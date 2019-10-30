2019-10-30T13:58:37+03:00
Происшествия

В Москве школьник пришел на уроки с травматом

Восьмиклассник доказал друзьям, что оружие настоящее, выстрелив в пол
Анастасия ВАРДАНЯН
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Мальчик рассказал, что пистолет принадлежит отцу. Оружие он стащил без разрешения родителя.Мальчик рассказал, что пистолет принадлежит отцу. Оружие он стащил без разрешения родителя.Фото: СОЦСЕТИ
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Звук выстрела днем в вторник, 29 октября, устроил настоящий переполох в московской школе №717, расположенной в Головинском районе Москвы. С пистолетом в руках учителя поймали 14-летнего восьмиклассника. Оказалось, что парень принес оружие в школу. Он хвастался одноклассникам, а те стали задираться, мол оружие не настоящее. Тогда подросток выстрелил в пол. Обошлось без пострадавших. Но полицию конечно же вызвали.

- Были опрошены одноклассники, которые сообщили, что парень и раньше приносил оружие в школу, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Мальчик рассказал, что пистолет принадлежит отцу. Оружие он стащил без разрешения родителя.

- Полицейские изъяли травматический пистолет, принадлежащий отцу несовершеннолетнего, и составили в отношении владельца оружия материалы по факту административного правонарушения. Проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

После случившегося Тархан в школе не появлялся. Скорее всего, подростка поставят на учет в отдел по работе с несовершеннолетними преступниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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