терапию прошли уже более 6 тысяч пациентов.

В Москве уже имеется хорошая техническая база для проведения хирургических вмешательств. В ведущей онкологической клинике столицы – больнице № 62, отметившей в октябре свое 60-летие, оказывается помощь пациентам по всем онкологическим профилям. Здесь также уникальная в своем роде патоморфологическая, молекулярно-генетическая лаборатория. Современные операционные оборудованы и в открывшемся в прошлом году новом блоке МКНЦ имени А. С. Логинова, где более 70% операций выполняются лапароскопически (с проникновением не через разрезы, а через проколы), в том числе с помощью роботизированного хирургического комплекса «Да Винчи». Роботические операции проводят и в Боткинской больнице. Причем большая часть — также лапароскопические, то есть наименее травматичные для пациента. В скором времени здесь откроется Московский городской офтальмологический центр, где будут проводиться операции любой сложности в том числе и при онкоофтальмологических заболеваниях.

В ближайшие месяцы мы открываем суперсовременную больницу в Коммунарке. В медицинском центре заработает лаборатория радиоизотопной диагностики. Врачи смогут определять онкологические заболевания на самых ранних стадиях и при минимальных признаках болезни. Для проведения химиотерапии предусмотрен дневной стационар онкологического профиля. А еще планируется создать отделения для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе в смежных профилях — урологии, гинекологии, нейрохирургии и общей хирургии. Это станет еще одним шагом по созданию в столице комплексной системы диагностики и лечения раковых заболеваний.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

– Москва находится на достаточно высоком уровне в вопросах борьбы с онкологией, а есть ли уже планы по дальнейшему развитию, помимо открытия новой больницы в Коммунарке?

Борьба с онкологией – один из приоритетов развития здравоохранения Москвы. И конечно, мы активно работаем в этом направлении.

В планах, например, закупка нового современного робота для проведения операций в случае онкоурологических заболеваний. Его планируется установить в больнице им. Спасокукоцкого.

Развитие лабораторий, позволяющих правильно поставить диагноз и подобрать лечение – одно из ключевых направлений борьбы с онкологией. В настоящее время мы планируем развитие на базе ведущих онкологических стационаров лабораторий, в которых будет выполняться иммуногистохимия, то есть выявление в анализируемом образце ткани - белков, специфичных для того или иного вида клеток опухоли, а также выявление маркеров, отвечающих за лекарственную чувствительность опухолевой ткани. Проще говоря, это позволит ускорить постановку диагноза, повысить его точность, а главное, правильно определить назначение лекарственной терапии, учитывая особенности опухолевых клеток. Мы уже закупили и начали получать оборудование для оснащения 6 лабораторий экспертного класса на базе ведущих онкологических клиник Москвы.

Немаловажен вопрос ведения пациентов с онкологическими заболеваниями. В настоящее время совместно с нашими ведущими специалистами-онкологами мы разрабатываем схему эффективной маршрутизации пациентов, чтобы максимально сократить путь от первичного обращения в поликлинику до профильного медицинского учреждения. Для этого мы определяем «якорные» клиники, в которых объемы онкологической помощи будут расширены, и которые станут ведущими медицинскими организациями для оказания полного цикла медицинской помощи пациентам с онкологическим диагнозом, а также разрабатываем новые схемы, которые позволят максимально быстро попасть к онкологу и начать лечение.

И, наконец, очень важно в борьбе с онкологическими заболеваниями повышать мотивацию жителей внимательнее относиться к состоянию своего здоровья. Мы регулярно проводим акции, в рамках которых москвичи могут пройти бесплатные обследования, и будем продолжать эту практику.

Нынешняя акция приурочена ко Дню борьбы против рака молочной железы. Рак груди – одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. В прошлом году в аналогичных мероприятиях приняли участие более 10 тысяч женщин. В 100 случаях пациенток было решено направить на дальнейшее обследование и лечение.

– Каких результатов уже удалось достичь в борьбе с раком и можно ли сравнить московскую практику с международным опытом?

С 2012 года на 5% увеличилось количество пациентов, у которых онкозаболевания были диагностированы на ранних стадиях, наиболее поддающихся лечению. Соответственно, значительно увеличилось и количество людей, у которых проведенное лечение дало положительные результаты – их стало больше на 13%. Применение более эффективных методов диагностики, активная работа с населением из групп риска по онкозаболеваниям в процессе диспансерных и профилактических обследований, информационные кампании по профилактике и ранней диагностике наиболее распространенных видов рака позволили начать своевременное лечение тысячам москвичей.

Именно этим объясняется то, что за последние несколько лет возросло количество пациентов, включенных в Регистр онкологических больных Москвы: ежегодно он пополняется на 35-40 тыс. человек. Подчеркну, это говорит не об увеличении количества больных, а о том, что мы все более эффективно применяем методы ранней диагностики – а значит, у все большего количества москвичей есть шансы на успешное лечение.

Что касается мирового опыта, то уже сегодня москвичам доступны практически все виды лечения онкозаболеваний, которые известны в передовой медицинской практике. Высокотехнологичную медицинскую помощь только за 2018 г. получили более 30 тыс. онкологических пациентов.

Все эти меры в совокупности привели к тому, что стандартизованный коэффициент смертности от новообразований в городе снизился почти на 10% - с 167,0 на 100 тыс. населения в 2010 г. до 151,7 в 2018 г. А пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями возросла с 51% в 2011 г. до 65,4% в 2018 г.

- В чем особенность рака именно молочной железы?

Как я уже сказал, это одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Особенностью рака молочной железы является, то, что этот тип рака выявляется путем простого осмотра.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что риск молочной железы составляет 1 к 10. То есть на протяжении жизни примерно одна женщина из десяти может столкнуться с этим заболеванием.

Конечно, риск развития этого вида рака зависит от многих факторов – образа жизни, наследственности, экологии и так далее. Не все из них зависят от самой женщины. Но, повторюсь, именно ранняя диагностика и регулярный контроль за состоянием своего здоровья дают очень высокие шансы на то, что лечение окажется полностью эффективным.

Добиться этого несложно. Прежде всего, женщина должна проходить регулярные осмотры у врача маммолога. Как считают специалисты, посещать его стоит как минимум раз в год.

Положительный момент, если так можно выразиться, заключается в том, что из-за своей распространенности рак молочной железы очень хорошо изучен. Разработаны эффективные методы диагностики и лечения, позволяющие спасти жизнь очень многим пациенткам.

- Расскажите подробнее об акции по борьбе с раком молочной железы в этом году. Что она в себя включает?

В этом году бесплатный скрининг рака молочной железы можно пройти в 79 медицинских организациях по всей Москве. Женщины в возрасте с 18 до 39 лет могут пройти УЗИ молочной железы, а те, кто старше, – маммографию. Врачи принимают с 19 октября до 3 ноября: по субботам с 9:00 до 18:00 и по воскресеньям с 9:00 до 15:00. С собой необходимо взять только паспорт и полис ОМС.

В рамках акции в 11 городских поликлиниках проходят лекции, посвященные профилактике рака молочной железы и современным методам лечения онкологических заболеваний. Специалисты объясняют, как правильно загорать, можно ли пользоваться солярием, развенчивают популярные мифы, рассказывают о факторах риска и роли наследственности, дают советы о том, что на самом деле нужно практиковать, а чего избегать, чтобы минимизировать опасность возникновения заболевания.

Со старта акции в мероприятиях уже приняли участие около 12 тысяч женщин. 84 из них проходят диагностическое обследование в онкологических больницах с подозрением на рак молочной железы, еще у 1167 пациенток были выявлены доброкачественные новообразования и уплотнения соединительной ткани. Все они получили квалифицированные рекомендации по дальнейшему наблюдению.

Адреса больниц и поликлиник с контактными телефонами, а также расписание лектория можно найти на сайте Департамента здравоохранения www.mosgorzdrav.ru.

Самое важное, что нужно помнить о раке: многие виды рака долго никак себя не проявляют, а когда это происходит – бороться с болезнью оказывается крайне сложно и, к сожалению, может быть слишком поздно. Своевременная диагностика может спасти жизнь.

КСТАТИ

Живые истории участниц прошлогодней акции рассказывает заведующий отделением лучевой диагностики поликлиники №68 Владимир Барышов.

Ничего не беспокоило, и вдруг...

В поликлинику пришла женщина, мать троих детей. Два года назад она проходила осмотр, никаких признаков заболевания не было. В этот раз при обследовании обнаружили малозаметное образование, которое пациентку никак не беспокоило. Для уточнения диагноза сделали биопсию. Выявили рак в начальной стадии. Провели современную органосохраняющую операцию, которая все чаще применяется в московских больницах. Лечение оказалось эффективным. Страшно представить, что бы произошло, если бы болезнь спокойно развивалась еще хотя бы год – до следующего визита к врачу.

"Замаскированная" опасность

Бывает так, что не связанные с онкологией заболевания "маскируют" гораздо более опасные патологии. У женщины 55 лет, которая ранее лечилась от мастопатии, при маммологическом обследовании заподозрили начало онкологического процесса, которое затем нашло подтверждение. Опухоль на ранней стадии удалось удалить хирургическим путем, а курс своевременно проведенной химиотерапии остановил развитие болезни. Спустя год никаких новых признаков рака у пациентки нет.