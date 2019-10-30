Бездорожная Россия: официально назван регион с самыми убитыми трассами
Росстат выпустил рейтинг российских регионов по состоянию дорог. Учитывалось соответствие местной дорожной сети нормативам.
Настоящей катастрофой можно назвать состояние дорог в Марий Эл, где только полтора процента всех улочек и магистралей соответствуют стандартам. На противоположном конце рейтинга — сытая Москва, где 97% трасс в хорошем состоянии.
Завкафедрой «Автомобильные дороги» Российского университета транспорта Николай Лушников объяснил «КП», что в городах автомобильная дорога должна соответствовать двум нормативным параметрам: ровность и дефектность.
- В Финляндии, схожей по климату с Россией, нет такой интенсивности движения как у нас, но есть различные новые технологии, — объясняет Лушников. - К примеру, там зимой разрешено содержать не самые загруженные дороги под уплотненным снежным покровом, и позволяет продлить срок их службы.
Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что «неуставные» ямы чаще всего есть там, где заканчиваются федеральные трассы - местные бюджеты просто не могут достойно обслуживать огромную сеть дорог.
- Дороги — зеркало экономического состояния региона, — уверен Ломанов. — Трассы первой категории имеют большой ресурс и без серьезного ремонта «живут» 25 лет. А чем ниже категория дороги, тем больше вероятность того, что за год может выйти из строя и стать непроходимой. Тому пример Магаданская область, где в 2017 было более 70% годных дорог, а в 2018 осталось только 17%.
Самые худшие дороги (% годных по нормативам):
1. Республика Марий Эл — 1,4%
2. Саратовская область — 9,9 %
3. Республика Калмыкия — 11,8%
4. Архангельская область — 15,4%
5. Республика Алтай — 19,4%
6. Костромская область — 19.9%
7. Республика Крым — 21,1%
8. Рязанская область — 22%
9. Томская область — 23,8%
10. Оренбургская область — 25%
Самые лучшие дороги (% годных по нормативам):
1. Москва — 97%
2. Ханты-Мансийский АО — 84,5%
3. Ставропольский край — 74,9%
4. Красноярский край — 71,4%
5. Республика Ингушетия — 70,4%
6. Воронежская область — 68,7%
7. Республика Хакасия — 68,6%
8. Краснодарский край — 68,5%
9. Тюменская область — 67,1%
10. Ямало-Ненецкий автономный округ — 66,2%.
ИСТОЧНИК KP.RU