2019-10-30T14:08:50+03:00
Спорт

Знаменитые вратари сыграют в «Арт-футбол» со звездами в честь 90-летия со дня рождения Льва Яшина

Cборная политиков и артистов выйдет на поле против команды, составленной из знаменитых российских и зарубежных вратарей
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Знаменитые вратари сыграют в «Арт-футбол» со звездами. Фото: предоставлено пресс-службой организаторовЗнаменитые вратари сыграют в «Арт-футбол» со звездами. Фото: предоставлено пресс-службой организаторов
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Гала-матч, в котором сборная политиков и артистов «Росич-Старко» сыграет с командой «Лев Яшин», составленной из знаменитых российских и зарубежных вратарей, состоится в манеже «Спартак» 4 ноября 2019 года. Поединок пройдет в рамках турнира «Арт-футбол-Россия 2019», посвященного 90-летию со дня рождения вратаря Льва Яшина.

В составы команды «Росич-Старко» войдут звезды эстрады, политики, спортивные деятели и бизнесмены, среди которых Аркадий Дворкович, Александр Новак, Павел Колобков, Илья Авербух, Владимир Якушев, Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Сергей Минаев, Виктор Зинчук, Ираклий Пирцхалава и др.

За сборную вратарей будут играть:

мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира 1966 Анзор Кавазашвили,

мастер спорта, заслуженный тренер РСФСР, экс-вратарь московского “Динамо” Николай Гонтарь,

казахстанский футбольный функционер и тренер, мастер спорта СССР, экс-вратарь “Кайрата” Куралбек Ордабаев,

серебряный призёр чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года, чемпион СССР по футболу 1979 и 1987 годов, экс-вратарь “Спартака” Ринат Дасаев,

чемпион мира среди молодёжи 1977 года, обладатель Кубка СССР, мастер спорта СССР Юрий Сивуха,

лучший футболист Белоруссии 1991 года Юрий Курбыко,

двукратный чемпион СССР в составе киевского “Динамо” Юрий Роменский,

заслуженный мастер спорта по хоккею, заслуженный тренер Российской Федерации Владимир Мышкин,

10-кратный чемпион Европы по мотоболу, многократный чемпион России, лучший вратарь Кубка России 2001, 2006, 2007 годов Александр Сосницкий,

заслуженный мастер спорта СССР, четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион СССР по хоккею с мячом Сергей Лазарев,

польский вратарь Войцех Ковалевски (экс-”Спартак”),

мастер спорта международного класса, полузащитник, однажды успешно заменивший удалённого вратаря “Спартака”, Андрей Тихонов,

тренер вратарей Академии имени Льва Яшина Александр Жидков,

российский футболист, игрок в мини-футбол, впоследствии -телеведущий, комментатор и спортивный функционер Олег Денисов,

воспитанник футбольной школы московского “Динамо”, внук Льва Яшина Василий Фролов,

главный тренер сборной России по мини-футболу в 2003-2008 годах Олег Иванов,

заслуженный тренер Белорусской ССР Михаил Вергеенко и многие другие.

Знаменитые вратари сыграют в «Арт-футбол» со звездами. Фото: предоставлено пресс-службой организаторов

Знаменитые вратари сыграют в «Арт-футбол» со звездами. Фото: предоставлено пресс-службой организаторов

Для участия в матче также приглашены: главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, экс-вратарь московского “Динамо” Владимир Пильгуй, советский и российский гандбольный вратарь, единственный в истории Олимпийских игр трёхкратный чемпион по гандболу Андрей Лавров, президент футбольного клуба “Алания Владикавказ” Владимир Габулов, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России Александр Филимонов, вратарь и футбольный тренер Сергей Овчинников, тренер ФК “Сочи” Роман Березовский, футбольный вратарь; тренер Валерий Сарычев,победитель молодёжного чемпионата Европы 1980 Валерий Новиков, бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев и др.

Каждый участник команды вратарей в течение матча на некоторое время займет место в воротах. Для экономии времени голкиперы не будут переодеваться: главным отличительным элементом вратарской экипировки станет знаменитая яшинская кепка, которую при смене они будут передавать друг другу.

Начало гала-матча в 15.00

Лев Яшин: Трагедия и триумф.Лев Яшин остается единственным вратарем в истории мирового футбола, завоевавшим «Золотой мяч». Его любили и ненавидели так, что сделали изгоем. 22 октября ему бы исполнилось 90 лет.

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