Старт продаж новой колонки «Яндекса» собрал несколько тысяч человек

30 октября начался старт продаж «Яндекс.Станции Мини». Заодно устроили акцию: приносишь старую колонку — взамен бесплатно получаешь новую. Очередь около магазина на улице Тимура Фрунзе начала образовываться ещё накануне.

— Первые покупатели встали у дверей офиса в 11 вечера, — рассказывают в пресс-службе компании.

Как обычно нашлись предприимчивые москвичи, которые продавали своё место в начале очереди. Цена невысока — 250 рублей.

Первые покупатели встали у дверей офиса в 11 вечера.Фото: Иван МАКЕЕВ

Раздавать умные станции стали с 10 утра. Уже к обеду акцию пришлось завершить: слишком много желающих. Толпа впечатляет: очередь начинается чуть ли не от метро. Организаторы об участниках акции позаботились: посиневшим от холода страждущим выдают и пледы, а около офиса дежурят «скорая помощь» и МЧС. По подсчётам организаторов, пришло около четырёх тысяч человек.

— Это самое дешевое устройство «Яндекса», компактное и многофункциональное, с Алисой (голосовой помощник, — прим. ред) внутри. Такого никогда не было. Плюс люди хотят сдать старые звуковоспроизводящие устройства, — объясняет ажиотаж один из представителей компании.

Уже к обеду акцию пришлось завершить: слишком много желающих.Фото: Иван МАКЕЕВ

Старые колонки, магнитолы, радиоприемники, которые им приносят, в компании сдают на экологическую переработку. С одной стороны — выгода, с другой — забота об окружающем мире.

Счастливчики, которые успели забрать колонки, стояли в очереди с 6 утра.

— Увидел акцию, решил: прикольно, на шкафу как раз старая колонка лежит. Сдам, получу новую, — объясняет Энвер Незеров.

Заодно устроили акцию: приносишь старую колонку — взамен бесплатно получаешь новую.Фото: Иван МАКЕЕВ

— У меня сломалась старая колонка. И как раз совпало, что такую акцию устроили, — делится его подруга Юкка Нагиева.

Как только молодые люди вышли из магазина с заветным фирменным пакетом в руках, их окружила очередь.

— Предлагали продать колонку за 2500 рублей. Я дурак, что ли? Все-таки я честно отстоял эту очередь, — удивляется Энвер.

Люди несли в офис продаж любую старую аудиотехнику.Фото: Иван МАКЕЕВ

Новенькие станции расхватали, когда ещё не было двух часов дня. Раздали тысячу устройств. Правда, даже после этого очередь осталась: уже чтобы купить колонку. А вот старую аудиотехнику можно сдать до сих пор. Колонку взамен получить уже не получится, а вот промокод на 500 рублей на покупку «Умной станции» выдадут.