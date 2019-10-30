Бездорожная Россия: официально назван регион с самыми убитыми трассами

Росстат выпустил рейтинг российских регионов по состоянию дорог. Учитывалось соответствие местной дорожной сети нормативам.

Настоящей катастрофой можно назвать состояние дорог в Марий Эл, где только полтора процента всех улочек и магистралей соответствуют стандартам. На противоположном конце рейтинга — сытая Москва, где 97% трасс в хорошем состоянии.

Завкафедрой «Автомобильные дороги» Российского университета транспорта Николай Лушников объяснил «КП», что в городах автомобильная дорога должна соответствовать двум нормативным параметрам: ровность и дефектность.

- В Финляндии, схожей по климату с Россией, нет такой интенсивности движения как у нас, но есть различные новые технологии, — объясняет Лушников. - К примеру, там зимой разрешено содержать не самые загруженные дороги под уплотненным снежным покровом, и позволяет продлить срок их службы.

Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что «неуставные» ямы чаще всего есть там, где заканчиваются федеральные трассы - местные бюджеты просто не могут достойно обслуживать огромную сеть дорог.

- Дороги — зеркало экономического состояния региона, — уверен Ломанов. — Трассы первой категории имеют большой ресурс и без серьезного ремонта «живут» 25 лет. А чем ниже категория дороги, тем больше вероятность того, что за год может выйти из строя и стать непроходимой. Тому пример Магаданская область, где в 2017 было более 70% годных дорог, а в 2018 осталось только 17%.

Самые худшие дороги (% годных по нормативам):

1. Республика Марий Эл — 1,4%

2. Саратовская область — 9,9 %

3. Республика Калмыкия — 11,8%

4. Архангельская область — 15,4%

5. Республика Алтай — 19,4%

6. Костромская область — 19.9%

7. Республика Крым — 21,1%

8. Рязанская область — 22%

9. Томская область — 23,8%

10. Оренбургская область — 25%

Самые лучшие дороги (% годных по нормативам):

1. Москва — 97%

2. Ханты-Мансийский АО — 84,5%

3. Ставропольский край — 74,9%

4. Красноярский край — 71,4%

5. Республика Ингушетия — 70,4%

6. Воронежская область — 68,7%

7. Республика Хакасия — 68,6%

8. Краснодарский край — 68,5%

9. Тюменская область — 67,1%

10. Ямало-Ненецкий автономный округ — 66,2%.