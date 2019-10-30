В Москве скоро снова потеплеет до +13 градусов

Зимний пейзаж за окном нарисовался непривычно рано – первый полноценный снег выпал в столице 30 октября. Да, снежинки кружились в воздухе еще в сентябре, если помните, но теперь-то они лежат и не тают. В ближайшие сутки снега еще немного прибавится.

В среду днем около ноля, в ночь на четверг реальный мороз: в Подмосковье до -8 градусов, в мегаполисе -3...-5. Таких холодных ночей осенью-2019 еще не бывало. Минувшей ночью заморозки наблюдались, но всего до -2 градусов. На дорогах гололедица, будьте очень осторожны – это касается и автомобилистов, и пешеходов.

В четверг, 31 октября, даже днем температура отрицательная, 0...-2 градуса. Зато станет солнечно и сухо! Идеальная погода, если бы речь шла о феврале, а не конце октября. И в ночь на пятницу воздух снова остынет до -8 градусов

Получается, зима пришла? Снег теперь будет до весны лежать? Нет, уверяют в Гидрометцентре России. Уже в выходные начнется постепенное потепление. Хотя, увы, будет пасмурно и промозгло – сначала с мокрым снегом, потом с небольшим дождем.

В субботу, 2 ноября, ночью 0...-2 градуса, днем +2...+4.

В воскресенье, 3 ноября, под утро около ноля, дневная температура повысится до +6 градусов.

В понедельник, 4 ноября (напомним, это праздничный выходной по случаю Дня народного единства) ночью уже без заморозков, 0...+5, днем потеплеет до +10 градусов.

А вот как только после длинных праздников выходить на работу – так распогодится по полной программе. Во вторник, 5 ноября, уже +13 градусов! По предварительным прогнозам, вся следующая неделя будет теплой, днем не ниже +9...+12 градусов. До пятницы, 7 ноября, с дождями, а потом солнечно. Так что в ноябре, похоже, нас ждет вторая серия золотой осени! Сейчас вот только несколько дней померзнем, а потом снова согреемся.