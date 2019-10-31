Вечерело. А терминаторы все падали и падали…

Терминатора, как известно, очень трудно убить. Для этого нужен или огромный завод со страшными механизмами, или целое озеро расплавленного металла. Франшизу «Терминатор» убить еще труднее: после двух великих фильмов Джеймса Кэмерона, вышедших в 1984 и 1991 году, она обзавелась тремя продолжениями, в разной степени бессмысленными, вторичными, ничего интересного к первым двум фильмам не прибавляющим. Последний «Терминатор», вышедший в 2015 году, практически провалился в прокате, казалось, на этом все - но нет, сейчас выходит уже четвертое продолжение.

На него возлагались какие-никакие надежды - потому что Джеймс Кэмерон вернулся и выступил продюсером. А еще Кэмерон значится в титрах одним из трех авторов сюжета (даже не сценария). Едва ли он приложил к «Темным судьбам» много творческих усилий: он давно поступил в добровольное рабство к синим человечкам с Пандоры, и они его не пустят работать на сторону, пока он не снимет про них еще четыре «Аватара». В основном новый «Терминатор» - плод мозгового штурма кучи других, значительно менее одаренных людей. И это становится ясно минут через двадцать после начала, когда окончательно вырисовывается сюжет (а действие этого фильма разворачивается через 29 лет после действия фильма «Терминатор-2: судный день», упоминавшиеся выше три продолжения как бы стерли, забыли про них, их не существует.)

Из будущего в наше время прибывает воительница по имени Грейс (Маккензи Дэвис), которая должна защитить молоденькую мексиканку по имени Дани Рамос (Наталия Рейес). Мексиканка в будущем поможет человечеству в войне с машинами. А вслед за ней прибывает терминатор, который эту девушку, наоборот, должен уничтожить. Его играет Габриэль Луна (а мог бы сыграть и любой осветитель с площадки). В первом фильме Кэмерона терминатор был с механическим скелетом, во втором - сделанным из жидкого металла. Этот сделан из жидкого металла (похожего теперь не на ртуть, а на мазут), но у него механический скелет, и он может раздваиваться - скелет двигается отдельно, все жидкое антропоморфное shit отдельно, два в одном, как в шампуне, вот такая новация, доброе утро.

«Комната могла быть обставлена только существом с воображением дятла» - писали Ильф и Петров про жилище Эллочки, и эта фраза на новом «Терминаторе» не раз приходит в голову. Те же реплики («твои родители мертвы»), такие же погони по шоссе, тот же сюжет. Авторы этого фильма попадают в такую же ловушку, как авторы новых, перезапущенных в 2015 году «Звездных войн»: у них не хватает фантазии, чтобы придумать что-то новое, и они делают ретро-боевик, где все то же самое с незначительными изменениями разыгрывают другие, куда менее интересные исполнители.

Если в «Звездных войнах» появлялись постаревшие Харрисон Форд, Кэрри Фишер и Марк Хэмилл, то здесь за ретро отвечают седые Линда Хэмилтон в роли Сары Коннор и Арнольд Шварценеггер в роли терминатора Т-800. (Говорят, Кэмерон хотел, чтобы герой Шварценеггера был ученым, разработавшим Т-800 по своему образу и подобию, но остальные авторы предпочли другой путь). Выясняется, что живя среди людей, Т-800 обзавелся женой (с которой у него «нет физической близости») и приемным сыном, насколько может, к ним привязался и ощутимо постарел (он все-таки обтянут человеческой плотью, а та стареет). За что его любит жена? «Я надежный, умею слушать и великолепно шучу».

Что делает Сара Коннор и где ее сын Джон? Они вдвоем в финале «Терминатора-2» вроде бы предотвратили апокалипсис, но в результате в другом будущем разразился другой апокалипсис, примерно такой же, просто теперь зло в нем называется не «Скайнет», а «Легион». При этом из первого апокалипсиса («будущего, которое не существует»), все равно продолжали прибывать терминаторы, и один из них все-таки убил Джона. А горюющей Саре после этого начали приходить СМС с точными датами и координатами - когда с неба упадет следующий терминатор. Терминаторы все падали и падали, а Сара заранее приезжала на место и их убивала («Или ты убиваешь терминатора в первые две минуты, или подыхаешь сама… Я охочусь на терминаторов и напиваюсь до беспамятства»). Еще Саре достается знаменитая фраза I’ll be back! (которая в русском дубляже так и звучит: «Айлл би бэк!»)

Нет, все это очень дорого, достаточно эффектно, и фраза «я великолепно шучу» из уст героя Шварценеггера приводит зал в восторг - но все-таки, нельзя же выжимать пасту из практически пустого тюбика… Тем не менее, Кэмерон очень надеется, что из этого фильма вырастет новая трилогия. И если он соберет в прокате приличные деньги, так и будет. Как и было сказано, главное свойство терминатора - неубиваемость.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Кэмерон не хотел снимать Шварценеггера

* В начале 80-х режиссер Джеймс Кэмерон был никем. Он снял только один фильм, дешевый боевик «Пиранья-2». После его выхода он поехал в Рим, там заболел, и в бреду ему привиделся образ: металлический человек, держащий в руках кухонные ножи, выходит из пламени. Так родился «Терминатор».

* Кэмерон вместе со своими приятелями, призванными на помощь, придумали длинный и сложный сценарий: в нем были два терминатора, один механический, другой из жидкого металла типа ртути. Но в начале 80-х не было технических средств, чтобы изобразить убедительного жидкого терминатора на экране. Они появились лишь несколько лет спустя, с развитием компьютеров и программного обеспечения, и «Терминатор-2» стал первым фильмом, в котором потенциал компьютерных спецэффектов был продемонстрирован в полной мере.

* Изначально терминатора должен был играть О. Джей Симпсон - тот самый, которого спустя несколько лет судили за убийство жены (и невероятным образом, несмотря на обилие улик, оправдали). Роль Терминатора предлагали Мелу Гибсону и Сильвестру Сталлоне (оба отказались). А Шварценеггер должен был играть Кайла Риза. Пригласить его на эту роль было идеей продюсеров, Кэмерон не хотел с ним работать, и назначил встречу в ресторане, чтобы мягко убедить Шварценеггера отказаться от съемок в «Терминаторе». Но во время обеда Шварценеггера неожиданно посетило вдохновение и он начал рассказывать Кэмерону, как должен вести себя терминатор. Актера буквально понесло: «У меня было такое четкое видение. Он не мигает, когда стреляет, и когда он убивает, у него нет вообще никакого выражения на лице - ни выражения радости, ни выражения победы, вообще ничего». После обеда принесли кофе, и Кэмерон вдруг спросил: «А почему бы тебе не сыграть Терминатора? Никто не понимает этого персонажа так, как ты! Очень немногие актеры вообще способны сыграть машину!» Шварценеггер сопротивлялся - ему хотелось играть героев, а не злодеев. Кэмерон достал бумажку и карандаш, и начал рисовать. «Ты можешь его преобразовать в героическую фигуру, которой люди будут восхищаться, просто из-за того, на что Терминатор способен. Мы так снимем, так смонтируем…» И в итоге Шварценеггер сыграл, возможно, самую главную свою роль.

* К моменту съемок «Терминатора-2» Шварценеггер уже был суперзвездой и получил за роль огромный гонорар. Фанаты произвели подсчеты. ему заплатили за роль 15 миллионов долларов, а в роли было всего 700 слов. Следовательно, за произнесение каждого слова Шварценеггер получал 21 429 долларов. Его знаменитая фраза "Hasta la vista, baby" стоила 85 716 долларов.

* Ядерный апокалипсис в «Терминаторе-2» был назначен на 29 августа 1997 года. Дата 29 августа была выбрана потому, что в этот день в 1949 году произошли первые успешные испытания советской атомной бомбы.