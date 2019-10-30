Темнота - враг молодежи!

В последнее время пользователи социальных сетей делятся друг с другом познавательной информацией: оказывается, в темноте человек в черной одежде для водителя практически невидим. Пешеход в синей майке заметен с 17 метров, в красной - с 24 метров и так далее, вплоть до человека в одежде со световозвращающими элементами, которого водитель без труда различает с дистанции… 130 метров! При этом тормозной путь легкового автомобиля, который едет на скорости 60 км/час, в сухую погоду составляет 20 метров, а после дождя - 35 метров.

После знакомства с такими цифрами ни у кого не возникает вопросов о том, почему производители детских курток, комбинезонов, рюкзаков и прочих элементов экипировки вшивают световозвращающие элементы едва ли не во все части изделия, куда может попасть хоть лучик светового потока. Потому что это может сохранить ребенку здоровье и даже жизнь!

Не случайно обновленный пункт 4.1 Правил дорожного движения (ПДД) гласит: «При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».

Световозвращатели можно подобрать как для детей, так и для взрослых: можно надеть такой браслет на рукав зимнего пальто любого цвета, прикрепить катафот к рюкзаку или к сумке. А в рамках социальной кампании «Однозначно» сотрудники Госавтоинспекции не только раздают различные световозвращающие наклейки, брелоки и значки, но и проводят мастер-классы для тех, кто готов своими руками изготовить столь важный элемент личной безопасности.

Ну и неплохо всем помнить, что светлая одежда сама по себе делает силуэт человека намного заметнее, особенно в темное время суток.

Одежда - важный элемент безопасности, но пешеходам необходимо помнить и о других правилах, чтобы, как говорится в социальной рекламе кампании «Однозначно», «не быть зомби».

Зомби на зебре - быть беде!

По мнению многих водителей, зомби - это пешеходы, которые переходят дорогу, вообще не обращая внимания на окружающую обстановку, часто нарушая ПДД и игнорируя элементарные правила безопасного поведения. Между тем вести себя правильно на пешеходном переходе довольно просто. Необходимо сойти с велосипеда (правила дорожного движения запрещают переезжать зебру на велосипеде), отвлечься от экрана телефона, снять наушники, убрать все, что мешает обзору, то есть отодвинуть от глаз капюшон или зонтик и, наконец, если с вами рядом ребенок, взять его за руку. Исполнение этих простых правил позволит перейти дорогу без нервотрепки и приключений.

Но проблема, конечно, не только в том, что правила нарушают пешеходы - далеко не всегда автомобилисты водят аккуратно и в соответствии с ПДД. В российских городах в общем случае действует ограничение скорости 60 км/час. На некоторых трассах по решению властей скорость может быть увеличена, а на значительной части внутриквартальных улиц стоят знаки, ограничивающие скорость до 50, 40 и даже 20 км/час - особенно рядом с образовательными организациями.

Такие ограничения устанавливаются не просто так. Дорога может быть прямой и ровной, но рядом стоит дом с подворотней, откуда часто выходят люди и, например, переходят переулок к соседнему продуктовому магазину. Если автомобилист будет ехать со скоростью 40 км/час, то он успеет затормозить, если со скоростью 60 км/час, то может случиться трагедия.

Подумай о секундах…

Во-первых, тормозной путь - это расстояние, которое автомобиль проезжает с момента начала торможения. Но стоит еще закладывать время на реакцию водителя, а это около секунды (при условии, что в этот момент человек за рулем не отвлекается на телефонный звонок или разговор с пассажиром). Таким образом, например, на скорости 30 км/час машина до начала торможения проезжает примерно 6 метров и после него - еще столько же. И это на сухой дороге, где сцепление резины с асфальтом хорошее. На скорости 60 км/час, как указывалось выше, тормозной путь составит примерно 20 метров, но до начала торможения машина проедет еще около десяти, то есть всего около 30 метров. Много это или мало? В городе примерно на таком расстоянии находятся опоры фонарей на улицах районного значения, то есть достаточно много.

Во многих европейских городах предельная скорость на обычных улицах уже давно снижена до 50 км/час. В России эта мера тоже активно обсуждается. Последний пример - Санкт-Петербург, где правительство города рассматривает возможность введения ограничения скорости до 50 км/час на Невском проспекте в ближайшие годы. А в проекте Комплексной схемы организации дорожного движения Санкт-Петербурга на период до 2033 года и вовсе значится предложение снизить в пределах реки Фонтанки и на Крестовском острове максимально разрешенную скорость до 30 км/час, а на Васильевском острове, Петроградской стороне и частично в Адмиралтейском и Центральном районах установить ограничение скорости до 50 км/час. Предполагается, что таким образом удастся и повысить безопасность, и снизить экологическую нагрузку на город, и даже увеличить пропускную способность улиц, поскольку при низкой скорости водителям не нужно держать между машинами значительную дистанцию. В правительстве города, правда, признаются, что документ носит рекомендательный характер.

Пока же Госавтоинспекция МВД России настоятельно советует пешеходам: помнить о ПДД, не быть зомби при пересечении проезжей части и всегда носить одежду и аксессуары со световозвращающими элементами. А мы от себя добавим: двигаясь по тротуару вдоль дороги, считайте фонарные столбы, чтобы в случае чего знать, сколько машина проедет, после того как водитель заметит препятствие, то есть вас - пешехода.

Зомби - узнаваемый образ в современной культуре, одной из отличительных черт которого является упорное стремление к цели, невзирая ни на какие препятствия и при полном отсутствии инстинкта самосохранения. Именно из-за этой особенности зомби и было принято решение использовать их образ для пропаганды безопасного поведения на дорогах среди детей и подростков.

За порогом ненаказуемости

В законодательстве не предусмотрено ответственности за превышение скорости менее чем на 20 км/час, но это не значит, что по городской улице можно ехать 79 км/час, а мимо школы двигаться на скорости под 40 км/час. Хотя штрафа за такое пока не предусмотрено, нужно понимать, что такое отношение к правилам опасно в первую очередь для пешеходов, а в конечном счете и для водителя.

Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, представляя социальную кампанию «Однозначно» на Международной выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге, особо подчеркнула: «Социальная кампания звучит сильно и однозначно. Она ударяет по стереотипу, что нет ничего страшного в том, чтобы превысить скорость на 10 - 19 километров в час. Мы должны строить прекрасные современные дороги и воспитывать поколение, которое пользуется ими правильно и сохраняет свою безопасность».

Проблема заключается и в том, что не всякий водитель может правильно рассчитать тормозной путь своей машины. При покупке автомобиля многие интересуются тем, за сколько секунд он разгоняется до 100 км/час, но вот узнать, как быстро машина останавливается, увы, забывают. Находясь за рулем, сложно пользоваться математическими формулами, позволяющими точно вычислить тормозной путь, а потому есть относительно простое правило: отметить, сколько машина проезжает примерно за 3 секунды, и держать как минимум такую же дистанцию между своим автомобилем и другими машинами.

Пешеходам провести такие расчеты намного сложнее, поэтому самое простое правило при переходе дороги: сначала убедись, что транспортное средство остановилось, а потом уже начинай двигаться! Если все-таки нужно оценить потенциальный тормозной путь автомобиля, то придется запомнить несколько вещей.

Материал подготовлен в рамках Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в части реализации социальной кампании «Однозначно».