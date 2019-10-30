Этот гол прокручивает вся Америка. Этим моментом, когда российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забрасывает шайбу в ворота «Калгари», восхищается весь хоккейный мир. И дело даже не в том, что 19-летний парень забросил обе шайбы и принес победу своей команде (2:1), а в том как он это сделал. Находясь за воротами, Андрей подцепил шайбу на крюк и закинул за спину вратарю. Такой трюк проделал на чемпионате мира-2011 в матче со сборной России финн Микаэль Гранлунд. Позже его пару раз повторили в КХЛ. Но в НХЛ такой гол забили впервые.

- На самом деле я тренировал такой гол на утренней тренировке. Это великолепно. Я мечтал, что когда-нибудь смогу забить такой гол. Любая заброшенная шайба придаёт уверенности в собственных силах. Я просто стараюсь продолжать упорно работать и играть в свой хоккей. Поддержка болельщиков имеет немаловажное значение. Это невероятно, — сказал Свечников после матча.

Хоккеист Андрей Свечников покорил НХЛ невероятным голом.

Благодаря этому историческому голу Свечников был признан второй звездой игрового дня в НХЛ. А первой звездой стал Александр Овечкин, набравший четыре очка (2+2) в победном матче против «Торонто» (4:3 ОТ). (Теперь Овечкин вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (668 голов)).

А еще сейчас в НХЛ все вспоминают эпическую драку двух россиян, когда в прошлом сезоне Овечкин преподал Свечникову урок бокса. Тогда Александр победил за явным преимуществом. И сейчас оказался впереди в заочном споре бомбардиров. Но молодежь растет. Свечникова уже сейчас в НХЛ сравнивают с Овечкиным, Малкиным и Кучеровым. На хоккейном небосклоне появилась сверхновая звезда.

Хоккеист Андрей Свечников покорил НХЛ невероятным голом.